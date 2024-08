MorgenFund Robo-Advisor Test

„MorgenFund bietet besonders zahlreiche Anlagestragien“

MorgenFund erreicht in unserem Test in der Rubrik „Angebot“ die volle Punktzahl und bietet besonders viele Anlagestrategien. Bereits ab 50 Euro kann ein Sparplan eingerichtet werden. Auch die Kosten halten sich mit 0,75 Prozent im Rahmen, es wird ein Rebalancing angeboten und eine Performancegebühr gibt es nicht. Der Kundenservice ist über eine Hotline oder einen Online-Chat erreichbar und die Zugriffsmöglichkeiten per App sind gegeben.

Insgesamt erhält MorgenFund die Note „Sehr Gut“ und zählt somit zum oberen Mittelfeld in unserem Robo-Advisor Vergleich.