Fidelity Robo-Advisor Test

Fidelity Wealth Expert ist eine digitale Vermögensverwaltung (Robo-Advisor). Die Fondsgesellschaft Fidelity International bietet ihre digitale Vermögensverwaltung in Deutschland seit September 2018 an. Fidelity International wurde 1969 gegründet und verfügt damit über eine mehr als 50-jährige Investmenterfahrung. Die Gesellschaft verfügt über ein großes Team an Spezialisten und Analysten sowie ein weltweites Netzwerk an Anlageexperten. Das unabhängige Unternehmen in Privatbesitz verwaltet Anlagegelder im hohen Milliardenbereich und hat Millionen Kunden im Asien-Pazifik-Raum, in Europa, im Nahen Osten sowie in Südamerika.