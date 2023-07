Evergreen Robo-Advisor Test

„Solides Angebot zur digitalen Geldanlage“

Der Anbieter Evergreen bietet insgesamt 10 breit diversifizierte Portfolios verschiedener Risikoklassen auf Basis der zwei Publikumsfonds „Evergreen PDI Yin“ und „Evergreen PDI Yang“ an. Die Abbildung der Anlageklassen erfolgt jedoch über Futures. Diese ermöglichen eine tägliche Überwachung und Anpassung an die jeweilige Marktsituation mittels der dynamischen Wertsicherungsstrategie „Passive Dynamic Investing“. Die Anlagestrategie investiert in bis zu vier Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Cash und Währungen). Die Mindestanlage liegt bei einem Euro. Die Produktkosten liegen bei 0,59 Prozent pro Jahr, darüber hinaus fallen keine Kosten an.

Insgesamt befindet sich das gute Angebot von Evergreen im Mittelfeld unseres Robo-Advisor Vergleichs.