Warum Risikomanagement heute so wichtig ist!

Deshalb steht Risikomanagement im Fokus

Angenommen die chinesische Regierung käme zu der Überzeugung, dass ein Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes und des Bankensystems nur durch die vollständige Verstaatlichung begegnet werden kann. Dann müsste hierfür eine gigantische Menge Notenbankgeld frisch geschaffen werden. Damit diese Geldmenge nicht abfließt, müssten noch rigidere Kapitalkontrollen stattfinden. Die chinesische Währung würde vermutlich einen ähnlichen Kursverlauf wie die türkische in den letzten Jahren nehmen. Der Import von Gütern aus dem Ausland würde dramatisch einbrechen und Auslandinvestitionen in China würden massiv an Wert verlieren. Was ein solches Szenario auch für uns bedeutet, kann sich jeder selber ausrechnen. Als Risikomanager stellt sich mir die interessante Frage: Wie viel China-Risiko steckt denn, beispielsweise, in einer europäischen Bankschuldverschreibung?

Aber auch für die andere Supermacht, die USA, ist ein Hochrisikoereignis denkbar. Was wäre, wenn Donald Trump schon vor der Präsidentschaftswahl zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt würde und er sich dem Richterspruch durch Flucht in einen ihm wohlgesonnen Bundesstaat entziehen würde. Der Trump anhängende Gouverneur dieses Bundesstaates würde, mit Verweis auf die stattfindende „Hexenjagd“, die Strafverfolgung Trumps verhindern. Es würde dann nicht zum Bürgerkrieg kommen, aber die Zentralregierung würde wohl finanzielle Sanktionen gegen die Trump unterstützenden Bundesstaaten verhängen. Wie in einer solchen Situation noch ein Bundeshaushalt oder die Ende 2024 wieder anstehende Erhöhung des Schuldenlimits der USA verabschiedet werden sollten, ist dann mehr als fraglich.

Wie sieht es in Europa aus?

Und auch in Europa fällt es uns nicht schwer Risiken für den Bestand der europäischen Union zu finden. Angetrieben von dem fortschreitenden Klimawandel wird der Migrationsdruck immer weiter zunehmen. Ohne eine zumindest hinreichende Lösung dieses Problems wird der anhaltende Zulauf zu rechten Parteien anhalten, die grundsätzlich nationalstaatliche Lösungen für die besseren halten. Spätestens wenn der Ressembliment National in Frankreich an die Macht kommt und mehrere andere Länder der EU von stramm nationalen Bewegungen geführt werden, ist die EU, wie wir sie kennen, Geschichte.