BRICS-Gipfeltreffen: Rückkehr zum Goldstandard? Wirtschaftsweiser winkt ab

Warum überhaupt ein Goldstandard?

An dieser Stelle darf natürlich der Rückblick auf das Jahr 1971 nicht fehlen. Denn bis dahin galt der Goldstandard in den USA. Das heißt: Jeder US-Dollar musste mit Gold abgedeckt sein. Jeder Geldschein hatte also einen realen Wert, allerdings weiß jeder, dass sich Gold nicht so ohne weiteres vermehren lässt. Das beschränkt die Möglichkeiten enorm, die Druckerpresse anzuwerfen, um neues Geld drucken zu können, das wiederum die Wirtschaft ankurbelt. Andererseits bedeutet jedoch die Abkehr von der Kopplung an ein knappes Gut, wie Gold, dass die Inflation tendenziell steigen könnte. Schließlich erhöht sich die Geldmenge – oft deutlicher als die Gütermenge.

Was spricht für den Goldstandard aus Sicht der BRICS-Staaten?

Die BRICS-Nationen bezwecken mit ihrem Bündnis ein Gegenpol zu den etablierten Industriestaaten zu sein. Da mag es den einen oder anderen Vertreter stören, dass die weltweite Leitwährung immer noch der US-Dollar ist. Denn damit spielen die USA nach wie vor eine maßgebliche Rolle im globalen Finanzgeflecht. Und so war die Idee eines gemeinsamen Goldstandards geboren. So könne man sich unabhängiger vom Westen bzw. von den USA machen und sein Schicksal besser in eigene Hände legen.

Was würde die Rückkehr zum Goldstandard bedeuten?

Was die Umsetzung konkret ausmachen würde, ist natürlich Spekulation. Aber einige Folgen gelten unter Ökonomen als sehr wahrscheinlich. Beobachter unken, dass sich eine solche Währung am ECU orientieren wird. Der ECU (European Currency Unit) war von 1979 bis 1998 eine Recheneinheit der Europäischen Gemeinschaft. Der Wert ermittelte sich mit Hilfe eines Währungskorbs, in dem verschiedene europäische Währungen gewichtet waren. Da die BRICS-Staaten ebenfalls ein Bund mit unterschiedlichen Währungen sind, könnte das europäische Modell sinnvoll sein, um den Handel innerhalb der Länder abzuwickeln.