Update Halbleiter-ETF: So läuft es bei den Chipausrüstern ASML und TSMC

Die Halbleiterindustrie hatte es in jüngerer Vergangenheit nicht leicht. Lohnt nun der Einstieg mit einem Halbleiter-ETF?

Vor allem im zweiten Corona-Jahr stieg der Umsatz in der Halbleiter-Branche sprunghaft an. 2022 erwirtschaftete die Unternehmen einen Umsatz von 574,1 Milliarden US-Dollar. 2018, im Rekordjahr vor der Pandemie, waren es nur 468,8 Milliarden US-Dollar. In der Folge entwickelten sich auch viele Aktien der Branche positiv.

Mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF (WKN: A2QC5J) können Anleger kostengünstig in die Branche investieren. Seit der Auflegung des Halbleiter-ETF im Dezember 2020 hat der Halbleiter-ETF ein Plus von 54,98 Prozent erzielt. Zuletzt schwächte sich die Nachfrage nach hochmodernen Chips ab, die beispielsweise in Prozessoren von Smartphones und Laptops zum Einsatz kommen. Viele Verbraucher haben sich während der Corona-Pandemie mit elektronischen Konsumgütern eingedeckt. Engpässe bestehen dagegen weiterhin bei ausgereiften Mainstream-Chips.