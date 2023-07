Smartbroker im neuen Gewand – und mit großen Vorhaben

Aus Smartbroker wird Smartbroker+. Der Berliner Neobroker startet einen umfassenden Marken-Relaunch und löst ein altes Versprechen ein.

Mit Marken-Relaunches ist es immer so eine Sache. Einerseits ist es vorteilhaft, das Design im Laufe der Zeit anzupassen. Andererseits ist fraglich, wie erfolgreich das neue Aussehen dann wirklich ist und, ob es sich in klingender Münze durch Kundenzustrom bezahlt macht. Seit vergangenem Dienstag präsentiert sich der Auftritt von Smartbroker im neuen Gewand. Das Angebot heißt nun Smartbroker+. Das Frontend ist in schwarz-weiß mit neongrünen Akzenten gehalten. Und hier könnte der Text prinzipiell enden, wenn mit dem neuen Markenauftritt nicht noch weitere Neuigkeiten verbunden wären.

„In den vergangenen Monaten haben wir viele Gespräche mit Nutzerinnen und Nutzern von Smartbroker geführt und uns selbst immer wieder gefragt: Wie muss ein moderner Broker aussehen und was muss er können, um wirklich herauszustechen? Viele Ideen, die wir auf diese Weise gewonnen haben, konnte unser Team für Smartbroker+ übernehmen, beispielsweise die Einbindung von Informationsquellen“, sagt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG. Konkret heißt das, dass Nutzerinnen und Nutzer künftig in der Anwendung auf die konzerneigenen Nachrichtenportale wie Wallstreet Online, Finanznachrichten.de und Ariva.de zugreifen können. Perspektivisch soll es möglich sein, die Services zu personalisieren. So gibt´s dann einen personalisierten Nachrichtenfluss.