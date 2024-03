Schwellenländeraktien sind 50 Prozent günstiger als entwickelte Märkte

Schwellenländeraktien im Fokus

Der auffälligste Unterschied in der Aktienperformance war die Performance Mexikos mit fast 40 Prozent im Vergleich zu China am anderen Ende der Skala, wo die Märkte im vergangenen Jahr um fast -12 Prozent fielen. Auch Brasilien und Taiwan legten um 33 Prozent bzw. 30 Prozent zu. Zusammen mit Mexiko übertrafen diese Märkte deutlich den US-amerikanischen S&P 500, der im vergangenen Jahr um 26 Prozent zulegte Mexiko hat aufgrund seiner Nähe zu den USA und den Vorteilen des Nearshoring stark profitiert.

Der Peso wertete stark auf, was die Performance in Fremdwährungen noch deutlicher werden ließ. Die Stärke des Pesos trug wesentlich zur Gesamtrendite bei. Die mexikanische Zentralbank war zudem recht proaktiv und erhöhte den Leitzins noch vor der US-Notenbank (Fed). Durch die enge Verflechtung mit den USA erlebte Mexiko einen enormen Anstieg der Direktinvestitionen und hatte damit einen Vorteil gegenüber anderen Teilen der Welt. Zudem überzeugt die Fiskalpolitik des Landes. Selbst während der Pandemie stieg die Staatsverschuldung deutlich geringer als in anderen Ländern.