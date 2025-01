Javier Milei: Mit der Kettensäge zum wirtschaftlichen Aufschwung?

Milei sorgt für Aufsehen

Weltweit sorgt der argentinische Präsident Javier Milei für Schlagzeilen. „Er hat das Land in ein Experimentierfeld libertärer Politik verwandelt. Mit drastischen Reformen will er die chronischen Probleme der argentinischen Wirtschaft bekämpfen. Seine Methoden spalten die Gesellschaft. Während einige ihn als Retter sehen, fürchten andere einen sozialen Kahlschlag. In den USA prägen Donald Trump und Elon Musk ebenfalls mit libertären Ideen den politischen Diskurs“, sagt Markus Richert, Finanzplaner bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln. In Deutschland entdeckte jüngst auch die FDP den Libertarismus à la Milei.

Freiheit steht im Vordergrund

Der Libertarismus stellt die individuelle Freiheit in den Mittelpunkt. Der Staat soll damit auf ein Minimum reduziert werden, während die Marktwirtschaft als bestes Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme gilt. „Steuern gelten als Diebstahl, staatliche Eingriffe als Hindernis für Wohlstand. Die Wurzeln dieser Philosophie reichen zu Denkern wie Adam Smith und Ökonomen wie Friedrich von Hayek und Milton Friedman zurück“, so Richert. Milei sieht sich in dieser Tradition und ist ein großer Fan der sogenannten Österreichischen Schule, die eine sehr liberale Wirtschaftspolitik vorsieht. Milei selbst bezeichnet sich als Anarchokapitalist.

Experiment Argentinien

Milei haben Argentinien in ein Experimentierfeld verwandelt. Denn er verfolgt die radikale Minimierung des Staates, Abschaffung staatlicher Institutionen und völlige Hingabe an die freie Marktwirtschaft. Die Kettensäge, mit der er im Wahlkampf bürokratische Strukturen symbolisch zerstörte, wurde zu seinem Markenzeichen. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 hat Milei Ministerien geschlossen, Staatsbedienstete entlassen und die Abschaffung der argentinischen Währung zugunsten des US-Dollars angekündigt. „Diese Maßnahmen sollen Inflation und Korruption eindämmen“, erklärt Richert.

Tipp: Schau dir gleich unsere ETF-Empfehlungsliste für Schwellenländer an.

Mileis Politik habe Argentinien in eine wirtschaftliche Disruption geführt. „Tatsächlich gelang es ihm, die Inflationsrate zu senken, doch die sozialen Kosten seiner Politik sind hoch. Die Armutsquote stieg auf über 50 Prozent, die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession. Dennoch zeigen Umfragen, dass mehr als die Hälfte der Argentinier ihn wieder wählen würden“, meint Richert.

Erste Erfolge sichtbar

Die Wähler honorieren offenbar die erkennbaren Fortschritte, zudem hat sie Milei bereits im Vorfeld darauf eingestellt, dass es sich um ein mittel- bis langfristiges Vorhaben handelt. Bei seinem Amtsantritt übernahm Milei ein Land mit einer Hyperinflation von rund 211 Prozent im Jahr 2023. Durch ein umfassendes Wirtschaftsprogramm gelang es seiner Regierung, die monatliche Inflationsrate von 25,5 Prozent im Dezember 2023 auf unter drei Prozent im Oktober 2024 zu senken. Daneben verzeichnet Argentinien bereits Haushaltsüberschüsse. Durch die Aufhebung von Mietpreisregulierungen stieg das Angebot an Mietwohnungen um fast 200 Prozent, und die inflationsbereinigten Mieten sanken um etwa 40 Prozent. Dies erleichterte vielen Argentiniern den Zugang zu Wohnraum.