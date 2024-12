Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Dezember 2024

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Dezember 2024 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

In der Weihnachtszeit gehen die Geldbeutel wieder weiter auf als sonst. Die Innenstädte sind wieder prächtig geschmückt. Dieser Glanz lässt auch den Luxussektor erstrahlen. Das Interessante an dieser Branche: Selbst, wenn es der Wirtschaft – wie derzeit in Deutschland – nicht so gut geht, so gilt das meist für das Luxussegment nicht. Denn diese Käuferschicht ist in der Regel so gut betucht, dass das für sie nicht ins Gewicht fällt. Dazu kommt, dass dieses Kundenklientel auch nicht besonders preissensibel agiert. Das heißt: Sie lassen sich von Preissteigerungen meist nicht abschrecken. Dazu kommt, dass weltweit die Anzahl der Millionäre und Milliardäre auf lange Sicht gestiegen ist. Daher könnte ein Themen-ETF auf die Luxusbranche einen Blick wert sein.