Fondsmanager vs. ETFs: Womit haben Anleger mehr Erfolg?

Wenig Erfolg für Fondsmanager

Das Ergebnis dürfte weder Fondsmanager noch deren Kunden erfreuen: Im ersten Halbjahr 2023 blieben bei einem Viertel der 22 Kategorien mehr als 90 Prozent der aktiven Fonds hinter der Benchmark zurück. Und auch auf Sicht von zehn Jahren gibt es keine guten Nachrichten: Über diesen Zeitraum verfehlen aktiv gemanagte Fonds bei über der Hälfte der Kategorien die Benchmark.

Die größte der 22 Kategorien ist die der größten Aktiengesellschaften in den USA, auch US large caps genannt. In der SPIVA-Auswertung für 2022 zeigte sich, dass 51 Prozent der gemanagten Fonds in dieser Kategorie sich schlechter als der Markt entwickelten. Benchmark war hierbei der S&P 500. Dazu sei erwähnt: 2022 war ein gutes Jahr für Fondsmanager dieser Kategorie – in den vorherigen Jahren schnitten aktiv gemanagte Fonds noch schlechter ab.

Natürlich gibt es immer wieder Fälle, in denen Fondsmanager einen Index deutlich schlagen. Das ist jedoch die Ausnahme. Das zeigen auch Daten der Ratingagentur Morningstar für den europäischen Aktienmarkt: Von 100 Fondsmanagern, die ihren Index in einem von fünf Jahren schlagen, schaffen das weniger als 20 auch noch in zwei von fünf Jahren. Und laut der Morningstar-Daten gelingt das sogar keinem einzigen Fondsmanager in fünf aufeinander folgenden Jahren.

Deshalb sollten Anleger auf ETFs setzen

Wie also können Anlegerinnen und Anleger von steigenden Indizes profitieren? Indem sie sich mit ETFs befassen. Diverse Untersuchungen zeigen, dass ETFs langfristig erfolgreicher sind als aktiv gemanagte Aktienfonds. Anlegerinnen und Anleger, die auf ETFs setzen, haben also eine höhere Chance auf eine starke Rendite.