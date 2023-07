Die Wärmewende bietet eine Chance für Umwelt und Anleger

Hebel für die Wärmewende

Immer mehr Experten aus der Immobilienbranche mahnen dabei an, dass sich Deutschland von extremen Forderungen im Neubau verabschieden und stattdessen den Bestand ins Visier nehmen sollte. Rund drei Viertel des Immobilienbestands stammt aus der Zeit vor 1979. Damals gab es noch keine Vorgaben für den Wärmeschutz. Wie die deutsche Energieagentur (DENA) meldet, verbrauchen unsanierte Gebäude etwa das Drei- bis Fünffache dessen, was aktuell technisch möglich ist. Hier anzusetzen, bietet den größten Hebel.

Wer sich heute in Neubaugebieten umschaut, der findet nicht selten Häuser mit Wohnraum um 200 Quadratmeter und Wärmepumpe vor. Diese Wärmepumpen sind in der Regel gerade mal halb so groß wie eine Mülltonne und haben eine Leistung von fünf bis sieben kW. Möglich werden diese Effizienzwunder dank moderner Dämmung. Häuser mit der Energiesparklasse A+ benötigen je Quadratmeter lediglich zwischen null und 30 kWh jährlich. Zum Vergleich: Ein teilweise sanierter Altbau liegt zwischen 200 und 250 kWh je Quadratmeter.