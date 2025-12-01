Die Volks- und Raiffeisenbanken bieten ihre ersten ETFs an
Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken – Union Investment – wagt sich nun ans Geschäft mit ETFs. Das solltest du darüber wissen.
Kurz vor Weihnachten bringt die Union Investment Gruppe ihre ersten ETFs heraus. So debütieren die beiden Produkte unter der Führung der Tochtergesellschaft Quoniam Asset Management. Unter der Bezeichnung „UniActive Q ETF“ soll für die aktiven ETFs am 16. Dezember der Startschuss an der Frankfurter Börse fallen. Aktive ETFs sind der große Trend des Jahres. Lies dir an dieser Stelle gleich unsere Studie zu aktiven-ETFs durch.
Volks- und Raiffeisenbanken mit ETF-Einstieg: Lieber spät als nie
Nach langem Zögern, hat sich die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken also nun doch dazu entschlossen, den aufstrebenden (aktiven) ETF-Markt zu betreten. Indirekt ist man bereits seit einigen Jahren im dem hauseigenen Robo-Advisors Visualvest im ETF-Sektor vertreten, aber eben nicht als ETF-Anbieter.
Betreiber der neuen ETFs wird Quoniam sein.
Betreiber der neuen ETFs wird Quoniam sein. Die Union Investment Tochter ist grundsätzlich auf Großinvestoren fokussiert. Die Konstruktion mit der Tochtergesellschaft Quoniam als ETF-Betreiber lässt darauf hindeuten, dass Union Investment im Privatkundengeschäft darauf bedacht sein könnte, ihr florierendes Geschäft mit klassischen aktiven Investmentfonds mit relativ hohen Margen nicht durch hausinterne Billigangebote zu beeinträchtigen. Diese Praxis kennst du vielleicht aus dem Supermarkt, wenn etwa Produkte vom Markenhersteller zum halben Preis unter dem Namen der Eigenmarke verkauft werden. Es ist also naheliegend, dass man am Schalter der Volks- und Raiffeisenbanken nicht zuallererst die günstige ETF-Variante anbieten wird.
Über die neuen aktiven ETFs
Die neuen aktiven ETFs („UniActive Q ETFs“) werden mit 0,20 bis 0,25 Prozent an laufenden Kosten deutlich günstiger sein als die klassische Fondspalatte des Hauses. Quoniam setzt auf den sogenannten Enhanced-Ansatz. Damit ist das Versprechen gemeint, die Wertentwicklung passiver ETFs zu schlagen, gleichzeitig jedoch auf breite Streuung und Risikobegrenzung zu achten.
Nutze den extraETF Portfolio Tracker für aktive ETFs
Gerade bei aktiven ETFs, wie den neuen aus dem Haus der Volks- und Raiffeisenbanken, gilt es deren Versprechen kritisch zu begleiten. Mit unserem Tool, dem extraETF Portfolio Tracker, siehst du genau, wie sich ein aktiver ETF in deinem Portfolio schlägt.
None