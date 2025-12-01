Die Volks- und Raiffeisenbanken bieten ihre ersten ETFs an

Volks- und Raiffeisenbanken mit ETF-Einstieg: Lieber spät als nie

Nach langem Zögern, hat sich die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken also nun doch dazu entschlossen, den aufstrebenden (aktiven) ETF-Markt zu betreten. Indirekt ist man bereits seit einigen Jahren im dem hauseigenen Robo-Advisors Visualvest im ETF-Sektor vertreten, aber eben nicht als ETF-Anbieter.

Betreiber der neuen ETFs wird Quoniam sein. Die Union Investment Tochter ist grundsätzlich auf Großinvestoren fokussiert. Die Konstruktion mit der Tochtergesellschaft Quoniam als ETF-Betreiber lässt darauf hindeuten, dass Union Investment im Privatkundengeschäft darauf bedacht sein könnte, ihr florierendes Geschäft mit klassischen aktiven Investmentfonds mit relativ hohen Margen nicht durch hausinterne Billigangebote zu beeinträchtigen. Diese Praxis kennst du vielleicht aus dem Supermarkt, wenn etwa Produkte vom Markenhersteller zum halben Preis unter dem Namen der Eigenmarke verkauft werden. Es ist also naheliegend, dass man am Schalter der Volks- und Raiffeisenbanken nicht zuallererst die günstige ETF-Variante anbieten wird.

Über die neuen aktiven ETFs

Die neuen aktiven ETFs („UniActive Q ETFs“) werden mit 0,20 bis 0,25 Prozent an laufenden Kosten deutlich günstiger sein als die klassische Fondspalatte des Hauses. Quoniam setzt auf den sogenannten Enhanced-Ansatz. Damit ist das Versprechen gemeint, die Wertentwicklung passiver ETFs zu schlagen, gleichzeitig jedoch auf breite Streuung und Risikobegrenzung zu achten.

