Deshalb solltest du die inverse Zinsstruktur kennen

Zinsstruktur-Kurve kann negativ gedeutet werden

Die Aussichten für den Kapitalmarkt auf Sicht der nächsten Monate werden entscheidend davon geprägt sein, wie stark die US-Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. „Gelingt es, die Rezession zu vermeiden, kann die gesamte Weltkonjunktur aufatmen“, sagt Mathias Beil. „Historisch gesehen waren wohl noch nie so viele Ökonomen so skeptisch wie jetzt.“ Die deutlich inverse Zinsstruktur, also der Abstand zwischen der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen und zweijähriger US-Anleihen wird als Argument angeführt. Seit den 50er Jahren wurde hiervon zuverlässig eine Rezession vorhergesagt.

Die übliche Zinsstrukturkurve zeigt niedrigere Zinsen für kürzer laufende Anleihen, je länger die Laufzeit, desto höher die Zinsen. „Eine Umkehrung dieser als normal betrachteten Struktur spricht historisch für eine Abschwächung der Wirtschaft“, sagt Beil. So würden die Zukunftsaussichten schlechter beurteilt als die Gegenwart und deshalb weniger Geld nachgefragt. Eine Rezession scheint dann unvermeidlich.

Eine solche Rezession würde auch die derzeit noch starken Märkte drücken und für deutliche Kursabschläge sorgen. „Doch wir sehen derzeit eher eine gegenläufige Entwicklung“, so Beil. „So nehmen in den USA die real verfügbaren Einkommen überraschend wieder zu.“ Erste Analysehäuser haben die Wachstumsprognose für die USA leicht angehoben, auf bis zu 1,5 Prozent in diesem Jahr. „Doch das hat noch nicht viel zu sagen“, so Beil. „Denn historisch betrachtet können zwischen dem Beginn der Phase inverser Zinsen und dem Eintritt der Rezession bis zu zwei Jahre vergehen.“ Die USA sind also noch nicht über den Berg – und Europa hat seine Rezession bereits gestartet.