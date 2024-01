Deine Finanzcheckliste: So organisierst du deine Ausgaben für 2024

Bekomme deine Ausgaben in den Griff

Es gibt einige Finanzposten, die es zu überprüfen gibt. Durch die in den letzten Jahren steigende Anzahl an Angeboten, erhöhen sich in vielen Haushalten auch die monatlichen Kosten. Oftmals wird zum Einstieg mit geringen Gebühren geworben, die sich erst in den nächsten Monaten oder nach einem Jahr erhöhen. Zudem steigen die Kosten, wenn der Überblick über die Abonnements verloren geht oder sich die Verträge aufgrund einer nicht fristgerecht eingereichten Kündigung automatisch verlängern.

Dabei stellt sich eine Frage: Benötige ich jedes einzelne dieser Abonnements und habe ich noch eine Übersicht über meine monatlichen Kosten? Erstelle vorab eine Übersicht mit den immer widerkehrenden monatlichen Kosten, wie beispielsweise Versicherungen, Haushaltsgeld, Sprit und anderweitiger laufender monatlich zu zahlenden Verträgen.

Nun schauen wir uns einige wesentliche monatlichen Kostentreiber etwas intensiver an:

Handyvertrag / Festnetzanschluss

Achte auf die Laufzeit deines Handyvertrags. Vor allem wenn sich der Vertrag nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch verlängert und die monatliche Gebühr steigt. Trete vor Auslaufen des Vertrages mit dem Anbieter in Kontakt. Ein Wechsel des aktuellen Anbieters kann eine Möglichkeit sein. Immer häufiger bekommen Bestandskunden einen zeitgemäß günstigeren neuen Vertrag angeboten. In vielen Fällen sind bei Partnerverträgen ebenfalls gute Konditionen zu finden. Außerdem sollte überprüft werden, ob der Festnetzanschluss noch von Nöten ist?

Versicherungen

Wir sind das Land der Versicherer. Dies zeigt die Tatsache auf, dass bei Finanz- und Versicherungsberatungen und den nachfolgenden Vertragsabschlüssen immer noch mit Provisionen gearbeitet wird. Die Idee der EU-Kommission diesem ein Ende zu setzen, stoß auf großem Widerstand – und das vor allem aus Deutschland. Und dies aus gutem Grund. In Deutschland werden jedes Jahr unzählige Zusatzversicherungen abgeschlossen.

Tipp: Sichere dir mit dem Coupon-Code: 2024 jetzt 30 % Rabatt* auf ein Finanzmanager Jahresabo und nutze 2024 endlich die besten Finanz-Features für dein Vermögen. Jetzt Code einlösen! * Nur über die Website extraETF.com einlösbar. Der Rabatt gilt für das erste Laufzeitjahr im Jahresabo (Standard oder Premium). Die Aktion gilt nur für Neukund:innen-Abos. Die Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. Gültig bis 31.01.2024, 23:59 Uhr. Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Es gibt Versicherungen, die sind essenziell wichtig und unabdingbar. Dazu gehören beispielsweise die Krankenversicherung, für Autofahrer die KFZ- Haftpflichtversicherung sowie für Berufstätige eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Vor allem die zuletzt Genannte wird in vielen Fällen unterschätzt. Sind doch die Konsequenzen einer Berufsunfähigkeit oftmals existenzbedrohend. Viele weitere Versicherungen sind kein „must have“, verlangen jedoch Monat für Monat einen geringe Gebühr von dir, die sich bei einer Vielzahl an Zusatzversicherungen schnell multipliziert und dessen Schutz du möglicherweise noch nie in Anspruch nehmen musstest.

Die „Kann-Versicherungen“

Es gibt (Zusatz-)Versicherungen, die nicht in jedem Fall nötig sind. Spezielle Versicherungen, die nur kleine Schäden abdecken, wie Handyversicherungen oder Glasbruchversicherungen sollten kritisch nach ihrem Nutzen hinterfragt werden. Diese meist kleinen Schäden mit geringen Kosten können im Eintrittsfall oftmals selbst getragen werden und müssen nicht zwangsläufig durch eine monatliche Gebühr für den Schadenseintritt abgesichert werden. Außerdem ist die Frage zu beantworten, ob die abgeschlossenen Versicherungen, wie beispielsweise eine Unfallrisikoversicherung noch dem gegenwärtigen Risiko entspricht. Weitere Beispiele sind Brillenzusatzversicherungen, Reisegepäckversicherungen, das Krankenhaustagegeld oder die Zusatzversicherung für eine Heilpraktikerbehandlung? Wie hoch sind die monatlichen Konditionen bei dem zusätzlich in der Police verankerten Leistungen und wie oft wurden diese schon in Anspruch genommen?

Betrachte die theoretischen Einsparungen all dieser Versicherungen immer im Verhältnis zum Kosten vs. Nutzenvorteil.

Kleine Tipps und Tricks

Die Gebühren von Hausratsversicherungen steigen in vielen Fällen von Jahr zu Jahr an. Bei dieser Art von Versicherung ist ein Blick auf Vergleichsangebote sinnvoll. Bei neu geschlossenen Lebenspartnerschaften kann es ebenso sinnvoll sein, sich nach Kombi-Verträgen zu erkunden. Viele Versicherungen reduzieren nach schadensfreien Jahren die zu zahlenden Beiträge. Auch hier lohnt sich ein jährlicher Anruf bei der Versicherung, beispielsweise der Auto- oder der bereits angesprochenen Hausratversicherung. Frage außerdem bei dem Versicherer hinsichtlich in der Krankenversicherungen eingetragenen Verletzungen nach. Bei Unauffälligkeit alter Eintragungen können diese nach Jahren gestrichen werden und senken damit die monatliche Beitragssumme.

Hilfestellungen für den klaren Durchblick

Vor allem bei Versicherungen sind Kosteneinsparungen möglich. Jeder muss selbst beurteilen, welche Versicherungen unabdingbar sind. Bei der Analyse und Beantwortung dieser Fragen gibt es beratende, nicht unternehmensgebundene Dienstleister. Lasse deine Versicherungen problemlos durch einen unabhängigen Honorar- oder Versicherungsberater prüfen oder suche eine Verbraucherzentrale auf.

Bausparvertrag, Riester Rente & Kombi – Sparverträge

Überprüfe deine Konditionen. Die damaligen, möglicherweise hohen Abschlusskosten, sind nicht mehr zurückzuholen. Dies gilt für Bausparverträge, die Riester * Rente oder andere womöglich mit Versicherungen gekoppelte, nicht renditestarke Sparprodukte.

Prüfe, welche jährlichen Kosten in deinen Verträgen verankert sind? Zahlst du beispielsweise noch in einen Bausparvertrag ein? Ist womöglich bereits die zuteilungsreife Summe erreicht? Passen die damals abgeschlossenen Konditionen noch in die heutige Zeit? Oder ist es möglicherweise sinnvoll die monatliche Einzahlung zu reduzieren, zu stoppen und den Vertrag „ruhend“ zu stellen und das frei gewordenen Kapital in einen ETF-Sparplan zu investieren.

Tipp: Hast du deine Ausgaben besser im Griff, kannst du mehr Geld zur Seite legen. Schau dir also gleich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an.

Vor wie vielen Jahren wurden die Verträge abgeschlossen? Es ist zu prüfen, ob diese noch in deine zukünftige Lebensplanung passen? Viele Berater, ob Kreditinstitut oder Versicherung haben nur eine geringe Produktpalette im Angebot. Aus diesem Grund ist es wichtig, alle Verträge auf Herz und Nieren zu prüfen.