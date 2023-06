Trade Republic Krypto-Broker im Test

Zur Auswahl stehen rund 50 Kryptowährungen. Dazu gehören unter anderem Aave (AAVE), Algorand (ALGO), Avalanche (AVAX), Axie Infinity (AXS), Bancor (BNT), Basic Attention TokenBAT (BAT), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), ChilizCHZ (CHZ), Compound (COMP), Curve DAO TokenCRV (CRV), Enjin Coin (ENJ), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Maker (MKR), OMG Network (OMG), Polkadot, Polygon (MATIC), Solana, Stellar (XLM), SushiSwap (SUSHI), Synthetix (SNX), The Graph (GRT), Uniswap (UNI), XRP (XRP), Yearn.finance (YFI), 0x (ZRX) und 1inch Network (1INCH). Mit dem Hauptsitz in Berlin unterliegt Trade Republic der deutschen Bankenaufsicht (Bafin) und garantiert eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Wir haben die Trade Republic Krypto-Handelsplattform getestet!

Trade Republic im Test

In unserem ausführlichen Testbericht haben wir das Angebot von Trade Republic analysiert und bewertet. Verglichen wurden dabei das Angebot, die Kosten und die Nutzerfreundlichkeit.

Bewertung des Angebots

Trade Republic ermöglicht den leichten Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Zum Betrachtungszeitpunkt lassen sich dort mehr als 50 Krypto-Werte handeln. Dazu zählen Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS, Stellar und viele weitere Kryptowährungen. Anleger investieren direkt in jene Kryptowerte, ohne sich selbst um die Verwahrung kümmern zu müssen. Denn Trade Republic verwahrt die Werte in einem sogenannten Cold Wallet. Das Mindestordervolumen variiert je nach Wert. Für Transaktionen fällt pauschal ein Euro Gebühr an. Zu sämtlichen Kryptowährungen lassen sich Sparpläne führen.

Das Angebot im Überblick