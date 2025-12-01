extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Kraken Krypto-Depot im Test

  • Für 0,40 Prozent Kryptowährungen handeln (variabler Spread)
  • Über 550 Kryptowährungen handelbar
  • Krypto-Sparplan verfügbar

In diesem Test haben wir das Kraken Krypto-Angebot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

Zum Krypto-Angebot *
TESTURTEIL
Kraken
SEHR GUT
Zum Anbieter *
Bild von extraETF Gründer Markus Jordan

“Ein sehr guter Krypto-Broker”

Markus Jordan, extraETF

Kraken Krypto-Broker im Test

In diesem Testbericht haben wir das Kraken Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Kraken Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Kraken mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.

Kraken Krypto-Angebot

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Kraken Depot können über 550 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 0,50 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.

Das Angebot im Überblick
Anzahl Kryptowährungen391
Eingesetzte ProdukttypenPhysische Coins
Mindestordervolumen0,50 €
Handelszeit24/7
EinzahlungsmöglichkeitenSEPA, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, SWIFT
Sparplan
Auszahlplan
Kraken
SEHR GUT
Zum Angebot *

Kraken Krypto-Kosten

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Der Handel mit Kryptowährungen über das Kraken Depot kostet 0,4 Prozent. Die Mindesteinzahlung beträgt 1,00 Euro. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen ist variabel. Die Depotführung ist beim Kraken Krypto Depot kostenlos.

Die Kosten im Überblick
DepotgebührenKostenlos
Mindesteinzahlung1,00 €
Handelskosten0,25 % (Maker), 0,40 % (Taker), 1,00 % (Instant Buy)
Spreadvariabel
Kosten Kryptoverwahrung0,00 €
Kosten Sparplan0,25 % (Maker), 0,40 % (Taker), 1,00 % (Instant Buy)
Gebühren für eine Order (ohne Spread)
100,00 €0,40 €
500,00 €2,00 €
1.000,00 €4,00 €
5.000,00 €20,00 €
10.000,00 €40,00 €
20.000,00 €80,00 €
50.000,00 €200,00 €

Kraken Krypto-Service

Das Kraken Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt in Irland. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Kraken Depot Kundenservice steht für Fragen per Kontaktformular, E-Mail oder Online-Chat zur Verfügung.

Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
Steuereinfach
RechtsformInc.
Marktstart2021
LizenzMICA
Partnerbank
VerwahrungIrland
ServerstandortVereinigte Staaten von Amerika
Bild von extraETF Gründer Markus Jordan
Markus Jordan, extraETF

„Ein sehr guter Krypto-Broker“

Kraken erzielt als im Krypto-Broker Test in den Kategorien Angebot und Service die volle Punktzahl. Die Anzahl der angebotenen Kryptowährungen ist groß, das Mindestordervolumen gering und es gibt auch die Möglichkeit Krypto-Sparpläne einzurichten. Auch bei den Kosten macht Kraken eine gute Figur, da diese gering sind, die Kryptoverwahrung 0 Euro kostet und die Depotführung kostenlos ist. Der Spread ist variabel.

Kraken hat seinen Unternehmenssitz in den USA, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Darüber hinaus müssen deshalb auch die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden. Kraken stellt seinen Kunden einen Steuerreport zur Hilfe bei den Steuern bereit. Zusätzlich hilfreich könne auch der globale Krypto-Steuerrechner des Anbieters Koinly sein, mit dem Kraken zusammenarbeitet.

Insgesamt erreicht der Anbieter die Note „Sehr Gut“ im Test.

Jetzt Kraken Depot eröffnen! *

Kraken Krypto-Depot Vergleich

Vergleiche das Kraken Krypto-Depot mit anderen Anbietern.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Kraken vs JustTrade Kraken vs Bison Kraken vs Finanzen.net Zero
Angebot
Anzahl Kryptowährungen39139
Eingesetzte ProdukttypenPhysische CoinsPhysische Coins
Sparplan
Kosten
DepotgebührenKostenlosKostenlos
Handelskosten0,25 % (Maker), 0,40 % (Taker), 1,00 % (Instant Buy)0,00 €
Spreadvariabelca. 1,25 %
Gebühren für eine Order (ohne Spread)
100,00 €0,40 €0,00 €
500,00 €2,00 €0,00 €
1.000,00 €4,00 €0,00 €
5.000,00 €20,00 €0,00 €
10.000,00 €40,00 €0,00 €
20.000,00 €80,00 €0,00 €
50.000,00 €200,00 €0,00 €
Service und Sicherheit
Steuereinfach
PartnerbankSolaris SE, Deutsche Bank AG
Marktstart20212019
VerwahrungIrlandBlocknox GmbH
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 02.12.2025

Über Kraken

Kraken wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco (USA). Sie sind nach eigener Aussage zu einer der größten Krypto-Plattformen geworden und sehen in der weltweiten Akzeptanz von Kryptowährungen ihre Mission.

So eröffnest du ein Kraken Krypto-Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Kraken eröffnest.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Kraken durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Kraken legitimieren.

4

Geld einzahlen:  Wenn die Depoteröffnung bei Kraken abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Kraken Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.

Jetzt ein Kraken Depot eröffnen

Das Krypto-Angebot von Kraken hat dich überzeugt? Starte jetzt mit dem Kryptohandel.

Kraken Depot eröffnen

Häufig gestellte Fragen zum Kraken Krypto-Broker

Artikel teilen

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Unsere Empfehlungen
Trade Republic iconZu Trade Republic *
Inhalt: