Kraken Krypto-Depot im Test

Kraken Krypto-Broker im Test
In diesem Testbericht haben wir das Kraken Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Kraken Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Kraken mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.
Kraken Krypto-Angebot
Mit dem Kraken Depot können über 550 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 0,50 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|391
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|0,50 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, SWIFT
|Sparplan
|Auszahlplan
Kraken Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über das Kraken Depot kostet 0,4 Prozent. Die Mindesteinzahlung beträgt 1,00 Euro. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen ist variabel. Die Depotführung ist beim Kraken Krypto Depot kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|1,00 €
|Handelskosten
|0,25 % (Maker), 0,40 % (Taker), 1,00 % (Instant Buy)
|Spread
|variabel
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|0,25 % (Maker), 0,40 % (Taker), 1,00 % (Instant Buy)
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|0,40 €
|500,00 €
|2,00 €
|1.000,00 €
|4,00 €
|5.000,00 €
|20,00 €
|10.000,00 €
|40,00 €
|20.000,00 €
|80,00 €
|50.000,00 €
|200,00 €
Kraken Krypto-Service
Das Kraken Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt in Irland. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Kraken Depot Kundenservice steht für Fragen per Kontaktformular, E-Mail oder Online-Chat zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|Inc.
|Marktstart
|2021
|Lizenz
|MICA
|Partnerbank
|—
|Verwahrung
|Irland
|Serverstandort
|Vereinigte Staaten von Amerika
„Ein sehr guter Krypto-Broker“
Kraken erzielt als im Krypto-Broker Test in den Kategorien Angebot und Service die volle Punktzahl. Die Anzahl der angebotenen Kryptowährungen ist groß, das Mindestordervolumen gering und es gibt auch die Möglichkeit Krypto-Sparpläne einzurichten. Auch bei den Kosten macht Kraken eine gute Figur, da diese gering sind, die Kryptoverwahrung 0 Euro kostet und die Depotführung kostenlos ist. Der Spread ist variabel.
Kraken hat seinen Unternehmenssitz in den USA, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Darüber hinaus müssen deshalb auch die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden. Kraken stellt seinen Kunden einen Steuerreport zur Hilfe bei den Steuern bereit. Zusätzlich hilfreich könne auch der globale Krypto-Steuerrechner des Anbieters Koinly sein, mit dem Kraken zusammenarbeitet.
Insgesamt erreicht der Anbieter die Note „Sehr Gut“ im Test.
Kraken Krypto-Depot Vergleich
Vergleiche das Kraken Krypto-Depot mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 02.12.2025
Über Kraken
Kraken wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco (USA). Sie sind nach eigener Aussage zu einer der größten Krypto-Plattformen geworden und sehen in der weltweiten Akzeptanz von Kryptowährungen ihre Mission.
So eröffnest du ein Kraken Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Kraken eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Kraken durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Kraken legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Kraken abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Kraken Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
