Finanzen.net Zero aus Karlsruhe gilt wegen seinen kostenlosen Angeboten als sogenannter Discount-Broker oder auch Neobroker. Anleger können dort neben etwa ETFs und Einzelaktien auch Kryptowährungen handeln. Der Handel ist sowohl per App als auch via Browser am PC möglich. Zu den aktuell handelbaren Kryptowährungen zählen: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS, Stellar, Polkadot sowie viele weitere digitale Währungen. Wir haben die Krypto-Handelsplattform von Finanzen.net Zero getestet!

Finanzen.net Zero im Test In unserem ausführlichen Testbericht haben wir das Angebot von Finanzen.net Zero analysiert und bewertet. Verglichen haben wir dabei das Angebot, die Kosten und die Nutzerfreundlichkeit. Bewertung des Angebots Finanzen.net Zero ermöglicht den leichten Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Zum Betrachtungszeitpunkt lassen sich dort folgende bekannte Krypto-Werte handeln: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS, Stellar und Polkadot. Dazu kommen noch etliche Kryptowährungen aus der zweiten Reihe. Anleger investieren direkt in jene Kryptowerte, ohne sich selbst um die Verwahrung kümmern zu müssen. Verwahrt werden die Coins bei Tangany, einem von der Bafin beaufsichtigten deutschen Anbieter. Das Mindestordervolumen beträgt einen Euro, das maximale Ordervolumen liegt bei 100.000 Euro. Für Transaktionen fallen keinerlei Gebühren an. Der Spread beträgt 0,75 Prozent. Sparpläne auf Kryptowährungen sind bereits ab 25 Euro möglich. Das Angebot im Überblick

Fazit Angebot: Das Angebot ist hinsichtlich der Anzahl an Kryptowährungen bereits vergleichsweise groß. Alles in allem ist das Angebot sehr gut. Bewertung der Kosten Bei den Kosten gilt es genauer hinzusehen. Manche Anbieter verdienen ihr Geld eher mit Handelsgebühren, andere mit dem Spread. Finanzen.net Zero erhebt keine Handelsgebühren, dafür beträgt der Spread bei An- und Verkauf etwa 0,75 Prozent. Es entstehen jedoch keine zusätzlichen Kosten, weder für die Verwahrung im Depot noch für die technischen Prozesse. Ausnahme: Für Trades unter 500 Euro gilt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von einem Euro. Die Kosten im Überblick

Fazit Kosten: Finanzen.net Zero macht auch in Sachen Kosten eine gute Figur. Es entstehen lediglich Kosten über den Spread. Dieser könnte allerdings mit 0,75 Prozent etwas geringer ausfallen. Bewertung der Nutzerfreundlichkeit Bei Finanzen.net Zero können Kunden zu jeder Zeit Kryptohandel betreiben. Die Kontoeröffnung erfolgt nach wenigen Minuten. Die Mindesteinzahlung liegt bei einem Euro. Kunden erhalten Support in deutscher Sprache und können die Karlsruher über Kontaktformular, Hotline und E-Mail erreichen. Als Zahlungsmethode dient die klassische Überweisung. Der Handel ist sowohl per App als auch via Browser am PC möglich. Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick

Fazit Nutzerfreundlichkeit: Kunden können rund um die Uhr Kryptowährungen handeln, sowohl über die App als auch über die Desktop-Variante. Es wäre wünschenswert, wenn der Anbieter seine Zahlungsmethoden erweitern würde. Finanzen.net Zero im Vergleich

finanzen.net Zero vergleichen mit: Bison Angebot Anzahl Krypto­währungen 33 17 Eingesetzte Produkt­typen Physische Coins Physische Coins Sparplan Nein Ja Kosten Depot­gebühren 0,00 € 0,00 € Handels­kosten 0€ ab 500€ Handelsvolumen, darunter 1€ 0,00 € Spread 0,75 ca. 0,75 % Gebühren für eine Order (ohne Spread) 100 € 1,00 € 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € 1.000 € 0,00 € 0,00 € 5.000 € 0,00 € 0,00 € 10.000 € 0,00 € 0,00 € 20.000 € 0,00 € 0,00 € 50.000 € 0,00 € 0,00 € Service und Sicher­heit Partner­bank Baader Bank AG Solarisbank AG Verwahrung Tangany, Deutschland Blocknox GmbH mit mehrstufigem Sicherheitskonzept Server­standort Deutschland Mehr Details * Mehr Details *