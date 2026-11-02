Finanzen invest Krypto-Broker im Test
In diesem Testbericht haben wir das Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Finanzen invest Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Finanzen invest mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.
Finanzen invest Krypto-Angebot
Mit dem Finanzen invest Depot können über 50 Kryptowährungen gehandelt werden. Damit sind alle wichtigen Coins verfügbar. Das Mindestordervolumen beträgt 0,01 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|58
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|0,01 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA
|Sparplan
|Auszahlplan
Finanzen invest Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über das Finanzen invest Depot ist kostenlos. Lediglich bei einem Ordervolumen unter 500 Euro wird eine Kostenpauschale von 1 Euro berechnet. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen liegt bei 1,00 Prozent. Die Depotführung ist bei Finanzen invest kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|1,00 €
|Handelskosten
|0€ ab 500€ Handelsvolumen, darunter 1€
|Spread
|1,00 %
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|—
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|1,00 €
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
Finanzen invest Krypto-Service
Das Finanzen invest Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt durch den Anbieter Tangany aus München. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Finanzen invest Kundenservice steht für Fragen per E‑Mail, Kontaktformular oder Live‑Chat zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|GmbH
|Marktstart
|2022
|Lizenz
|Anlagevermittlung (BaFin)
|Partnerbank
|Baader Bank AG
|Verwahrung
|Tangany, Deutschland
|Serverstandort
|Deutschland
„Ein sehr gutes Angebot für den Handel mit Kryptowährungen“
Finanzen invest bietet auch den Handel mit Kryptowährungen an. Alle wichtigen Kryptowährungen können gehandelt werden. Es fallen keine Depotgebühren und ab 500 Euro Handelsvolumen keine Ordergebühren an. Wir bewerten das Krypto-Angebot von Finanzen invest mit der Note GUT.
Finanzen invest Krypto-Depot Vergleich
Vergleiche das Finanzen invest Krypto-Depot mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 02.11.2026
Über Finanzen invest
Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen invest bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien, ETFs und Kryptowährungen zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen invest können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien, ETFs und Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen ab 500 Euro Handelsvolumen auch keine Transaktionskosten an.
So eröffnest du ein Finanzen invest Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Finanzen invest eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Finanzen invest durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Finanzen invest legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Finanzen invest abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Finanzen invest Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Finanzen invest Krypto-Broker
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