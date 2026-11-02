Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen invest bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien, ETFs und Kryptowährungen zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen invest können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien, ETFs und Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen ab 500 Euro Handelsvolumen auch keine Transaktionskosten an.