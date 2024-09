Coinbase Krypto-Depot im Test

Das Coinbase Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt durch die Coinbase Germany GmbH, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Lizenz zur Verwahrung von Kryptowerten und eine Lizenz zum Eigenhandel mit Kryptowerten in Deutschland erhalten hat. Allerdings ist das Verrechnungskonto nicht durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Alle Server werden von den USA aus betrieben. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Coinbase Depot Kundenservice steht auf Deutsch für Fragen per Hotline, E-Mail und Online-Chat zur Verfügung.