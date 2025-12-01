Bitvavo Krypto-Depot im Test

Bitvavo Krypto-Börse im Test
In diesem Testbericht haben wir das Angebot der Bitvavo Krypto-Börse analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut die Bitvavo Krypto-Börse in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bitvavo mit anderen Krypto-Brokern oder Krypto-Börsen vergleichen.
Bitvavo Krypto-Angebot
Mit der Bitvavo Krypto-Börse können mehr als 400 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 5,00 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|376
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|5,00 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay
|Sparplan
|Auszahlplan
Bitvavo Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über die Bitvavo Krypto-Börse kostet max. 0,25 Prozent. Die Mindesteinzahlung beträgt 1,00 Euro. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen liegt bei ca. 0,01 Prozent. Die Depotführung ist bei Bitvavo kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|1,00 €
|Handelskosten
|max. 0,25 %
|Spread
|ca. 0,01 %
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|siehe Handelskosten
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|0,25 €
|500,00 €
|1,25 €
|1.000,00 €
|2,50 €
|5.000,00 €
|12,50 €
|10.000,00 €
|25,00 €
|20.000,00 €
|50,00 €
|50.000,00 €
|125,00 €
Bitvavo Krypto-Service
Die Bitvavo Krypto-Börse bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt durch die Niederlande auf institutionellem Niveau. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Kundenservice der Bitvavo Krypto-Börse steht für Fragen per Kontaktformular, E-Mail oder Online-Chat zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|B.V.
|Marktstart
|2018
|Lizenz
|MICA
|Partnerbank
|Sutor Bank GmbH
|Verwahrung
|Niederlande (auf institutionellem Niveau)
|Serverstandort
|Deutschland
„Exzellente Ergebnisse in den Testkategorien“
Bitvavo bietet mit mehr als 400 Kryptowährungen ein reichhaltiges Angebot. Auch Kryptosparpläne werden angeboten, die Handelskosten sind niedrig und die Depotführung kostenlos. Auch der Spread ist sehr gering. Somit schneidet die Bitvavo Krypto-Börse in allen Testkategorien hervorragend ab.
Bitvavo hat seinen Unternehmenssitz in den Niederlanden, allerdings werden die Gelder, nach Aussage des Anbieters, bei der in Hamburg ansässigen Sutorbank verwahrt, weswegen die europaweite Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt werde. Da Bitvavo ein ausländischer Anbieter ist, müssen die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden.
Bitvavo stellt seinen Kunden einen Steuerreport zur Hilfe bei den Steuern bereit. Bitvavo-Kund:innen können jedoch über eine API-Anbindung ein Steuertool verbinden, um ihre Transaktionen automatisch zu importieren und die Steuerberechnung zu erleichtern. Weitere Informationen und Anleitungen dazu finden Sie auf Bitvavo.com.
Insgesamt erreicht der Anbieter die Bestnote EMPFEHLUNG im Test.
Bitvavo Krypto-Börse Vergleich
Vergleiche die Bitvavo Krypto-Börse mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 23.12.2025
Über Bitvavo
Bitvavo wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam in den Niederlanden. Das Unternehmen möchte eine Brücke zwischen dem traditionellen und dem neuen Finanzsystem sein. Auf der benutzerfreundlichen Plattform sollen Nutzer zahlreiche Kryptowährungen sicher, transparent, stabil, zuverlässig und zu niedrigen Gebühren handeln können.
So eröffnest du ein Bitvavo Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Bitvavo eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Bitvavo durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Bitvavo legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Bitvavo abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Bitvavo Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
Jetzt ein Bitvavo Depot eröffnen
Das Krypto-Angebot von Bitvavo hat dich überzeugt? Starte jetzt mit dem Kryptohandel.
Häufig gestellte Fragen zur Bitvavo Krypto-Börse
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.