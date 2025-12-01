Bitvavo Krypto-Depot im Test

„Exzellente Ergebnisse in den Testkategorien“

Bitvavo bietet mit mehr als 400 Kryptowährungen ein reichhaltiges Angebot. Auch Kryptosparpläne werden angeboten, die Handelskosten sind niedrig und die Depotführung kostenlos. Auch der Spread ist sehr gering. Somit schneidet die Bitvavo Krypto-Börse in allen Testkategorien hervorragend ab.

Bitvavo hat seinen Unternehmenssitz in den Niederlanden, allerdings werden die Gelder, nach Aussage des Anbieters, bei der in Hamburg ansässigen Sutorbank verwahrt, weswegen die europaweite Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt werde. Da Bitvavo ein ausländischer Anbieter ist, müssen die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden.

Bitvavo stellt seinen Kunden einen Steuerreport zur Hilfe bei den Steuern bereit. Bitvavo-Kund:innen können jedoch über eine API-Anbindung ein Steuertool verbinden, um ihre Transaktionen automatisch zu importieren und die Steuerberechnung zu erleichtern. Weitere Informationen und Anleitungen dazu finden Sie auf Bitvavo.com.

Insgesamt erreicht der Anbieter die Bestnote EMPFEHLUNG im Test.