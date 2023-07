Bitpanda Krypto-Depot im Test

„Bitpanda bietet besonders viele Kryptowährungen“

Bitpanda bietet mit 153 Kryptowährungen das derzeit größte Angebot in unserem Test und kann in unserem Test deshalb besonders punkten. Die Kosten fallen trotz einer Handelsgebühr von nur 0 Euro durch den Spread von 1,5 Prozent allerdings vergleichsweise hoch aus. Besonders praktisch ist, dass sich ein Bitpanda Account mit dem extraETF Finanzmanager verbinden lässt. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note GUT in unserem Test.