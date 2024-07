Für ein breit gestreutes Investment in Asien bietet der ETF-Markt eine große Zahl an Indexfonds an. Neben Aktien- und Anleihen-ETFs kann auch in Spezialitäten-ETFs investiert werden. Regionale Investments haben meist den Vorteil, dass die Anlagen sehr breit gestreut sind, und damit einzelne Länderrisiken vermieden werden. Ein gutes Beispiel ist hier der bekannte MSCI AC Asia Index, der in 1.397 Unternehmen aus verschiedenen Ländern investiert.

Asien-ETFs sind durchaus sinnvoll für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren und von der Dynamik der asiatischen Märkte profitieren möchten.