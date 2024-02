XTB ETF-Sparplan Test

XTB ist ein großer CFD Broker, der seit 2002 besteht und sich besonders an aktive Trader richtet. Mit seinem ETF-Sparplan Angebot richtet sich XTB aber auch an Menschen, die langfristig investieren wollen. XTB ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in mehr als 13 Ländern, zu denen Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Chile gehören. Die Angebote des Brokers können per Smartphone App und auf dem Desktop genutzt werden.