Trading 212 ETF-Sparplan Test

„Exzellente Flexibilität kombiniert mit kostenfreien ETF-Sparplänen“

Trading 212 bietet rund 1.800 ETF-Sparpläne an. Alle ETFs können kostenlos bespart werden, was bereits ab einer Mindestsparrate von 1 Euro möglich ist. Besonders die hohe Flexibilität bei den Ausführungstagen und Ausführungsintervallen begeistert. Praktisch ist auch die automatische Wiederanlage von Ausschüttungen. Damit gehört das ETF Sparplan Angebot von Trading 212 zu den besten Angeboten am Markt. Ich bewerte das Angebot von Trading 212 daher mit der Top-Note “Empfehlung”.