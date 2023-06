Justtrade ETF-Sparplan Test

JustTrade ist ein Online‑Broker, der in Deutschland tätig ist. Der Broker ermöglicht es seinen Kunden, an der Börse zu handeln und Wertpapiere wie Aktien, ETFs und Fonds zu kaufen und zu verkaufen. JustTrade bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform und eine große Auswahl an handelbaren Produkten. Der Broker richtet sich insbesondere an Einsteiger und private Anleger, die einfach und günstig in Wertpapiere investieren möchten.