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onemarkets ist die ETF-Marke der UniCredit. Sie verbindet die Marktexpertise der UniCredit-Gruppe mit den Portfoliomanagement-Kompetenzen von BNP Paribas Asset Management.
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UniCredit Invest Lux S.A.

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So kannst du onemarkets erreichen:

Website:onemarkets.de
E-Mail:onemarkets@unicredit.de
Social Media:Instagram
Telefon:+498937817466

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“Die UniCredit bietet ETFs unter der Marke onemarkets an.”

Markus Jordan, extraETF

onemarkets ETFs

Alles Wichtige zum ETF-Anbieter onemarkets.

Über onemarkets

Die UniCredit scannt laut Anbieter kontinuierlich die globalen Märkte, um innovative Investmentmöglichkeiten zu identifizieren, die wirklich zählen. Mit onemarkets bietet sie nach eigener Aussage ein einzigartiges und stetig wachsendes Spektrum an Anlagestrategien – basierend auf der Expertise der UniCredit-Gruppe sowie dem Know-how führender Asset Manager. onemarkets ETFs verbinden laut ihnen die Marktexpertise der UniCredit-Gruppe mit den Portfoliomanagement-Kompetenzen von BNP Paribas Asset Management.

Die Investmentfondsplattform der UniCredit verwaltete zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von 31,5 Milliarden Euro und bietet eine breite Palette an Anlagelösungen. Im April 2026 erweiterte UniCredit das Angebot um die ersten onemarkets-ETFs.

Über UniCredit

Der Unternehmenszweck von UniCredit besteht darin, Gemeinschaften zu befähigen, Fortschritte zu erzielen („Empower Communities to Progress“). Als nach eigenen Angaben führende paneuropäische Geschäftsbank bietet UniCredit Lösungen und Services in Italien, Deutschland, Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa an. Die Gruppe betreut laut Anbieter mehr als 20 Millionen Kundinnen und Kunden und verfolgt die Vision, die „Bank for Europe’s Future“ zu sein.

Weitere Informationen findest du auf der Webseite des Anbieters.

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