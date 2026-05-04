Die UniCredit scannt laut Anbieter kontinuierlich die globalen Märkte, um innovative Investmentmöglichkeiten zu identifizieren, die wirklich zählen. Mit onemarkets bietet sie nach eigener Aussage ein einzigartiges und stetig wachsendes Spektrum an Anlagestrategien – basierend auf der Expertise der UniCredit-Gruppe sowie dem Know-how führender Asset Manager. onemarkets ETFs verbinden laut ihnen die Marktexpertise der UniCredit-Gruppe mit den Portfoliomanagement-Kompetenzen von BNP Paribas Asset Management.

Die Investmentfondsplattform der UniCredit verwaltete zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von 31,5 Milliarden Euro und bietet eine breite Palette an Anlagelösungen. Im April 2026 erweiterte UniCredit das Angebot um die ersten onemarkets-ETFs.