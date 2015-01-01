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90/10 Global Market Portfolio

100 %Aktienquote
0,15 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
2Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Global Market Portfolio orientiert sich an der aktuellen Struktur der weltweiten Aktienmärkte. 

Die Gewichtung von Industrie- und Schwellenländern entspricht weitgehend ihrer globalen Marktkapitalisierung und bildet damit die Verteilung des investierbaren Aktienuniversums ab. Der Schwerpunkt liegt auf den großen Industrieländern, insbesondere den USA. 

Durch die breite Streuung über Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen bietet das Portfolio eine hohe Diversifikation. Es eignet sich für Anleger, die den globalen Aktienmarkt möglichst effizient und marktneutral abbilden möchten.

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Renditekennzahlen

1 Monat+3,47 %
3 Monate+11,83 %
6 Monate+13,76 %
Lfd. Jahr+12,89 %
1 Jahr+27,22 %
3 Jahre+60,65 % (17,04 % p.a.)
5 Jahre+75,04 % (11,81 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2015)+235,33 % (11,14 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2015

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 90/10 Global Market Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF (Acc)
90,00 %
Andere
Andere
0,15 %
Aktien
2
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
18
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20261,5 %1,1 %-5,5 %6,9 %4,9 %0,5 %12,89 %0,00 %
20252,3 %-0,8 %-6,1 %-4,3 %5,1 %1,2 %4,8 %3,0 %3,3 %3,5 %-0,8 %0,2 %7,06 %0,00 %
20242,5 %4,2 %2,9 %-2,7 %2,8 %3,1 %0,7 %1,8 %1,8 %0,2 %6,0 %-0,9 %25,06 %0,00 %
20235,2 %0,1 %1,5 %-0,0 %1,9 %3,3 %2,5 %-0,9 %-2,5 %-3,4 %5,1 %2,9 %18,56 %0,00 %
2022-4,6 %-3,2 %4,4 %-3,7 %-3,6 %-6,4 %8,9 %-1,9 %-7,5 %3,6 %1,9 %-6,3 %-13,82 %0,00 %
2021-0,2 %0,8 %3,6 %1,3 %0,4 %4,1 %0,6 %2,7 %-2,3 %5,1 %-0,5 %4,0 %28,24 %
20200,3 %-8,2 %-15,3 %15,2 %6,1 %1,3 %0,0 %3,8 %-2,3 %-2,4 %8,4 %2,2 %6,91 %
20197,7 %3,5 %2,2 %2,2 %-5,5 %5,3 %1,5 %-0,8 %2,8 %1,6 %3,1 %2,8 %29,21 %
20182,0 %-1,7 %-1,4 %2,9 %3,2 %-1,5 %3,0 %1,6 %0,7 %-5,5 %1,2 %-9,2 %-4,93 %
2017-0,9 %4,6 %-0,7 %-0,4 %-1,1 %-2,0 %-1,6 %-1,0 %2,0 %2,6 %-0,8 %1,1 %7,75 %

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