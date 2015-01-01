90/10 Global Market Portfolio
Beschreibung
Das Global Market Portfolio orientiert sich an der aktuellen Struktur der weltweiten Aktienmärkte.
Die Gewichtung von Industrie- und Schwellenländern entspricht weitgehend ihrer globalen Marktkapitalisierung und bildet damit die Verteilung des investierbaren Aktienuniversums ab. Der Schwerpunkt liegt auf den großen Industrieländern, insbesondere den USA.
Durch die breite Streuung über Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen bietet das Portfolio eine hohe Diversifikation. Es eignet sich für Anleger, die den globalen Aktienmarkt möglichst effizient und marktneutral abbilden möchten.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+3,47 %
|3 Monate
|+11,83 %
|6 Monate
|+13,76 %
|Lfd. Jahr
|+12,89 %
|1 Jahr
|+27,22 %
|3 Jahre
|+60,65 % (17,04 % p.a.)
|5 Jahre
|+75,04 % (11,81 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2015)
|+235,33 % (11,14 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0,15 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|—
|Portfolioerstellung
|01.01.2015
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 90/10 Global Market Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2026
|1,5 %
|1,1 %
|-5,5 %
|6,9 %
|4,9 %
|0,5 %
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12,89 %
|0,00 %
|2025
|2,3 %
|-0,8 %
|-6,1 %
|-4,3 %
|5,1 %
|1,2 %
|4,8 %
|3,0 %
|3,3 %
|3,5 %
|-0,8 %
|0,2 %
|7,06 %
|0,00 %
|2024
|2,5 %
|4,2 %
|2,9 %
|-2,7 %
|2,8 %
|3,1 %
|0,7 %
|1,8 %
|1,8 %
|0,2 %
|6,0 %
|-0,9 %
|25,06 %
|0,00 %
|2023
|5,2 %
|0,1 %
|1,5 %
|-0,0 %
|1,9 %
|3,3 %
|2,5 %
|-0,9 %
|-2,5 %
|-3,4 %
|5,1 %
|2,9 %
|18,56 %
|0,00 %
|2022
|-4,6 %
|-3,2 %
|4,4 %
|-3,7 %
|-3,6 %
|-6,4 %
|8,9 %
|-1,9 %
|-7,5 %
|3,6 %
|1,9 %
|-6,3 %
|-13,82 %
|0,00 %
|2021
|-0,2 %
|0,8 %
|3,6 %
|1,3 %
|0,4 %
|4,1 %
|0,6 %
|2,7 %
|-2,3 %
|5,1 %
|-0,5 %
|4,0 %
|28,24 %
|—
|2020
|0,3 %
|-8,2 %
|-15,3 %
|15,2 %
|6,1 %
|1,3 %
|0,0 %
|3,8 %
|-2,3 %
|-2,4 %
|8,4 %
|2,2 %
|6,91 %
|—
|2019
|7,7 %
|3,5 %
|2,2 %
|2,2 %
|-5,5 %
|5,3 %
|1,5 %
|-0,8 %
|2,8 %
|1,6 %
|3,1 %
|2,8 %
|29,21 %
|—
|2018
|2,0 %
|-1,7 %
|-1,4 %
|2,9 %
|3,2 %
|-1,5 %
|3,0 %
|1,6 %
|0,7 %
|-5,5 %
|1,2 %
|-9,2 %
|-4,93 %
|—
|2017
|-0,9 %
|4,6 %
|-0,7 %
|-0,4 %
|-1,1 %
|-2,0 %
|-1,6 %
|-1,0 %
|2,0 %
|2,6 %
|-0,8 %
|1,1 %
|7,75 %
|—
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