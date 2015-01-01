extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

60/40 Global Economy Portfolio

100 %Aktienquote
0,16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
2Anzahl ETFs
Portfolio erstellen
Zur Übersicht

Beschreibung

Das Global Economy Portfolio orientiert sich stärker an der wirtschaftlichen Bedeutung der Länder und Regionen als an deren Börsenwert. Schwellenländer werden bewusst höher gewichtet, da sie einen deutlich größeren Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung besitzen als an den globalen Aktienmärkten. 

Dadurch erhalten Anleger einen stärkeren Zugang zu den langfristigen Wachstumschancen aufstrebender Volkswirtschaften. Gleichzeitig kann das Portfolio stärkeren Kursschwankungen unterliegen als ein marktgewichteter Ansatz. Es eignet sich für Anleger, die die globale Wirtschaftsentwicklung als Grundlage ihrer Vermögensanlage nutzen möchten.

Dividenden-ETFs wirklich verstehen? Der extraETF DeepDive liefert dir alle Antworten.
Jetzt DeepDive sichern! 

Renditekennzahlen

1 Monat+4,26 %
3 Monate+14,22 %
6 Monate+19,20 %
Lfd. Jahr+17,71 %
1 Jahr+34,02 %
3 Jahre+65,24 % (18,13 % p.a.)
5 Jahre+67,91 % (10,89 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2015)+204,15 % (10,19 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2015

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 60/40 Global Economy Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF (Acc)
60,00 %
Andere
Andere
0,15 %
Aktien
2
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
18
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Market Pulse: Jeden Samstag die wichtigsten Trends direkt in dein E-Mail-Postfach.
Jetzt kostenfrei anmelden! 

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20263,5 %3,3 %-7,2 %7,8 %5,5 %0,3 %17,71 %0,00 %
20252,0 %-0,3 %-4,9 %-4,2 %4,8 %1,9 %4,7 %2,7 %4,1 %4,1 %-1,8 %0,6 %10,09 %0,00 %
20241,0 %4,3 %2,7 %-1,4 %1,7 %3,2 %0,3 %1,0 %3,1 %-0,5 %3,6 %-0,3 %21,59 %0,00 %
20235,3 %-1,1 %0,8 %-0,7 %1,5 %2,9 %2,9 %-1,9 %-2,2 %-3,6 %5,1 %2,9 %14,89 %0,00 %
2022-3,6 %-3,9 %2,7 %-2,9 %-3,1 %-5,9 %6,9 %-0,5 %-7,9 %1,3 %3,2 %-5,4 %-14,36 %0,00 %
20210,7 %0,2 %2,3 %0,7 %0,4 %3,6 %-1,5 %2,4 %-2,2 %4,0 %-0,9 %3,0 %20,92 %
2020-1,1 %-7,1 %-15,7 %14,3 %5,7 %2,2 %1,1 %2,9 %-2,0 %-1,1 %7,6 %3,0 %7,44 %
20197,6 %2,7 %2,2 %1,7 %-6,1 %4,8 %0,9 %-1,5 %2,8 %1,8 %2,3 %3,8 %25,75 %
20182,7 %-1,7 %-1,3 %2,1 %2,5 %-2,7 %2,9 %0,4 %0,5 %-5,8 %1,9 %-8,1 %-6,99 %
20170,0 %4,7 %0,0 %-0,6 %-1,0 %-1,7 %-0,7 %-0,3 %1,2 %3,0 %-1,5 %1,9 %11,52 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.