ETF: cosa sono?

Gli ETF (Exchange Traded Funds) hanno suscitato l'interesse degli investitori per molti anni, grazie anche ai loro costi ridotti e ai potenziali rendimenti interessanti. Non sorprende che il volume degli investimenti in questa forma di investimento sia in costante aumento e che i piani di risparmio in ETF siano diventati un modo popolare per accumulare patrimonio nel lungo termine.

Ma cosa sono esattamente gli ETF e come funzionano? Come sono nati? Quali sono le differenze tra gli ETF, i fondi attivi e le singole azioni?

In questa guida vogliamo rispondere a queste e altre domande sugli ETF, fornendo anche molte altre informazioni interessanti sui fondi negoziati in borsa.