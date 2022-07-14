ETF: cosa sono?
Cosa sono gli ETF e quanto sono utili i fondi indicizzati negoziati in borsa?
Gli ETF (Exchange Traded Funds) hanno suscitato l'interesse degli investitori per molti anni, grazie anche ai loro costi ridotti e ai potenziali rendimenti interessanti. Non sorprende che il volume degli investimenti in questa forma di investimento sia in costante aumento e che i piani di risparmio in ETF siano diventati un modo popolare per accumulare patrimonio nel lungo termine.
Ma cosa sono esattamente gli ETF e come funzionano? Come sono nati? Quali sono le differenze tra gli ETF, i fondi attivi e le singole azioni?
In questa guida vogliamo rispondere a queste e altre domande sugli ETF, fornendo anche molte altre informazioni interessanti sui fondi negoziati in borsa.
Essenziale in breveTutto quello che devi sapere sugli ETF
Significato: gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi indicizzati negoziati in borsa che replicano passivamente la performance dell'indice sottostante.
Costi: gli ETF sono gestiti in modo passivo, quindi le commissioni di gestione sono generalmente basse rispetto ai fondi gestiti attivamente. I costi degli ETF solitamente si collocano tra lo 0,35% e lo 0,5% all'anno.
Rendimenti: rispetto alle forme di risparmio tradizionali, come i conti deposito, i certificati di deposito o i libretti di risparmio, gli investimenti in ETF offrono la possibilità di ottenere rendimenti più elevati nel lungo periodo.
PAC in ETF: con l'aiuto di un PAC (Piano di Accumulo di Capitale) è possibile investire in ETF con rate mensili ridotte. Gli investitori possono così beneficiare dell'effetto del costo medio.
Rischio: rispetto alle singole azioni, gli ETF presentano un rischio piuttosto basso. Includendo diversi titoli e classi di asset nel portafoglio, l'investimento in ETF consente una diversificazione ampia del rischio.
Spiegazione semplice: Cosa sono gli ETF?
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi negoziati in borsa che replicano passivamente l'andamento di un indice specifico, come ad esempio l'indice azionario FTSE MIB. In altre parole, la performance dell'ETF è strettamente legata a quella dell'indice di riferimento sottostante.
Per una panoramica su cosa sono gli ETF, abbiamo creato un'infografica che illustra le caratteristiche più importanti di questo tipo di fondi:
Consiglio nel video: Come funzionano gli ETF
Ti spieghiamo come funzionano gli ETF e come puoi utilizzarli per aumentare il tuo patrimonio. Se vuoi sapere come funzionano gli ETF, non esitare a guardare il video.
Il termine "fondo" deriva dal francese e indica il capitale. I fondi di investimento vengono utilizzati per investire denaro e capitale. Tuttavia, a differenza dell'acquisto di azioni singole, i fondi mettono insieme il denaro di molti investitori e acquistano un portafoglio diversificato di titoli, come azioni, obbligazioni o immobili. Gli ETF sono un tipo specifico di fondo che viene negoziato in borsa e segue un indice specifico, come ad esempio l'indice azionario globale MSCI World.
Tuttavia, come per altri investimenti sul mercato dei capitali, l'investimento in ETF comporta un certo livello di rischio. In cambio, gli investitori possono ottenere rendimenti più elevati nel lungo termine rispetto ai tradizionali prodotti di risparmio come libretti di risparmio, conti deposito o depositi vincolati. Un altro vantaggio degli ETF è rappresentato dai costi ridotti rispetto ai fondi gestiti attivamente.
Conoscenze di base: La nascita degli ETF
L'idea alla base degli ETF può essere fatta risalire al 1900. Gli ETF come li conosciamo oggi sono stati introdotti sul mercato negli anni '90 negli Stati Uniti. Il loro obiettivo era quello di ridurre al minimo il rischio di perdita sul mercato azionario, attraverso una distribuzione ampia degli investimenti. Questa caratteristica, insieme alla possibilità di investire negli ETF anche per coloro che non hanno molta esperienza nel mercato azionario, ha reso gli ETF molto popolari anche in Europa. Da allora, il flusso di capitale annuale investito negli ETF da parte degli investitori testimonia chiaramente l'aumento di popolarità dei fondi indicizzati negoziati in borsa.
Gli ETF sono semplicemente una moda passeggera?
ETF, fondi indicizzati e fondi attivi: qual è la differenza?
Gli ETF sono gestiti in modo passivo, il che significa che la loro performance segue automaticamente quella dell'indice di riferimento. Tuttavia, non sono la stessa cosa dei fondi indicizzati passivi. La principale differenza risiede nella negoziazione in borsa. Nei fondi indicizzati a gestione passiva, il prezzo viene fissato una volta al giorno e tutte le transazioni vengono regolate a tale prezzo. Al contrario, gli investitori possono seguire il prezzo di un ETF negoziato in borsa in tempo reale e reagire durante l'orario di negoziazione.
A differenza degli ETF e degli altri fondi indicizzati passivi, i fondi attivi sono gestiti da un team di gestori del fondo. L'obiettivo è superare il rendimento del mercato attraverso l'acquisto e la vendita mirata di titoli. Tuttavia, diversi studi dimostrano che i fondi attivi raramente riescono a superare il benchmark di riferimento, sia a breve che a lungo termine
Grazie alla loro natura priva di gestione attiva, gli ETF hanno costi più contenuti rispetto ai fondi indicizzati negoziati in borsa. Questa maggiore efficienza dei costi ha un impatto positivo sui rendimenti degli investitori. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra fondi ed ETF, ti invitiamo a consultare la nostra guida.
La differenza tra gli ETF e le singole azioni
La scelta tra investire in singole azioni o in ETF dipende, tra le altre cose, dai tuoi obiettivi individuali e dalla tua propensione al rischio. L'investimento in singole azioni generalmente comporta un livello di rischio più elevato. A differenza degli ETF, che offrono di solito un maggior grado di diversificazione, le singole azioni non permettono di distribuire il rischio in modo così ampio. Gli ETF azionari seguono le performance di diverse società, mentre l'investimento in azioni di una singola società comporta un rischio maggiore a causa della mancanza di diversificazione.
Gli ETF sono anche attività speciali. Ciò significa che il capitale investito è protetto dalla legge e non andrà perso in caso di insolvenza della società di gestione del fondo o del broker. Con le azioni, invece, c'è il rischio che l'intero investimento venga registrato come una perdita se la società corrispondente fallisce.
Le perdite totali non sono infrequenti per le singole azioni. Secondo uno studio condotto dalla società di investimenti Flossbach von Storch, che può benissimo essere valido anche per il mercato italiano, il 20% di tutte le azioni in Germania ha registrato una perdita compresa tra il 90% e il 100% del proprio valore nel periodo compreso tra il 2003 e il 2020. Pertanto, sia i fondi attivi che quelli passivi offrono un vantaggio fondamentale per ogni investitore grazie alla loro ampia diversificazione.
Funzionalità: Come funzionano gli ETF?
Come investitore, puoi aprire un conto titoli presso diversi intermediari finanziari e utilizzarlo per acquistare azioni di ETF selezionati. L'andamento degli ETF dipende dalla performance dei titoli contenuti all'interno dell'ETF. Se l'indice sottostante aumenta, l'ETF genera profitti e le azioni possono essere vendute con un guadagno. Se l'indice diminuisce, anche l'ETF subisce delle perdite.
Desideriamo illustrare il funzionamento di un ETF in modo più dettagliato utilizzando il seguente grafico come esempio:
Per replicare l'indice nel modo più accurato possibile, i fornitori utilizzano due diverse tecniche di replica: la replica fisica e la replica sintetica dell'indice. Questi metodi di replica garantiscono che l'ETF si comporti in modo simile all'indice. La replica fisica, in cui i titoli contenuti nell'indice sono effettivamente detenuti dall'ETF, è particolarmente apprezzata dagli investitori.
Nella replica sintetica, l'ETF non investe direttamente nei titoli dell'indice, ma utilizza strumenti finanziari come gli swap per replicare l'andamento dell'indice. Entrambi i metodi di replica presentano vantaggi e svantaggi. La scelta del metodo migliore per te dipende, tra le altre cose, dai tuoi obiettivi di investimento individuali e dalla tua tolleranza al rischio.
Esempio: indice FTSE MIB
Il FTSE MIB replica la performance delle 40 maggiori società quotate in borsa.
Ecco le prime 10 posizioni dell'indice FTSE MIB:
|Posizione
|Azione
|Enel
|8,8 %
|Stellantis
|8,7 %
|Intesa San Paolo
|7,9 %
|Eni
|7,8 %
|Ferrari
|7,7 %
|STMicroelectronics
|6,7 %
|UniCredit
|6,1 %
|Generali
|4,8 %
|CNH Industrial
|3,4 %
|Tenaris
|3,0 %
Gli ETF offrono il vantaggio che gli investitori conoscono sempre esattamente ciò in cui stanno investendo. Ciò è possibile grazie alla disponibilità pubblica della composizione dell'indice sottostante. Ad esempio, un ETF che replica fisicamente l'indice FTSE MIB investe esattamente nelle stesse azioni che compongono l'indice.
È possibile visualizzare l'allocazione esatta, cioè la composizione delle posizioni più importanti di un ETF, nella pagina del profilo corrispondente su extraETF.com. Puoi accedere facilmente e comodamente a questa informazione attraverso la funzione di ricerca degli ETF.
In quali ETF posso investire?
A seconda del tuo approccio personale all'investimento, gli ETF possono essere suddivisi in diversi temi e categorie. Ad esempio, è possibile investire nelle seguenti categorie di ETF:
- ETF di classe di attività (ad esempio ETF azionari, ETF obbligazionari, ETF su materie prime).
- ETF tematici (ETF su argomenti quali tecnologia medica, sanità, digitalizzazione, tecnologia).
- ETF su settori (ad es. energia, finanza, consumi)
- ETF su regioni o paesi (ad esempio Europa, Asia, mercati emergenti).
Grazie alle funzionalità avanzate della nostra Ricerca ETF, potrai presto filtrare in modo semplice e veloce gli ETF in base alle categorie desiderate, come regioni, paesi, settori o persino ETF sostenibili. Saremo in grado di fornirti un'ampia gamma di opzioni per adattare la tua ricerca alle tue preferenze specifiche.
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Quali sono i migliori ETF?
La selezione dei migliori ETF non è basata solo sulla loro performance passata, poiché questa non garantisce risultati futuri. Al contrario, diversi criteri sono determinanti nella scelta degli ETF, come la classe di attività, il volume dei fondi, la diversificazione, l'anzianità del fondo e i costi associati agli ETF. Inoltre, considerando che ogni investitore è unico in termini di orizzonte temporale, situazione finanziaria e strategia di investimento, i migliori ETF sono quelli che si adattano meglio alle esigenze individuali di ciascun investitore.
Ecco alcuni esempi di ETF che hanno ottenuto buone performance in passato: il Vanguard FTSE All-World ETF, un ETF globale che detiene quasi 4.000 azioni, ha registrato un rendimento del 74,7% negli ultimi 5 anni. L'HSBC MSCI World ETF, che contiene quasi 1.500 azioni di paesi industrializzati, ha registrato un rendimento del 82,6% negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda i mercati emergenti, l'ETF iShares Core MSCI EM IMI ha riportato un rendimento del 47,44% negli ultimi 5 anni (aggiornato al 17 gennaio 2022).
Per conoscere gli attuali migliori ETF per le azioni globali, ti invitiamo a consultare la tabella seguente e le nostre liste di ETF consigliati (presto disponibile!).
Ecco alcuni fatti interessanti sugli ETF in sintesi:
ConclusioneEcco perché gli ETF sono un MUST!
Grazie agli ETF, gli investitori possono facilmente investire in interi mercati e accumulare patrimonio a lungo termine. Inoltre, i fondi negoziati in borsa consentono di allocare gli investimenti in diverse classi di attività.
Altri vantaggi degli ETF includono:
- Costi ridotti o commissioni basse per gli ETF a gestione passiva.
Trasparenza e flessibilità negli investimenti.
- Gli ETF sono considerati beni speciali e sono protetti.
- La possibilità di diversificare ampiamente il rischio del portafoglio o dell'investimento con gli ETF.
- Gli ETF possono essere acquistati regolarmente tramite un piano di risparmio, anche con piccole somme.
Tutto ciò rende gli ETF perfetti per implementare la tua strategia di investimento personale. Prima di investire negli ETF, è consigliabile informarsi approfonditamente sulle tematiche correlate e sui rischi associati.
Inoltre, è possibile monitorare costantemente l'andamento degli investimenti con l'aiuto del nostro gestore finanziario, presto disponibile!
Domande frequenti sugli ETF
- Tutto quello che devi sapere sugli ETF
- Spiegazione semplice: Cosa sono gli ETF?
- Consiglio nel video: Come funzionano gli ETF
- Funzionalità: Come funzionano gli ETF?
- In quali ETF posso investire?
- Quali sono i migliori ETF?
- I migliori ETF per le azioni globali
- Ecco alcuni fatti interessanti sugli ETF in sintesi:
- Ecco perché gli ETF sono un MUST!
- Domande frequenti sugli ETF