Informativa sulla privacy

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati ti informa sul tipo, l'ambito e lo scopo del trattamento dei dati personali (di seguito "dati") nell'ambito della nostra offerta online e dei siti web, delle funzioni e dei contenuti ad essa associati, nonché delle presenze online esterne, come i nostri profili sui social media. (di seguito denominati collettivamente "offerta online"). Per quanto riguarda la terminologia utilizzata, come ad esempio "dati personali" o il loro "trattamento", facciamo riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Responsabile:

Società: Isarvest GmbH

Numero civico: Ickstattstraße 7

Codice postale, città, paese: 80469 Monaco di Baviera

Registro delle Imprese/N°: Tribunale di Monaco, HRB 168112

Amministratore delegato: Markus Jordan

Numero di telefono: +49 89 2020 86 99 21

Indirizzo e-mail: datenschutz@isarvest.de

Tipi di dati trattati:

Dati di inventario (es. nomi, indirizzi).

Dati di contatto (es. e-mail, numeri di telefono).

Dati contrattuali (ad es. oggetto del contratto, termini, categoria di clienti).

Dati di pagamento (ad es. coordinate bancarie, cronologia dei pagamenti).

Dati di utilizzo (ad es. siti web visitati, interesse per i contenuti, orari di accesso).

Dati di meta-comunicazione (ad esempio, informazioni sul dispositivo, indirizzi IP).

Trattamento di categorie particolari di dati (Art. 9 comma 1 GDPR):

In linea di principio, non vengono elaborate categorie particolari di dati, a meno che non siano forniti al trattamento dagli utenti, ad esempio inseriti nei moduli online.

Categorie di persone interessate dal trattamento:

Clienti/interessati/fornitori.

Visitatori e utenti dell'offerta online.

Di seguito, ci riferiamo agli interessati collettivamente come "utenti".

Finalità del trattamento:

Fornitura dell'offerta online, dei suoi contenuti e delle sue funzioni.

Fornitura di servizi contrattuali, assistenza e customer care.

Risposta alle richieste di contatto e comunicazione con gli utenti.

Marketing, pubblicità e ricerche di mercato.

Base giuridica pertinente

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, ti informiamo sulla base giuridica del nostro trattamento dei dati. Se la base giuridica non è menzionata nell'informativa sulla privacy, si applica quanto segue: La base giuridica per l'ottenimento del consenso è l'Art. 6(1)(a) e l'Art. 7 GDPR, la base giuridica per il trattamento per l'esecuzione dei nostri servizi e l'attuazione delle misure contrattuali, nonché per rispondere alle richieste di informazioni è l'Art. 6(1)(b) GDPR, la base giuridica per il trattamento per l'esecuzione dei nostri obblighi legali è l'Art. 6(1)(c) GDPR e la base giuridica per il trattamento per la protezione dei nostri interessi legittimi è l'Art. 6(1)(f) GDPR.

Modifiche e aggiornamenti dell'informativa sulla privacy

Ti chiediamo di informarti regolarmente sul contenuto della nostra dichiarazione sulla protezione dei dati. Adatteremo la dichiarazione sulla protezione dei dati non appena le modifiche apportate al trattamento dei dati da noi effettuato lo renderanno necessario. Ti informeremo non appena le modifiche richiederanno un atto di collaborazione da parte tua (ad esempio il consenso) o un'altra notifica individuale.

Misure di sicurezza

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e della natura, dell'ambito, delle circostanze e delle finalità del trattamento, nonché della diversa probabilità e gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, al fine di garantire un livello di protezione adeguato al rischio; le misure includono, in particolare, la salvaguardia della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati controllando l'accesso fisico ai dati, nonché l'accesso, l'inserimento, la divulgazione, la garanzia di disponibilità e la separazione dei dati. Disponiamo anche di procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati, la cancellazione dei dati e la risposta in caso di compromissione dei dati. Inoltre, teniamo già in considerazione la protezione dei dati personali durante lo sviluppo o la selezione di hardware, software e procedure, in conformità con il principio della protezione dei dati attraverso la progettazione tecnologica e attraverso impostazioni predefinite favorevoli alla protezione dei dati (Art. 25 GDPR).

Le misure di sicurezza comprendono in particolare la trasmissione criptata dei dati tra il tuo browser e il nostro server.

Collaborazione con responsabili del trattamento e terze parti

Se, nel corso del nostro trattamento, divulghiamo i dati ad altre persone e aziende (incaricati del trattamento degli ordini o terze parti), li trasmettiamo loro o altrimenti concediamo loro l'accesso ai dati, ciò avverrà solo sulla base di un'autorizzazione legale (ad es. se la trasmissione dei dati a terzi, ad esempio a fornitori di servizi di pagamento, è necessaria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'Art. 6 (1) lit. b GDPR), se hai dato il tuo consenso, se un obbligo legale lo prevede o sulla base dei nostri legittimi interessi (ad es. quando utilizziamo agenti, host web, ecc.).

Se incarichiamo terzi di elaborare i dati sulla base di un cosiddetto "accordo di elaborazione degli ordini", ciò avviene sulla base dell'art. 28 GDPR.

Trasferimenti verso paesi terzi

Se elaboriamo i dati in un paese terzo (ossia al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)) o se ciò avviene nel contesto dell'utilizzo di servizi di terzi o della divulgazione o del trasferimento dei dati a terzi, ciò avviene solo se è necessario per adempiere ai nostri obblighi (pre)contrattuali, sulla base del tuo consenso, a causa di un obbligo legale o sulla base dei nostri legittimi interessi. In base alle autorizzazioni legali o contrattuali, elaboriamo o consentiamo l'elaborazione dei dati in un paese terzo solo se sono soddisfatti i requisiti speciali di cui all'art. 44 e segg. GDPR. Ciò significa, ad esempio, che il trattamento viene effettuato sulla base di garanzie speciali, come la determinazione ufficialmente riconosciuta di un livello di protezione dei dati corrispondente a quello dell'UE (ad esempio per gli USA attraverso il "Privacy Shield") o il rispetto di obblighi contrattuali speciali ufficialmente riconosciuti (le cosiddette "clausole contrattuali standard").

Diritti degli interessati

L'utente ha il diritto di chiedere conferma del trattamento dei dati in questione e di ottenere informazioni su tali dati, nonché ulteriori informazioni e una copia dei dati ai sensi dell'art. 15 GDPR.

Ai sensi dell'art. 16 del GDPR, l'utente ha il diritto di Articolo 16 del GDPR, hai il diritto di richiedere l'integrazione dei dati che ti riguardano o la rettifica dei dati inesatti che ti riguardano.

Ai sensi dell'art. 17 del GDPR, hai il diritto di richiedere la cancellazione immediata dei dati in questione o, in alternativa, ai sensi dell'art. 18 del GDPR, di richiedere la limitazione del trattamento dei dati.

Hai il diritto di richiedere che i dati che ti riguardano e che ci hai fornito siano ricevuti ai sensi dell'art. 20 del GDPR e di richiederne il trasferimento ad altri titolari del trattamento.

Hai inoltre il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Diritto di recesso

Hai il diritto di revocare qualsiasi consenso che hai fornito ai sensi dell'Art. 7 (3) GDPR con effetto per il futuro.

Diritto di opposizione

Puoi opporti in qualsiasi momento al futuro trattamento dei dati che ti riguardano ai sensi dell'Art. 21 GDPR. L'obiezione può essere fatta in particolare contro il trattamento a fini di pubblicità diretta.

Cookie e diritto di opposizione in caso di pubblicità diretta

Utilizziamo cookie temporanei e permanenti, ossia piccoli file che vengono memorizzati sui dispositivi degli utenti (per una spiegazione del termine e della sua funzione, consulta l'ultima sezione della presente informativa sulla privacy). In parte, i cookie hanno finalità di sicurezza o sono necessari per il funzionamento della nostra offerta online (ad esempio, per la visualizzazione del sito web) o per salvare la decisione dell'utente quando conferma il banner dei cookie. Inoltre, noi o i nostri partner tecnologici utilizziamo i cookie per scopi di misurazione del raggio d'azione e di marketing, di cui gli utenti sono informati nel corso della dichiarazione sulla protezione dei dati.

È possibile dichiarare un'obiezione generale all'uso dei cookie per scopi di marketing online per un gran numero di servizi, in particolare nel caso di tracciamento, tramite il sito americano http://www.aboutads.info/choices/ o il sito europeo http://www.youronlinechoices.com/. Inoltre, è possibile disattivare la memorizzazione dei cookie nelle impostazioni del browser. Si prega di notare che in questo caso non è possibile utilizzare tutte le funzioni di questa offerta online.

Cancellazione dei dati

I dati da noi trattati saranno cancellati o il loro trattamento sarà limitato in conformità agli articoli 17 e 18 del GDPR. Se non espressamente indicato nell'ambito della presente dichiarazione sulla protezione dei dati, i dati da noi memorizzati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per lo scopo previsto e la cancellazione non sarà in contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Se i dati non vengono cancellati perché sono necessari per altri scopi legalmente consentiti, il loro trattamento sarà limitato. In altre parole, i dati vengono bloccati e non vengono elaborati per altri scopi. Questo vale, ad esempio, per i dati che devono essere conservati per motivi di diritto commerciale o fiscale.

Fornitura di servizi contrattuali

Trattiamo i dati dell'inventario (nomi e indirizzi e dati di contatto degli utenti), i dati contrattuali (servizi utilizzati, nomi delle persone di contatto, informazioni di pagamento, dati bancari/di portafoglio) allo scopo di adempiere ai nostri obblighi contrattuali e servizi ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lit b. GDPR. I dati contrassegnati come obbligatori nei moduli online sono necessari per la conclusione del contratto.

Account utente

Quando viene creato un account utente, i dati obbligatori richiesti per la registrazione vengono forniti all'utente ed elaborati in conformità all'Art. 6 comma 1 lit. b GDPR per fornire l'account utente e le funzioni. I dati sono quelli inseriti dall'utente, ovvero nome, password, paese di origine, tipo di investitore e indirizzo e-mail.

Al momento della registrazione, dell'accesso e dell'utilizzo dell'account utente, elaboriamo anche l'indirizzo IP e l'ora dell'azione dell'utente. Questo serve al nostro legittimo interesse di protezione contro l'uso improprio e non autorizzato. La base giuridica è quindi l'Art. 6 comma 1 lit. f GDPR.

Non trasmettiamo questi dati a terzi, a meno che non vi sia un obbligo legale in tal senso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c GDPR. Gli indirizzi IP vengono cancellati sette giorni dopo la raccolta.

Registrazione delle transazioni manualmente o automaticamente tramite il collegamento delle coordinate bancarie nell'account dell'utente

Sul portale per gli investitori di extraETF, l'utente può utilizzare il gestore finanziario di extraETF per registrare automaticamente le transazioni nel suo conto cliente esistente collegando un conto bancario. L'utente riceve così tutte le informazioni importanti sulla performance e sulle partecipazioni del suo portafoglio. Inoltre, l'utente può creare manualmente portafogli individuali. L'esatta portata dei servizi dipende dal pacchetto di funzioni selezionato (Basic, Standard, Premium).

Per la registrazione automatica delle transazioni attraverso il collegamento del conto utente con le coordinate bancarie dell'utente, è necessario fornire le coordinate bancarie. La base giuridica è l'art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR.

Per collegare i dati bancari con l'aiuto del Finance Manager di extraETF, extraETF accede al portafoglio del rispettivo utente tramite un'interfaccia. I dati bancari del portafoglio della rispettiva banca vengono quindi trasmessi a extraETF in forma criptata e visualizzati sul portale extraETF.

I dati bancari inseriti dall'utente non saranno trasmessi a terzi.

Elaborazione dei dati di pagamento per le iscrizioni a pagamento (iscrizione standard o premium)

Se un utente che ha un'iscrizione standard o premium registra automaticamente le transazioni nel suo account utente collegando un conto bancario, è necessario fornire i dati di pagamento. La base giuridica è l'art. 6 comma 1 lett. b GDPR, ovvero l'adempimento del contratto con l'utente.

Lo scopo del trattamento è la fornitura dei nostri servizi contrattuali nell'ambito del funzionamento della piattaforma e della fornitura dei servizi contrattuali.

Cancelliamo questi dati se la loro conservazione non è in contrasto con gli obblighi di conservazione o archiviazione previsti dalla legge. In caso di obblighi di conservazione ai sensi del diritto commerciale, al massimo dopo sei anni, in caso di obblighi di conservazione ai sensi del diritto fiscale, dopo dieci anni, in conformità ai §§ 257 HGB, 147 AO, 14 UstG. La base giuridica per la conservazione dei dati è l'art. 6 par. 1 lett. c GDPR.

Elaborazione dei pagamenti/fornitori di servizi di pagamento

Quando ordini un abbonamento standard o premium a pagamento, il pagamento viene effettuato utilizzando il metodo di pagamento specificato durante la registrazione. Al momento della registrazione, puoi scegliere tra il pagamento con addebito diretto o con carta di credito.

Contatti

Quando ci contatti (tramite modulo di contatto o e-mail), i dati dell'utente vengono elaborati allo scopo di gestire la richiesta di contatto e il suo trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), GDPR.

I dati dell'utente possono essere memorizzati nel nostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti ("sistema CRM") o in un'organizzazione analoga per le richieste di informazioni.

Utilizziamo il sistema CRM "Zendesk", del fornitore Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103) sulla base dei nostri legittimi interessi (elaborazione efficiente e rapida delle richieste degli utenti). A tal fine, abbiamo stipulato un contratto con Zendesk con le cosiddette clausole contrattuali standard, in cui Zendesk si impegna a trattare i dati degli utenti solo in conformità alle nostre istruzioni e a rispettare il livello di protezione dei dati dell'UE. Zendesk è inoltre certificato ai sensi dell'accordo Privacy Shield e offre quindi un'ulteriore garanzia di conformità alla legge europea sulla protezione dei dati (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).

Eliminiamo le richieste se non sono più necessarie. Verifichiamo la necessità ogni due anni; archiviamo le richieste dei clienti che hanno un account cliente in modo permanente e facciamo riferimento ai dettagli dell'account cliente per l'eliminazione. In caso di obblighi legali di archiviazione, l'eliminazione avviene dopo la loro scadenza (fine dell'obbligo di conservazione previsto dal diritto commerciale (6 anni) e dal diritto fiscale (10 anni)).

Quando gli utenti lasciano commenti o altri contributi, i loro indirizzi IP vengono memorizzati per 7 giorni sulla base dei nostri legittimi interessi, come definiti dall'art. 6 par. 1 lett. f. GDPR, vengono memorizzati per 7 giorni.

Questo viene fatto per la nostra sicurezza nel caso in cui qualcuno lasci contenuti illegali nei commenti e nei post (insulti, propaganda politica vietata, ecc.). In questo caso, noi stessi possiamo essere perseguiti per il commento o il post e siamo quindi interessati all'identità dell'autore.

Raccolta dei dati di accesso e dei file di log

Raccogliamo i dati relativi a ogni accesso al nostro sito web sulla base dei nostri legittimi interessi, come definiti dall'Art. 6 comma 1 lit. f. GDPR, raccogliamo dati su ogni accesso al server su cui si trova questo servizio (i cosiddetti file di log del server). I dati di accesso comprendono il nome del sito web a cui si accede, il file, la data e l'ora di accesso, la quantità di dati trasferiti, la notifica di accesso riuscito, il tipo e la versione del browser, il sistema operativo dell'utente, l'URL di riferimento (la pagina visitata in precedenza), l'indirizzo IP e il provider richiedente.

Le informazioni dei file di log vengono archiviate per motivi di sicurezza (ad esempio per chiarire abusi o frodi) per un massimo di sette giorni e poi cancellate. I dati la cui ulteriore conservazione è necessaria a fini probatori sono esenti da cancellazione fino a quando il rispettivo incidente non è stato definitivamente chiarito.

Presenza online sui social media

Manteniamo una presenza online all'interno dei social network e delle piattaforme per poter comunicare con i clienti, gli interessati e gli utenti ivi attivi e per informarli sui nostri servizi. Quando si richiamano i rispettivi network e piattaforme, si applicano i termini e le condizioni e le linee guida sul trattamento dei dati dei rispettivi operatori.

Se non diversamente indicato nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, trattiamo i dati degli utenti che comunicano con noi all'interno dei social network e delle piattaforme, ad esempio scrivendo post sulle nostre presenze online o inviandoci messaggi.

Cookie e misurazione della portata

I cookie sono informazioni che vengono trasferite dal nostro server web o da server web di terze parti ai browser web degli utenti e che vengono memorizzate per essere successivamente recuperate. I cookie possono essere piccoli file o altri tipi di memorizzazione di informazioni.

Gli utenti sono informati sull'uso dei cookie nel contesto della misurazione pseudonima della portata nell'ambito della presente dichiarazione sulla protezione dei dati.

Se gli utenti non vogliono che i cookie vengano memorizzati sul loro computer, devono disattivare l'opzione corrispondente nelle impostazioni di sistema del loro browser. I cookie memorizzati possono essere eliminati nelle impostazioni di sistema del browser. L'esclusione dei cookie può comportare limitazioni funzionali di questa offerta online.

Puoi opporti all'uso dei cookie che servono a scopi di misurazione del raggio d'azione e di pubblicità attraverso la pagina di disattivazione dell'iniziativa pubblicitaria di rete (http://optout.networkadvertising.org/) e inoltre sul sito web statunitense (http://www.aboutads.info/choices) o su quello europeo (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Google Analytics

Sulla base dei nostri legittimi interessi (ovvero l'interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e il funzionamento economico della nostra offerta online ai sensi dell'Art. 6 Para. 1 lit. f. GDPR) Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google LLC ("Google"). Google utilizza i cookie. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dell'offerta online da parte degli utenti vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e lì memorizzate.

Google è certificata dall'accordo Privacy Shield e offre quindi una garanzia di conformità alla legge europea sulla protezione dei dati (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto allo scopo di valutare l'utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. A tal fine, è possibile creare profili utente pseudonimi a partire dai dati elaborati.

Utilizziamo Google Analytics per mostrare gli annunci inseriti all'interno dei servizi pubblicitari di Google e dei suoi partner solo agli utenti che hanno dimostrato interesse per la nostra offerta online o che hanno determinate caratteristiche (ad esempio interessi per determinati argomenti o prodotti determinati in base ai siti web visitati), che trasmettiamo a Google (i cosiddetti "Remarketing Audiences" o "Google Analytics Audiences"). Con l'aiuto di Remarketing Audiences, vogliamo anche garantire che i nostri annunci pubblicitari corrispondano ai potenziali interessi degli utenti e non abbiano un effetto molesto.

Utilizziamo Google Analytics solo con l'anonimizzazione dell'IP attivata. Ciò significa che l'indirizzo IP degli utenti viene abbreviato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo viene trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e lì abbreviato.

L'indirizzo IP trasmesso dal browser dell'utente non verrà unito ad altri dati di Google. Gli utenti possono impedire la memorizzazione dei cookie impostando il software del proprio browser in modo appropriato; gli utenti possono inoltre impedire la raccolta dei dati generati dai cookie e relativi all'utilizzo dell'offerta online di Google, nonché l'elaborazione di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il plugin del browser disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Google, sulle impostazioni e sulle opzioni di opt-out, ti invitiamo a visitare i siti web di Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Utilizzo dei dati da parte di Google quando utilizzi i siti web o le applicazioni dei nostri partner"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Utilizzo dei dati per scopi pubblicitari"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Gestione delle informazioni utilizzate da Google per pubblicare gli annunci").

Servizi di Google Re/Marketing

Utilizziamo i servizi di marketing e marketing di Google sulla base dei nostri legittimi interessi (ovvero l'interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e il funzionamento economico della nostra offerta online ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f. GDPR) i servizi di marketing e remarketing (in breve "Google Marketing Services") di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google è certificata dall'accordo Privacy Shield e offre quindi una garanzia di conformità alla legge europea sulla protezione dei dati (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

I servizi di marketing di Google ci consentono di indirizzare gli annunci pubblicitari per e sul nostro sito web in modo da presentare agli utenti solo annunci potenzialmente in linea con i loro interessi. Se, ad esempio, a un utente vengono mostrati annunci di prodotti per i quali ha mostrato interesse su altri siti web, si parla di "remarketing". A tal fine, quando il nostro sito web e altri siti web su cui sono attivi i servizi di marketing di Google vengono richiamati, un codice viene eseguito direttamente da Google e i cosiddetti tag di (re)marketing (grafici o codici invisibili, noti anche come "web beacon") vengono integrati nel sito web. Con il loro aiuto, un cookie individuale, ossia un piccolo file, viene memorizzato sul dispositivo dell'utente (al posto dei cookie possono essere utilizzate anche tecnologie analoghe). I cookie possono essere impostati da vari domini, tra cui google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com o googleadservices.com. Questo file registra i siti web visitati dall'utente, i contenuti a cui è interessato e le offerte su cui ha cliccato, oltre a informazioni tecniche sul browser e sul sistema operativo, i siti web di riferimento, l'ora della visita e altre informazioni sull'utilizzo dell'offerta online. Viene registrato anche l'indirizzo IP dell'utente; informiamo Google Analytics che l'indirizzo IP viene abbreviato all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e solo in casi eccezionali viene trasmesso per intero a un server di Google negli Stati Uniti e lì abbreviato. L'indirizzo IP non verrà unito ai dati dell'utente nell'ambito di altre offerte di Google. Le informazioni di cui sopra possono essere combinate da Google con altre informazioni provenienti da altre fonti. Se l'utente visita successivamente altri siti web, è possibile che gli vengano mostrati annunci pubblicitari personalizzati in base ai suoi interessi.

I dati dell'utente vengono elaborati in forma pseudonima nell'ambito dei servizi di marketing di Google. Ciò significa che Google non memorizza e non elabora il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente, ad esempio, ma elabora i dati rilevanti in modo legato ai cookie all'interno di profili utente pseudonimi. In altre parole, dal punto di vista di Google, gli annunci non vengono gestiti e visualizzati per una persona specificamente identificata, ma per il titolare del cookie, indipendentemente da chi sia quest'ultimo. Ciò non si applica se un utente ha espressamente consentito a Google di elaborare i dati senza questa pseudonimizzazione. Le informazioni raccolte sugli utenti dai servizi di marketing di Google vengono trasmesse a Google e memorizzate sui server di Google negli Stati Uniti.

I servizi di marketing di Google che utilizziamo includono il programma di pubblicità online "Google AdWords". Nel caso di Google AdWords, ogni cliente AdWords riceve un "cookie di conversione" diverso. I cookie non possono quindi essere tracciati attraverso i siti web dei clienti AdWords. Le informazioni ottenute con l'aiuto del cookie vengono utilizzate per creare statistiche di conversione per i clienti AdWords che hanno optato per il monitoraggio delle conversioni. I clienti AdWords vengono a conoscenza del numero totale di utenti che hanno cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina con un tag di monitoraggio delle conversioni. Tuttavia, non ricevono alcuna informazione che possa essere utilizzata per identificare personalmente gli utenti.

Possiamo integrare annunci pubblicitari di terzi basati sul servizio di marketing di Google "DoubleClick". DoubleClick utilizza i cookie per consentire a Google e ai suoi siti web partner di pubblicare annunci basati sulle visite degli utenti a questo sito web o ad altri siti web su Internet.

Possiamo includere annunci pubblicitari di terzi basati sul servizio di marketing di Google "AdSense". AdSense utilizza i cookie per consentire a Google e ai suoi siti web partner di pubblicare annunci in base alle visite degli utenti a questo sito web o ad altri siti web su Internet.

Possiamo anche utilizzare il servizio "Google Optimizer". Google Optimizer ci consente di monitorare gli effetti di varie modifiche apportate a un sito web (ad es. modifiche ai campi di input, al design, ecc.) nell'ambito dei cosiddetti "test A/B". Per questi test, vengono installati dei cookie sui dispositivi degli utenti. Vengono elaborati solo i dati pseudonimi degli utenti.

Inoltre, possiamo utilizzare "Google Tag Manager" per integrare e gestire i servizi di analisi e marketing di Google sul nostro sito web.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Google per scopi di marketing, ti invitiamo a visitare la pagina di riepilogo: https://policies.google.com/technologies/ads, l'informativa sulla privacy di Google è disponibile all'indirizzo https://policies.google.com/privacy.

Se desideri opporti alla pubblicità basata sugli interessi da parte dei servizi di marketing di Google, puoi utilizzare le impostazioni e le opzioni di opt-out fornite da Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

Programma di affiliazione Amazon

Sulla base dei nostri legittimi interessi (ovvero l'interesse per il funzionamento economico della nostra offerta online ai sensi dell'Art. 6 Para. 1 lit. f. GDPR), partecipiamo al programma di affiliazione Amazon EU, che ha lo scopo di fornire ai siti web un mezzo per guadagnare commissioni pubblicitarie inserendo annunci e link ad Amazon.it. Amazon utilizza i cookie per tracciare l'origine degli ordini. Tra le altre cose, Amazon è in grado di riconoscere che hai cliccato sul link del partner presente su questo sito web.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Amazon, consulta l'informativa sulla privacy dell'azienda: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Newsletter

Con le seguenti informazioni ti informiamo sui contenuti della nostra newsletter, sulla procedura di registrazione, invio e valutazione statistica e sui tuoi diritti di opposizione. Iscrivendoti alla nostra newsletter, accetti di riceverla e di seguire le procedure descritte.

Contenuto della newsletter: inviamo newsletter, e-mail e altre notifiche elettroniche con informazioni promozionali (di seguito "newsletter") solo con il consenso dei destinatari o con un'autorizzazione legale. Se i contenuti della newsletter sono specificamente descritti nel corso della registrazione, essi sono determinanti per il consenso degli utenti. A parte questo, le nostre newsletter contengono informazioni sui nostri prodotti, sulle offerte, sulle promozioni e sulla nostra azienda.

Double-Opt-In e registrazione: L'iscrizione alla nostra newsletter avviene attraverso un processo chiamato Double-Opt-In. Ciò significa che dopo esserti registrato, riceverai un'email in cui ti verrà richiesta la conferma della tua iscrizione. Questa conferma è necessaria per evitare che qualcuno si registri con indirizzi email non autorizzati. Le iscrizioni alla newsletter vengono registrate per poter dimostrare il processo di registrazione in conformità ai requisiti legali. Ciò include la memorizzazione della data e dell'ora della registrazione e della conferma, così come l'indirizzo IP. Vengono inoltre registrate le modifiche ai dati memorizzati presso il fornitore di servizi di invio.

Fornitore di servizi di spedizione: L'invio delle newsletter avviene tramite "HubSpot", 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Stati Uniti. È possibile consultare le norme sulla privacy del provider di servizi di spedizione qui: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.



Il provider di servizi di spedizione è certificato nell'ambito dell'accordo Privacy Shield e offre quindi una garanzia di conformità ai livelli di protezione dei dati europei.

Inoltre, secondo le sue stesse informazioni, il fornitore del servizio di invio può utilizzare questi dati in forma pseudonima, cioè senza assegnarli a un utente, per ottimizzare o migliorare i propri servizi, ad esempio per l'ottimizzazione tecnica dell'invio e della presentazione della newsletter o a fini statistici per determinare i paesi di provenienza dei destinatari. Tuttavia, il fornitore del servizio di spedizione non utilizza i dati dei destinatari della nostra newsletter per scrivere a loro stessi o per trasmetterli a terzi.

Dati di registrazione: Per registrarsi alla newsletter è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail.

Misurazione delle prestazioni: le newsletter contengono un cosiddetto "web beacon", ossia un file delle dimensioni di un pixel che viene recuperato dal server del fornitore del servizio di spedizione quando la newsletter viene aperta. Nell'ambito di questo recupero, vengono inizialmente raccolte informazioni tecniche, come le informazioni sul browser e sul tuo sistema, nonché il tuo indirizzo IP e l'ora del recupero. Queste informazioni vengono utilizzate per il miglioramento tecnico dei servizi sulla base dei dati tecnici o dei gruppi target e del loro comportamento di lettura sulla base dei luoghi di accesso (che possono essere determinati con l'aiuto dell'indirizzo IP) o degli orari di accesso. Le indagini statistiche comprendono anche la determinazione dell'apertura delle newsletter, del momento in cui vengono aperte e dei link cliccati. Per motivi tecnici, queste informazioni possono essere assegnate ai singoli destinatari della newsletter. Tuttavia, non è nostra intenzione, né del fornitore del servizio di spedizione, osservare i singoli utenti. Le analisi ci servono più che altro per riconoscere le abitudini di lettura dei nostri utenti e per adattare i nostri contenuti a loro o per inviare contenuti diversi in base agli interessi dei nostri utenti.

L'invio della newsletter e la misurazione del suo successo si basano sul consenso dei destinatari ai sensi del § 6 comma 1 lett. a, art. 7 GDPR in combinato disposto con il § 7 comma 2 n. 3 UWG o sulla base dell'autorizzazione legale ai sensi del § 7 comma 3 UWG.

La registrazione del processo di registrazione si basa sui nostri legittimi interessi ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR e serve come prova del consenso a ricevere la newsletter.

Cancellazione/revoca - Puoi cancellare la ricezione della nostra newsletter in qualsiasi momento, ovvero revocare il tuo consenso. Troverai un link per cancellare la newsletter alla fine di ogni newsletter. Se gli utenti si sono iscritti solo alla newsletter e hanno cancellato l'iscrizione, i loro dati personali saranno cancellati.

Podigee Podcast Hosting

Utilizziamo il servizio di podcast hosting Podigee del fornitore Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlino, Germania. I podcast sono caricati da Podigee o trasmessi tramite Podigee.

L'utilizzo si basa sui nostri legittimi interessi, ossia l'interesse per una fornitura sicura ed efficiente, l'analisi e l'ottimizzazione della nostra offerta di podcast ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lit. f. GDPR.

Podigee elabora gli indirizzi IP e le informazioni sui dispositivi per consentire il download/playback dei podcast e per determinare i dati statistici, come ad esempio le cifre relative alle chiamate. Questi dati vengono anonimizzati o pseudonimizzati prima di essere memorizzati nel database di Podigee, a meno che non siano necessari per la fornitura dei podcast.

Ulteriori informazioni e opzioni di opposizione sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Podigee: https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

Integrazione di servizi e contenuti di terze parti

Utilizziamo fornitori di contenuti o di servizi all'interno della nostra offerta online sulla base dei nostri legittimi interessi (ovvero l'interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e il funzionamento economico della nostra offerta online ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del GDPR) per integrare contenuti o servizi di terzi. GDPR) per integrare contenuti o servizi offerti da fornitori terzi, come video o font (di seguito denominati uniformemente "contenuti"). Ciò richiede sempre che i fornitori terzi di tali contenuti siano a conoscenza dell'indirizzo IP dell'utente, in quanto senza l'indirizzo IP non sarebbero in grado di inviare i contenuti al browser. L'indirizzo IP è quindi necessario per la visualizzazione di questi contenuti. Cerchiamo di utilizzare solo contenuti i cui rispettivi fornitori utilizzano l'indirizzo IP solo per fornire il contenuto. I fornitori terzi possono anche utilizzare i cosiddetti pixel tag (grafici invisibili, noti anche come "web beacon") per scopi statistici o di marketing. I "pixel tag" possono essere utilizzati per valutare informazioni quali il traffico di visitatori sulle pagine di questo sito web. Le informazioni pseudonime possono anche essere memorizzate nei cookie sul dispositivo dell'utente e possono contenere, tra le altre cose, informazioni tecniche sul browser e sul sistema operativo, sui siti web di riferimento, sull'ora della visita e altre informazioni sull'utilizzo della nostra offerta online, oltre a essere collegate a tali informazioni provenienti da altre fonti.

La seguente presentazione fornisce una panoramica dei fornitori di terze parti e dei loro contenuti, insieme ai link alle loro dichiarazioni sulla protezione dei dati, che contengono ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e, in parte già menzionate qui, le opzioni di opposizione (il cosiddetto opt-out):

Font esterni di Google, LLC., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). L'integrazione di Google Fonts avviene tramite un server di Google (solitamente negli Stati Uniti). Informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Video dalla piattaforma "YouTube" del fornitore terzo Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Analisi e ottimizzazione del web con l'aiuto del servizio Hotjar, del fornitore terzo Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Con Hotjar è possibile tracciare i movimenti sui siti web in cui viene utilizzato Hotjar (le cosiddette mappe di calore). Ad esempio, è possibile vedere quanto gli utenti scorrono e quali pulsanti cliccano e con quale frequenza. Inoltre, vengono registrati dati tecnici come la lingua selezionata, il sistema, la risoluzione dello schermo e il tipo di browser. In questo modo è possibile creare dei profili utente, almeno temporaneamente, durante la visita al nostro sito web. Inoltre, con l'aiuto di Hotjar è possibile raccogliere feedback direttamente dagli utenti del sito. In questo modo otteniamo informazioni preziose per rendere i nostri siti web ancora più veloci e a misura di cliente. Informativa sulla privacy: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out.

Codice esterno del framework JavaScript "jQuery", fornito dal provider di terze parti jQuery Foundation, https://jquery.org.