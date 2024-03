Sul portale degli investitori di extraETF, gli utenti registrati possono ottenere una panoramica virtuale del proprio portafoglio titoli con l'aiuto del Finance Manager di extraETF. Inoltre, l'utente ha a disposizione tutte le informazioni importanti sulla performance e sulle partecipazioni dei portafogli. Grazie a un display grafico, l'utente registrato può vedere tutti i titoli contenuti nel suo portafoglio, compresa la distribuzione percentuale e la performance storica.

Con extraETF Financial Manager puoi monitorare i tuoi portafogli in modo semplice e comodo da casa o in viaggio. In questo modo, puoi tenere sotto controllo le tue azioni, ETF o fondi in ogni momento. Potrai anche sapere in quali classi di attività, titoli o paesi sono investite le tue attività. Non devi installare alcun nuovo software perché tutti i prezzi vengono aggiornati automaticamente. Infine, hai accesso a report dettagliati che possono rendere visibili i rischi esistenti. Inoltre, hai la possibilità di creare portafogli individuali per testare la tua strategia di investimento senza rischi. Ulteriori informazioni su extraETF Finance Manager sono disponibili qui.

L'utilizzo di extraETF Financial Manager e dei servizi forniti sul nostro sito web de.extraetf.com è regolato dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) di Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Monaco, Germania, gestore di extraETF.com (di seguito "extraETF").

1. ambito di applicazione

1.1 I presenti Termini e Condizioni Generali (di seguito "CG") di Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Monaco, Germania (di seguito "extraETF"), si applicano all'utilizzo dei servizi forniti sul sito web extraetf.com.

1.2 Qualora si rendesse necessario, extraETF ha il diritto di modificare i presenti termini di utilizzo con effetto futuro. In tal caso, extraETF informerà l'utente delle modifiche in modo appropriato. Le modifiche si considerano accettate se l'utente non si oppone entro un periodo di 14 giorni dalla notifica per iscritto o via e-mail all'indirizzo support@extraETF.com. extraETF informerà l'utente, all'interno della notifica, del diritto di opporsi e delle conseguenze legali derivanti dalla mancata osservanza della scadenza. extraETF ha il diritto di sospendere l'utilizzo dell'utente in caso di obiezione.

1.3 Le condizioni generali di contratto divergenti, contraddittorie o aggiuntive dell'utente non diventano parte integrante del contratto, anche se conosciute, a meno che extraETF non abbia esplicitamente accettato la loro validità per iscritto.

2. servizi, conclusione del contratto

2.1. Sul suo sito web, sul suo webshop e sulle relative applicazioni mobili (di seguito "portali"), extraETF offre un account utente ("extraETF Finanzmanager") in tre diverse versioni (Basic, Standard, Premium) oltre a numerose informazioni sul mercato azionario e rapporti di mercato, newsletter e altri contenuti relativi all'economia. Con l'aiuto di extraETF Financial Manager, l'utente può, tra le altre cose, gestire e monitorare i suoi portafogli inseriti manualmente o automaticamente. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

2.2 L'utente può inserire le transazioni manualmente o automaticamente collegando un conto bancario sul portale degli investitori extraETF utilizzando il Gestore finanziario extraETF con il conto cliente esistente. L'utente riceve così tutte le informazioni importanti sulla performance e sulle partecipazioni del suo portafoglio. L'esatta portata dei servizi dipende dal pacchetto di funzioni precedentemente selezionato. Registrandosi sul portale degli investitori extraETF, l'utente acquisisce inizialmente un'iscrizione gratuita (di seguito: "pacchetto base"). L'utente può cambiare il pacchetto base in un abbonamento a pagamento in qualsiasi momento. L'iscrizione a pagamento si divide in due modelli. extraETF offre un'iscrizione standard e un'iscrizione premium (di seguito: "pacchetto standard" o "pacchetto premium"). I modelli a pagamento si differenziano dal modello gratuito per l'ampiezza delle opzioni a disposizione dell'utente. Le funzioni incluse nei singoli pacchetti sono descritte in dettaglio qui di seguito.

2.3 Nella misura in cui extraETF fornisce informazioni borsistiche o economiche, prezzi, indici, notizie, dati di mercato e altre informazioni generali sul mercato sui suoi portali, queste servono solo per informare e supportare la decisione di investimento indipendente dell'utente. Sebbene extraETF verifichi attentamente tutte le informazioni integrate, extraETF non garantisce che il contenuto sia corretto, completo o aggiornato. È responsabilità dell'utente verificare l'accuratezza, la completezza e l'attualità di questi dati. Questo vale in particolare, ma non esclusivamente, per i dati sui prezzi provenienti da fonti terze. Le informazioni fornite non costituiscono un invito all'acquisto, alla detenzione o alla vendita di titoli e prodotti finanziari derivati e non stabiliscono un rapporto individuale di consulenza o informazione. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o di altro tipo e non possono sostituire tale consulenza.

2.4 Nella misura in cui extraETF utilizza dati di prezzo e di distribuzione esterni per la valutazione dei portafogli e per il calcolo automatico delle transazioni, questi non sono vincolanti. Una trasmissione errata dei prezzi può comportare una visualizzazione errata dei dati di prezzo. extraETF si riserva il diritto di correggere successivamente i prezzi nel sistema.

2.5. extraETF non è responsabile dei servizi internet forniti da terzi, ai quali extraETF si collega dalle sue pagine o che extraETF media. In particolare, la modifica, l'interruzione, la cessazione o la sostituzione dei servizi esterni o le interruzioni del servizio nel rapporto tra l'utente e il fornitore terzo non hanno alcuna influenza sul rapporto contrattuale tra extraETF e l'utente per quanto riguarda l'iscrizione al portale degli investitori di extraETF. Per i servizi aggiuntivi di fornitori terzi si applicano i termini e le condizioni e le dichiarazioni sulla protezione dei dati dei rispettivi fornitori terzi, che sono essi stessi soggetti contrattuali e di contatto degli utenti. extraETF non si assume alcuna responsabilità o garanzia per il servizio dei fornitori terzi.

3. registrazione

3.1 L'utilizzo delle offerte descritte nella sezione 2 richiede la creazione di un account cliente sul portale degli investitori extraETF. Con la registrazione l'utente ha il diritto di utilizzare le offerte sul portale degli investitori extraETF in virtù di un contratto (di seguito: "contratto") con extraETF.

3.2 La registrazione richiede che l'utente sia una persona fisica con piena capacità giuridica. La persona fisica può registrarsi per se stessa o come rappresentante di una persona giuridica. Quando si registra come rappresentante di una persona giuridica, la persona fisica che si registra garantisce di avere il potere di rappresentanza appropriato. Un pacchetto di servizi può essere gestito da un solo utente. Se la registrazione è stata effettuata per una persona giuridica, i dati di accesso possono essere resi disponibili solo a un dipendente di tale persona giuridica. La supervisione di un'iscrizione può essere trasferita a un altro dipendente sulla base di un motivo concreto. L'utente è responsabile di garantire che l'iscrizione sia utilizzata da una sola persona. Non solo l'uso simultaneo di un abbonamento, ma anche la possibilità di accesso parallelo è inammissibile. L'utente registrato è tenuto a garantire che le persone che agiscono per suo conto rispettino i termini di utilizzo dei servizi indicati nelle presenti CGV.

3.3 Le offerte che l'utente trova sui portali di extraETF non sono espressamente rivolte a persone che si trovano in paesi che vietano la presentazione o il richiamo dei contenuti ivi pubblicati. Ogni utente è tenuto a informarsi sulle eventuali restrizioni prima di accedere ai portali e a rispettarle.

3.4 Le informazioni richieste durante la registrazione devono essere complete e veritiere. Le persone giuridiche sono responsabili a tale riguardo per i loro organi, rappresentanti e dipendenti. Se l'utente fornisce colpevolmente dati errati o incompleti, extraETF si riserva il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e di avanzare richieste di risarcimento danni.

3.5 Dopo aver fornito tutti i dati richiesti, viene inviata automaticamente un'e-mail di attivazione all'indirizzo e-mail fornito dall'utente. L'utente dovrà quindi cliccare sul link di registrazione contenuto in questa e-mail di attivazione per confermare la propria registrazione.

3.6 Dopo aver cliccato sul link di registrazione, l'utente riceve un'e-mail di conferma. La registrazione è quindi completata e l'iscrizione dell'utente viene attivata.

Con la registrazione e la creazione dell'account cliente, ogni utente registrato utilizza automaticamente il pacchetto base. L'utente può cambiare in qualsiasi momento la sua iscrizione con un pacchetto standard o premium a pagamento. A tal fine, l'utente deve selezionare il rispettivo pacchetto di funzioni a pagamento durante l'accesso, inserire l'indirizzo e i dati di pagamento aggiuntivi eventualmente richiesti e trasmettere queste informazioni a extraETF cliccando sul pulsante "Ordine con obbligo di pagamento". Il contratto per la rispettiva iscrizione si conclude nel momento in cui extraETF conferma all'utente la conclusione del pacchetto di funzioni selezionato e il relativo account utente viene attivato di conseguenza.

3.7 Non esiste alcun diritto legale alla registrazione e alla stipula di un pacchetto di funzioni. extraETF ha il diritto di rifiutare l'accettazione della richiesta di registrazione e quindi la stipula del contratto con l'utente senza indicarne i motivi. L'utente si impegna a informare extraETF di eventuali modifiche dei dati contrattuali forniti al momento della registrazione senza che gli vengano richiesti e senza alcun ritardo.

3.8 L'utente è tenuto a mantenere segreti i propri dati di accesso al fine di evitare abusi da parte di terzi non autorizzati. In caso di trasmissione dei dati di accesso a terzi, l'utente è anche responsabile delle loro azioni. L'utente è tenuto a informare immediatamente extraETF di qualsiasi uso improprio dei suoi dati di accesso e di qualsiasi altra violazione delle norme di sicurezza. extraETF esclude qualsiasi responsabilità per perdite o danni derivanti dal mancato adempimento da parte dell'utente dei suddetti obblighi.

4. obblighi dell'utente

4.1 L'utente è tenuto a non utilizzare contenuti illegali o che offendano il buon costume nell'ambito dell'applicazione, in particolare a non memorizzare, copiare, distribuire, pubblicare, eseguire, trasmettere e/o rendere accessibili al pubblico. I contenuti illegali comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contenuti che violano i diritti intellettuali, industriali o di altro tipo di terzi, in particolare i diritti d'autore, i diritti di marchio e i diritti personali di terzi. Inoltre, l'utente è tenuto a non utilizzare o riprodurre, distribuire, pubblicare, offrire e/o rendere pubblicamente accessibili video/filmati nell'ambito dell'applicazione che contengano contenuti rilevanti ai sensi del diritto penale, pornografici, dannosi per i minori, disordinati, razzisti e/o che esaltino la violenza.

4.2 L'utente garantisce che i contenuti caricati non compromettano la funzionalità o i singoli servizi dei portali.

4.3. extraETF ha il diritto di creare e commercializzare statistiche anonime dei portafogli che vengono registrate automaticamente dall'utente con l'account del membro collegando un conto bancario o che vengono create manualmente.

4.4 L'utente è autorizzato a utilizzare i contenuti forniti da extraETF solo per scopi privati. In particolare, non è autorizzato a cedere i contenuti o parti di essi a terzi o a fornire a terzi l'accesso a contenuti a pagamento. Eventuali deroghe, in particolare un uso commerciale, sono valide solo previa autorizzazione scritta da parte di extraETF.

4.5 Tutti i contenuti offerti da extraETF sono soggetti a diritti di proprietà industriale e possono essere utilizzati solo nella forma, nei modi e nelle modalità approvate da extraETF. Il diritto d'autore rimane in capo al rispettivo titolare del diritto di proprietà. La riproduzione, la pubblicazione o l'utilizzo dei servizi offerti in forma elettronica o in altre pubblicazioni stampate non è consentita senza l'espresso consenso scritto di extraETF. In particolare, il recupero automatico dei contenuti forniti da extraETF non è consentito in alcuna forma senza l'espressa autorizzazione scritta.

5. registrazione automatica delle transazioni tramite collegamento bancario

5.1 Per la registrazione automatica delle transazioni tramite collegamento bancario con il gestore finanziario di extraETF, extraETF accede al portafoglio del rispettivo utente tramite un'interfaccia. I dati del portafoglio della rispettiva banca vengono poi trasmessi a extraETF in forma criptata e visualizzati nel Gestore finanziario di extraETF.

5.2 I servizi di extraETF sono offerti all'utente con riserva di disponibilità. extraETF si adopera per garantire che i servizi di extraETF siano disponibili per l'utente senza problemi. A causa di lavori di manutenzione e/o di ulteriori sviluppi e/o di altri disturbi (ad esempio dei fornitori di dati o di altri fornitori di servizi), le possibilità di utilizzo possono essere limitate e/o temporaneamente interrotte. In alcune circostanze, ciò può comportare anche la perdita di dati. Ciò non darà luogo a richieste di risarcimento da parte degli utenti interessati. extraETF avrà inoltre il diritto di modificare o interrompere i servizi offerti in qualsiasi momento a propria discrezione e senza preavviso.

6. tariffe, fatturazione, termini di pagamento

6.1 Se l'utente decide di registrare le transazioni automaticamente tramite il proprio conto cliente collegando un conto bancario, non verrà addebitato alcun costo per l'utilizzo del pacchetto base.

6.2 Per l'utilizzo del Pacchetto Standard o del Pacchetto Premium, l'Utente dovrà pagare le tariffe mensili o annuali ad essi applicabili in base alla versione in vigore al momento della conclusione del contratto o in caso di modifica del contratto.

6.3 Le tariffe del Pacchetto Standard o del Pacchetto Premium dovranno essere pagate in anticipo per il rispettivo periodo contrattuale. Le fatture saranno inviate via e-mail in formato PDF. L'utente si impegna a pagare il prezzo concordato entro 14 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato con il metodo di pagamento specificato al momento della registrazione. L'utente può scegliere tra il pagamento con addebito diretto o con carta di credito come metodo di pagamento al momento della registrazione.

6.4 In caso di mancato pagamento da parte dell'utente, extraETF ha il diritto di rifiutare la fornitura dei servizi contrattualmente previsti per extraETF, in particolare il pacchetto di servizi selezionato può essere bloccato.

6.5 L'utente è tenuto a sostenere i costi dell'addebito diretto restituito per mancanza di fondi o per colpa sua o per colpa della banca depositaria del conto o dell'istituto depositario del conto.

7. diritto di recesso per i pacchetti standard o premium a pagamento

I consumatori ai sensi del § 13 BGB (ossia le persone fisiche che concludono un negozio giuridico per scopi che non possono essere prevalentemente attribuiti né alla loro attività commerciale né alla loro attività professionale indipendente) hanno un diritto di recesso legale per quanto riguarda gli abbonamenti Standard e Premium a pagamento in conformità alle seguenti istruzioni.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza fornire alcuna motivazione. Il periodo di recesso è di 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Per esercitare il tuo diritto di recesso, dovrai inviare a

Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Monaco, Germania;

E-mail: support@extraETF.com;

Tel.: 089/2020 8699 22; Fax: 089/2020 8699 18

mediante una chiara dichiarazione (ad esempio una lettera inviata per posta, fax o e-mail) della tua decisione di revocare il presente contratto. A tal fine puoi utilizzare il seguente modello di modulo di recesso, che tuttavia non è obbligatorio.

Per rispettare il periodo di recesso, è sufficiente che tu invii la notifica dell'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Nota speciale sul Pacchetto Standard e Premium: Il Pacchetto Standard e Premium prevede la fornitura di "Contenuti Digitali", resi disponibili in un'area clienti protetta da password. A causa della loro natura, questi contenuti digitali non possono essere restituiti. Non è previsto il diritto di recesso ai sensi del § 312 d comma 4 n. 1 BGB. Il diritto di revoca si estingue prematuramente con il primo utilizzo dei dati personali di accesso, poiché il contratto è stato completamente adempiuto da entrambe le parti su richiesta esplicita del cliente prima che quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di revoca.

Conseguenze della revoca

Se revochi il contratto, dobbiamo rimborsarti tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da te immediatamente e al più tardi entro 14 giorni dal giorno in cui abbiamo ricevuto la notifica della tua revoca del contratto. Per questo rimborso, utilizzeremo lo stesso mezzo di pagamento che hai usato per la transazione originale, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente con te; in nessun caso ti verrà addebitato alcun costo per questo rimborso.

Se hai richiesto l'avvio del servizio durante il periodo di recesso, dovrai pagarci un importo ragionevole corrispondente alla proporzione dei servizi già forniti fino al momento in cui ci hai informato dell'esercizio del diritto di recesso in relazione al presente contratto rispetto alla portata totale dei servizi previsti dal contratto. Un modello di modulo di recesso è disponibile qui:

(Se desideri revocare il contratto, compila e restituisci questo modulo).

"A Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Monaco, Germania; e-mail: support@extraETF.com; Tel.: 089/2020 8699 22; Fax: 089/2020 8699 18

Io/noi (*) con la presente revoco il contratto stipulato da me/noi (*) per l'acquisto dei seguenti beni (*)/la fornitura del seguente servizio (*)

Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

Nome del/dei consumatore/i

Indirizzo del/dei consumatore/i

Firma del consumatore (solo in caso di comunicazione cartacea)

Data

(*) Cancellare la dicitura "inapplicabile".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fine della politica di cancellazione

8 Responsabilità

8.1 Se l'utente viola i diritti di terzi o le norme di legge, è responsabile in prima persona e direttamente. L'utente si impegna ad esonerare extraETF da tutte le richieste di risarcimento danni da parte di terzi, derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle CGC o dalla violazione da parte dell'utente di norme o requisiti legali.

8.2. extraETF fornisce le proprie informazioni e i propri dati, nonché le informazioni di altri fornitori, tramite collegamenti ipertestuali (internet linking) su internet e sui dispositivi mobili. Tali informazioni e dati hanno finalità esclusivamente informative, senza che l'utente possa fare riferimento o fare affidamento sull'attualità, la correttezza o la completezza delle informazioni. A tal proposito, extraETF non si assume alcuna garanzia o responsabilità, in particolare non per danni diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle informazioni o dei dati presenti sui siti web di extraETF. In particolare, extraETF non si assume alcuna responsabilità per il contenuto o la funzionalità, l'accuratezza o la legalità dei siti web di terzi a cui si fa riferimento tramite link dai siti web di extraETF. extraETF non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza e la tempestività dei dati sui prezzi trasmessi da fornitori esterni.

8.3. le informazioni sulla performance dei singoli strumenti finanziari per il passato non costituiscono una previsione o una garanzia per il futuro.

8.4. extraETF non è inoltre responsabile per

un eventuale ritardo, cancellazione, trasmissione errata o errore di memoria nella comunicazione con extraETF e/o tra i singoli utenti,

danni al sistema informatico del partecipante o ad altre apparecchiature tecniche utilizzate per l'uso,

l'uso improprio da parte di terzi dei dati e delle informazioni che i partecipanti stessi hanno reso accessibili a terzi

per la perdita dei dati degli utenti o per l'acquisizione non autorizzata di dati personali degli utenti da parte di terzi (ad esempio da parte di hacker). Il backup dei dati o la fornitura di backup da parte di extraETF saranno effettuati in conformità con la prassi industriale standard. Nel caso in cui l'inserzionista e/o l'editore subiscano una perdita di dati, extraETF si impegnerà a ripristinare lo stato precedente alla perdita dei dati. Tuttavia, extraETF non è obbligata a farlo.

8.5. extraETF non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti dovuti a cause di forza maggiore, scioperi, serrate, interruzioni operative o altri impedimenti, a meno che i danni causati non siano coperti e rimborsati da un assicuratore di extraETF.

8.6 La responsabilità di extraETF e dei suoi rappresentanti o agenti vicari per danni, in particolare a causa di ritardi, inadempimenti, cattivi adempimenti o azioni non autorizzate, sussiste solo in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, sul cui adempimento si può fare particolare affidamento. In questo senso, gli obblighi contrattuali essenziali sono obblighi sul cui adempimento l'utente può fare regolarmente affidamento e il cui adempimento è essenziale per raggiungere lo scopo del contratto. La responsabilità in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale è limitata al danno tipico del contratto che extraETF doveva aspettarsi al momento della stipula del contratto in base alle circostanze note in quel momento.

9. durata del contratto

9.1 Il contratto inizia con l'attivazione dell'account dell'utente da parte di extraETF.

9.2 Il contratto per l'utilizzo del pacchetto base è stipulato per un periodo di tempo indefinito e termina con la cancellazione dell'account utente, possibile in qualsiasi momento.

9.3 Il contratto per l'utilizzo del pacchetto standard o premium può essere stipulato in abbonamento mensile o annuale.

9.3.1 Se il contratto per l'utilizzo del Pacchetto Standard o Premium viene stipulato con un abbonamento mensile, la durata del contratto sarà di almeno quattro settimane. Il contratto è sempre valido fino alla fine del periodo concordato e si prolunga automaticamente dello stesso periodo se l'account del cliente non viene disdetto prima dall'utente o da extraETF. La cancellazione è possibile fino a 5 giorni prima della fine del periodo di servizio (esempio: il contratto per l'utilizzo del Pacchetto Premium termina il 01.12., se è stato cancellato entro il 25 novembre).

9.3.2 Se il contratto per l'utilizzo del Pacchetto Standard o Premium viene stipulato come abbonamento annuale, la durata del contratto sarà di almeno 12 mesi. Il contratto è sempre valido fino alla fine del periodo concordato e si prolunga automaticamente dello stesso periodo se l'account del cliente non viene disdetto prima dall'utente o da extraETF. La cancellazione è possibile fino a 5 giorni prima della fine del periodo di servizio (esempio: il contratto per l'utilizzo del Pacchetto Premium stipulato il 01.12.2020 termina il 01.12.2021 se è stato cancellato entro il 25 novembre).

9.3.3 Il rispettivo modello di remunerazione può essere selezionato al momento della stipula del contratto. L'utente ne sarà chiaramente informato. In caso di risoluzione del contratto, con qualsiasi mezzo, tutte le tariffe in sospeso diventeranno automaticamente esigibili.

9.4 Il diritto di entrambe le parti di risolvere il contratto in via straordinaria per un motivo importante rimane inalterato dalle norme di cui sopra per i pacchetti standard e premium con periodi minimi di contratto e per quelli senza un periodo di contratto fisso. Ad esempio, extraETF può risolvere il contratto senza preavviso se l'utente ha fornito informazioni errate durante la registrazione o se viola ripetutamente i suoi obblighi contrattuali e non si astiene dal farlo anche dopo essere stato invitato da extraETF.

10. clausole finali

10.1 La legge tedesca è valida con l'esclusione del diritto di recesso. Il foro competente per tutte le controversie di natura pecuniaria derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà Monaco di Baviera, a condizione che l'utente sia un commerciante.

10.2 Se l'utente non ha un foro generale in Germania, il foro competente per tutte le controversie legali è la sede legale di extraETF. Inoltre, extraETF ha il diritto di agire in giudizio presso il foro generale dell'utente.

10.3 Qualora singole disposizioni delle presenti CGV, incluso il presente regolamento, dovessero essere invalide in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni o di parti di esse rimarrà inalterata. Le disposizioni non valide o mancanti saranno sostituite dalle rispettive disposizioni di legge.

10.4 In caso di controversia, è possibile risolverla online in modo rapido ed economico tramite la piattaforma internet della Commissione UE. Il link alla cosiddetta "piattaforma OS" ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 524/2013 è: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Stato: 30 giugno 2023