In un mondo in cui 1.000 euro hanno un certo potere d'acquisto oggi, la loro importanza diminuirà notevolmente tra 20, 30 o 40 anni a causa degli effetti dell'inflazione.

Il costante aumento dei prezzi di beni e servizi fa sì che il nostro denaro perda continuamente valore. La domanda che sorge spontanea è: Di quanti soldi avremo bisogno in futuro per poter comprare con 1.000 euro le stesse cose che compriamo oggi? Questo fenomeno rende l'inflazione un fattore importante, soprattutto per gli investitori che pianificano il loro futuro finanziario.

Con il nostro calcolatore di inflazione, puoi calcolare facilmente come l'inflazione influenzerà i tuoi investimenti. Puoi anche provare altri calcolatori finanziari.