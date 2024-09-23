ETF tematici

Costi: presta attenzione al rapporto di spesa totale (TER) di un ETF. Costi più bassi significano rendimenti più elevati per te. Le commissioni basse sono particolarmente importanti perché influenzano la performance del tuo investimento nel lungo periodo.

Volume del fondo: gli ETF con un volume di fondi maggiore sono generalmente più stabili e hanno costi di negoziazione inferiori. Un volume di fondi elevato è un indicatore della popolarità e della liquidità dell'ETF.