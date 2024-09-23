extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
ETF tematici

Con gli ETF tematici puoi investire in diversi temi di investimento. In questa pagina ti presentiamo i migliori ETF tematici.

Temi popolari Tematici

ETF sull'intelligenza artificiale

Rendimento di 1 mese
-1,64 %
Volatilità di 1 anno
21,83 %
Volume
10,42 Mld €
ETF disponibili
12
A ETF sull'intelligenza artificiale

ETF sull'estrazione dell'oro

Rendimento di 1 mese
+12,71 %
Volatilità di 1 anno
27,99 %
Volume
11,34 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF sull'estrazione dell'oro

ETF sulla salute

Rendimento di 1 mese
+2,84 %
Volatilità di 1 anno
15,74 %
Volume
7,66 Mld €
ETF disponibili
14
A ETF sulla salute
Bild von einem Bitcoin

ETF Bitcoin

Rendimento di 1 mese
+1,25 %
Volatilità di 1 anno
38,27 %
Volume
6,52 Mld €
ETF disponibili
6
A ETF Bitcoin
60 Tematici
295 ETF
142,55 Mld €

Panoramica di tutti i Tematici

Bild einer startenden Rakete

ETF spaziali

Rendimento di 1 mese
+23,25 %
Volatilità di 1 anno
35,93 %
Volume
1,81 Mld €
ETF disponibili
3
A ETF spaziali
Bild aus einer Silbermine

ETF minerari sull'argento

Rendimento di 1 mese
+19,44 %
Volatilità di 1 anno
30,68 %
Volume
1,20 Mld €
ETF disponibili
1
A ETF minerari sull'argento
Bild einer Seltene Erden-Mine

ETF sulle terre rare

Rendimento di 1 mese
+16,79 %
Volatilità di 1 anno
36,09 %
Volume
1,37 Mld €
ETF disponibili
4
A ETF sulle terre rare
Ein Soldat sitzt vor Monitoren

ETF sulla difesa

Rendimento di 1 mese
+12,78 %
Volatilità di 1 anno
18,80 %
Volume
15,86 Mld €
ETF disponibili
15
A ETF sulla difesa

ETF sull'estrazione dell'oro

Rendimento di 1 mese
+12,71 %
Volatilità di 1 anno
27,99 %
Volume
11,34 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF sull'estrazione dell'oro
Bild von Batterietechnologie

ETF sulle batterie

Rendimento di 1 mese
+10,58 %
Volatilità di 1 anno
23,86 %
Volume
851,97 Mln €
ETF disponibili
4
A ETF sulle batterie

ETF sui semiconduttori

Rendimento di 1 mese
+8,85 %
Volatilità di 1 anno
32,42 %
Volume
6,00 Mld €
ETF disponibili
6
A ETF sui semiconduttori
Bild von Solarzellen

ETF sull'energia solare

Rendimento di 1 mese
+7,46 %
Volatilità di 1 anno
29,79 %
Volume
120,43 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF sull'energia solare
Hand hält Uran

ETF sull'uranio

Rendimento di 1 mese
+6,66 %
Volatilità di 1 anno
52,45 %
Volume
2,46 Mld €
ETF disponibili
5
A ETF sull'uranio
Bild von Reisenden in ihrer Freizeit

ETF su viaggi e tempo libero

Rendimento di 1 mese
+5,93 %
Volatilità di 1 anno
22,07 %
Volume
184,18 Mln €
ETF disponibili
4
A ETF su viaggi e tempo libero
Bild von Holz

ETF su legname e foreste

Rendimento di 1 mese
+4,42 %
Volatilità di 1 anno
15,22 %
Volume
80,49 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF su legname e foreste
Bild von Private Equity

ETF di private equity

Rendimento di 1 mese
+4,41 %
Volatilità di 1 anno
17,88 %
Volume
1,96 Mld €
ETF disponibili
3
A ETF di private equity
Zum Beten gefaltete Hände auf der Bibel

ETF sui principi cristiani

Rendimento di 1 mese
+3,84 %
Volatilità di 1 anno
8,39 %
Volume
171,70 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF sui principi cristiani
Senioren sitzen um einen Tisch

Invecchiamento della società ETF

Rendimento di 1 mese
+3,66 %
Volatilità di 1 anno
11,53 %
Volume
605,79 Mln €
ETF disponibili
2
A Invecchiamento della società ETF
Bild von Geschlechtergleichstellung

ETF sulla parità di genere

Rendimento di 1 mese
+3,64 %
Volatilità di 1 anno
7,61 %
Volume
68,03 Mln €
ETF disponibili
1
A ETF sulla parità di genere
Bild von Wasserverschmutzung

ETF sulla Blue Economy

Rendimento di 1 mese
+3,63 %
Volatilità di 1 anno
7,87 %
Volume
100,54 Mln €
ETF disponibili
1
A ETF sulla Blue Economy
Bild vom Produktversand einer Drohne

ETF sulla logistica dell'e-commerce

Rendimento di 1 mese
+3,57 %
Volatilità di 1 anno
13,39 %
Volume
75,07 Mln €
ETF disponibili
1
A ETF sulla logistica dell'e-commerce
Bild vom Essen der Zukunft

Il futuro degli ETF alimentari

Rendimento di 1 mese
+3,46 %
Volatilità di 1 anno
12,11 %
Volume
86,92 Mln €
ETF disponibili
5
A Il futuro degli ETF alimentari
Bild von einer Online-Bestellung

ETF sull'e-commerce

Rendimento di 1 mese
+3,26 %
Volatilità di 1 anno
18,90 %
Volume
15,40 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF sull'e-commerce
Bild von Medizintechnik im OP

ETF sulla tecnologia medica

Rendimento di 1 mese
+3,10 %
Volatilità di 1 anno
14,60 %
Volume
154,35 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF sulla tecnologia medica

Rischi e sfide degli ETF tematici

Investimenti tematici

Con gli ETF tematici, gli investitori possono effettuare investimenti mirati in settori e tendenze promettenti. Dalla tecnologia alla sostenibilità, dalla sanità alle energie rinnovabili, questi ETF specializzati offrono un'ampia gamma di opportunità di investimento.

Essenziale in breve
Tutto quello che c'è da sapere sugli ETF tematici

  • Definizione: Gli ETF tematici sono fondi negoziati in borsa specializzati che investono in società operanti in settori o temi specifici, come le energie rinnovabili, la tecnologia o la sanità.

  • Diversificazione: questi ETF consentono agli investitori di effettuare investimenti mirati in settori promettenti e di ripartire il rischio costruendo un ampio portafoglio all'interno di un tema.

  • Rischi: Nonostante i rendimenti potenzialmente elevati, gli ETF tematici sono spesso volatili e possono essere fortemente influenzati dagli sviluppi del mercato e dalle modifiche normative, il che li rende più rischiosi rispetto agli ETF ampiamente diversificati.

  • Temi preferiti: Tra gli ETF tematici più popolari ci sono quelli che si concentrano su energie rinnovabili, tecnologia, idrogeno e terre rare.

Cosa sono gli ETF tematici?

Cosa sono gli ETF tematici?

Gli ETF tematici sono fondi negoziati in borsa che, come suggerisce il nome, si concentrano su temi specifici.

Questi ETF consentono agli investitori di investire in un gran numero di società che beneficiano di un tema specifico e offrono un'ampia diversificazione all'interno di questo tema. Gli ETF tematici si concentrano su tendenze o settori specifici considerati particolarmente promettenti per il futuro, come le energie rinnovabili, l'intelligenza artificiale, la sanità, la tecnologia o gli investimenti sostenibili.

L'ETF Explorer gratuito per i tuoi investimenti

L'ETF Explorer gratuito per i tuoi investimenti

Tutto ciò che devi sapere per iniziare nel mondo degli ETF. Facile da capire, ben fondato - e gratuito! Ottieni la tua copia gratuita! Scoprirai...

  • come puoi raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi finanziari
  • come funzionano gli ETF e perché sono lo strumento multifunzione per gli investimenti
  • come piazzare la prima pietra per la costruzione del tuo patrimonio con gli ETF globali
  • come e dove acquistare il tuo primo ETF
  • quali strategie promettono il maggior successo a lungo termine
Scaricalo subito gratuitamente!
Perché dovrei investire in ETF tematici?

Vantaggi: Perché dovrei investire in ETF tematici?

  • Diversificazione: il rischio viene distribuito investendo in diverse società all'interno di un tema.
  • Accessibilità: gli ETF tematici sono facili da negoziare in borsa e offrono accesso a mercati e settori specifici.
  • Efficienza dei costi: rispetto ai fondi a gestione attiva, i costi sono generalmente inferiori.
  • Focus sui trend di crescita: investire nei trend futuri e beneficiare delle opportunità di crescita a lungo termine.

Criteri importanti per la selezione degli ETF tematici

  1. Costi: presta attenzione al rapporto di spesa totale (TER) di un ETF. Costi più bassi significano rendimenti più elevati per te. Le commissioni basse sono particolarmente importanti perché influenzano la performance del tuo investimento nel lungo periodo.
  2. Volume del fondo: gli ETF con un volume di fondi maggiore sono generalmente più stabili e hanno costi di negoziazione inferiori. Un volume di fondi elevato è un indicatore della popolarità e della liquidità dell'ETF.
  3. Metodo di replica: esistono ETF a replica fisica, che acquistano direttamente i titoli contenuti nell'indice, ed ETF a replica sintetica, che utilizzano derivati. La replica fisica è spesso considerata più trasparente e meno rischiosa.
  4. Età dell'ETF: gli ETF più giovani potrebbero non aver ancora dimostrato la loro performance e possono essere più volatili. Un ETF più vecchio offre più dati storici per valutarne la stabilità e il track record.
  5. Selezione dell'indice: l'indice sottostante all'ETF deve essere chiaramente definito e comprensibile. Verifica che l'indice rifletta effettivamente il tema in cui vuoi investire.
  6. Tracking error: questo valore indica quanto l'ETF segua fedelmente il suo indice sottostante. Un basso tracking error è auspicabile perché dimostra che l'ETF si avvicina alla performance dell'indice.

Conclusione
ETF tematici: valutare le opportunità e i rischi

Gli ETF tematici offrono un'interessante opportunità di investire in settori lungimiranti e in forte crescita. Permettono di beneficiare di tendenze come l'intelligenza artificiale, le energie rinnovabili e la trasformazione digitale. Tuttavia, gli investitori non devono sottovalutare i rischi. Gli investimenti tardivi in ETF di tendenza possono portare a perdite quando il mercato è già surriscaldato. È quindi importante condurre una ricerca approfondita e fare una selezione accurata.

La nostra ricerca di ETF ti offre ulteriori informazioni complete e opzioni di confronto per aiutarti a trovare l'ETF ideale per la tua strategia di investimento.

Alla ricerca dell'ETF

Rispondiamo a ulteriori domande sugli ETF su argomenti specifici

Contenuti: