Invesco è uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti al mondo, con circa 1.500 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, uffici in 25 paesi e clienti in oltre 120 paesi. Invesco offre un'ampia gamma di ETF a basso costo che tracciano in modo efficiente i principali indici azionari e a reddito fisso. La maggior parte degli ETF di Invesco sugli indici più importanti sono più economici della media dei suoi concorrenti.