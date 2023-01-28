Informazioni su extraETF.com

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Illuminiamo la giungla degli investimenti e mettiamo a tua disposizione tutte le informazioni cruciali per investire con successo. Il nostro obiettivo è fornirti il miglior supporto possibile per costruire il tuo patrimonio attraverso ETF, azioni e altro.

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extraETF - Il tuo portale per gli investitori

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Team

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Markus Jordan

Fondatore e CEO

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber

Sviluppo aziendale

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Julia Immel

Direttore marketing

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Verena Straus

Responsabile dei clienti chiave senior

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Allen Memic

Assistenza clienti e gestione dei prodotti

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Thomas Brummer

Vicedirettore

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Martin Templer

Responsabile delle vendite

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Alexandra Michel

Designer grafico

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Teresa Michel

Designer grafico

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Benjamin Jakschik

Motion & Media Designer

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Diana Hirzel

Designer grafico senior

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Stefany Huber

Assistente alla gestione dell'ufficio & Specialista dei contenuti Spagna

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Diana Degenhardt

Responsabile dei clienti chiave junior

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Tina Pache

Studenti lavoratori nel marketing

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Carlos Hauk

Studenti lavoratori nel marketing

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Tasja Hauk

Studenti lavoratori nel marketing