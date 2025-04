Gli ETF regionali sono fondi negoziati in borsa che si concentrano su regioni geografiche specifiche. Consentono agli investitori di investire in modo mirato nello sviluppo economico di una regione specifica e offrono un'ampia selezione di società all'interno di questa regione. Invece di investire in singoli paesi, gli ETF regionali coprono diversi paesi all'interno di una regione definita, come l'Europa, l'Asia o l'America Latina.