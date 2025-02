Diversi settori sono fortemente rappresentati negli ETF sulla Scandinavia. Tra questi vi sono i settori farmaceutico e delle biotecnologie, in particolare in Danimarca con società come Novo Nordisk. Il settore tecnologico è fortemente rappresentato in Svezia con società come Ericsson e Spotify. La Finlandia è nota per l'industria della telefonia mobile, tra cui Nokia, e per l'industria della carta. La Norvegia ha una forte presenza nel settore del petrolio e del gas, rappresentato da Equinor, nonché nell'industria marittima e della pesca. Nel complesso, gli ETF sulla Scandinavia offrono un'ampia diversificazione in questi settori chiave.