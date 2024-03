Un calcolatore di prelievo può essere utilizzato per calcolare i possibili pagamenti mensili di un bene in base a vari scenari. Si tratta dell'approccio inverso rispetto al calcolatore di piani di risparmio. Importante: puoi scegliere tra la cosiddetta rendita perpetua, cioè la rendita senza esaurimento del capitale, e la rendita a durata limitata con esaurimento del capitale. La rendita perpetua ha senso per le famiglie che vogliono lasciare in eredità il proprio patrimonio ai figli. D'altra parte, coloro che vogliono consumare il proprio patrimonio durante la vita sono più propensi a optare per l'ammortamento completo del capitale.