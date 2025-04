Rischi valutari: Quando investi in ETF sulle Nazioni denominati in una valuta diversa, sei esposto a rischi valutari. Le fluttuazioni del tasso di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del tuo investimento, soprattutto se la valuta del paese si svaluta rispetto alla tua valuta nazionale.

Errore di inseguimento: come per tutti gli ETF, anche per gli ETF sulle Nazioni esiste il rischio di errore di inseguimento, ossia una deviazione della performance dell'ETF rispetto a quella dell'indice sottostante. Questo può essere causato dai costi di negoziazione, dalle tasse o da altri fattori e deve essere preso in considerazione quando si seleziona un ETF.