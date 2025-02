Con alcuni ETF sulle Nazioni puoi investire in Paesi come la Spagna. La Spagna è una delle maggiori economie europee. Tuttavia, molti investitori spesso non si concentrano molto su questo paese. Anche in un ETF globale sui paesi industrializzati, come l'MSCI World, la Spagna ha una ponderazione molto bassa, inferiore all'1%. Se vuoi concentrarti maggiormente sulle opportunità di crescita delle aziende spagnole, puoi prendere in considerazione la possibilità di investire in un ETF Spagna e aggiungerlo al tuo portafoglio.

Ti mostreremo in quali categorie i singoli ETF sulla Spagna ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF sulla Spagna è più adatto a te.