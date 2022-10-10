Costi degli ETF

Chi opta per gli ETF si aspetta due elementi fondamentali: convenienza dei costi e un'accurata replica dell'indice.

Il Total Expense Ratio (TER), comunemente abbreviato come rapporto di spesa totale, è facilmente consultabile per ogni ETF. Tuttavia, questa è solo metà della storia. Raramente un ETF riesce a replicare l'indice in modo esatto. Solitamente, si verifica una leggera differenza, chiamata tracking difference, tra l'ETF e l'indice di riferimento. Le principali cause di questa discrepanza sono il reddito da prestito titoli e i vantaggi fiscali.

Contrariamente alla definizione convenzionale, extraETF.com calcola la tracking difference utilizzando la seguente formula:

Tracking Difference = Performance Indice - Performance ETF.

Il vantaggio di questa formula risiede nella possibilità di correlare la tracking difference con il rapporto spese totali.

Ad esempio, un ETF con un rapporto spese totali (TER) dello 0,30% e una tracking difference dello 0,10% in realtà ha comportato un costo effettivo per l'investitore dello 0,10%, inferiore al TER dichiarato. La differenza dello 0,20% è stata guadagnata dal fornitore dell'ETF attraverso le procedure di ottimizzazione menzionate in precedenza, favorendo così la performance complessiva dell'ETF.

Quando si seleziona un ETF, è importante prendere in considerazione la tracking difference su un periodo di tempo più ampio. Questo perché tale dato fondamentale può subire fluttuazioni significative nel corso del tempo.