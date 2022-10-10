Costi degli ETF
Analisi e panoramica delle tariffe
A differenza dei fondi attivi, gli ETF sono caratterizzati da costi estremamente bassi. Tuttavia, il detto popolare "ciò che costa poco vale poco" non si applica assolutamente agli ETF. È vero che gli ETF non hanno una gestione attiva dei fondi e seguono passivamente un indice sottostante per ottenere il rendimento di un mercato. Ma sono soprattutto i vantaggi dei bassi costi combinati con il basso rischio dovuto all'ampia diversificazione degli ETF che possono contribuire in modo significativo ai rendimenti nel lungo periodo.
I costi degli ETF possono variare a seconda dell'ETF e rappresentano un importante criterio di selezione per gli investitori.
Pertanto, di seguito spiegheremo in dettaglio i termini più importanti e mostreremo come si compongono i costi degli ETF, nonché a cosa gli investitori devono prestare attenzione.
Essenziale in breveI costi degli ETF in sintesi
Total expense ratio (TER): il TER rappresenta i costi di gestione annuali di un ETF. Tuttavia, nonostante il nome, non include tutti i costi associati.
Costo totale di possesso (TCO): il TCO rappresenta i costi totali per l'acquisto e la detenzione delle quote di un ETF. Oltre al TER, può includere commissioni d'ordine, costi di ribilanciamento e altri costi correlati.
Costi medi: i costi medi degli ETF, considerando tutte le classi di attività, ammontano allo 0,37% all'anno (escludendo gli ETP a leva, dati aggiornati al 30.06.2023).
Confronto: i costi di gestione degli ETF sono generalmente molto inferiori rispetto ai fondi attivi. Ad esempio, gli ETF azionari applicano un costo annuo compreso tra lo 0,04% e lo 0,95%, mentre i fondi azionari attivi tendono ad avere costi annuali compresi tra l'1,5% e l'1,8%.
Tariffe: quanto costano gli ETF?
I costi degli ETF sono principalmente determinati dal Total Expense Ratio (TER), che per gli ETF azionari si situa generalmente tra lo 0,04% e lo 0,95% all'anno e comprende, tra le altre cose, le commissioni di gestione dell'ETF. Inoltre, molti ETF si caratterizzano per i bassi costi di negoziazione e uno spread ridotto, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Altri costi potrebbero includere commissioni di custodia, costi di transazione e imposte sugli ETF.
Quando si acquistano gli ETF, a differenza di molti altri fondi attivi, non è previsto un carico iniziale una tantum né una commissione di riscatto al momento della vendita. Inoltre, spesso gli ETF possono essere acquistati o negoziati a prezzi molto bassi con i broker online, che di solito non applicano nemmeno una commissione per la gestione del conto titoli.
Gli ETF sono anche molto più efficienti dal punto di vista dei costi rispetto ai fondi attivi, in quanto, tra le altre cose, non prevedono il passaggio permanente da un fondo all'altro, riducendo così al minimo i costi di transazione.
In dettaglio: quali costi devo sostenere con gli ETF?
Esiste una vasta gamma di costi associati agli ETF. Il Total Expense Ratio (TER) fornisce agli investitori una panoramica dei costi correnti di un ETF.
Il TER include le commissioni di gestione, le commissioni di custodia, le commissioni di licenza e i costi di distribuzione dell'ETF.
Tuttavia, vi sono anche costi che non sono inclusi nel TER. Questi possono comprendere i costi di transazione o le imposte sui redditi da investimento. Inoltre, per gli ETF swap o gli ETF a replica sintetica, potrebbero essere sostenute commissioni di swap per le transazioni di scambio in borsa.
La seguente tabella fornisce una panoramica dei costi:
|Costi
|Descrizione
|Componente del Total Expense Ratio (TER)
|Commissioni di gestione
|Costi di gestione e operativi
|Commissioni di custodia
|Costi per il deposito dell'ETF
|Commissioni di licenza
|Licenze per la replica dell'indice
|Costi di distribuzione
|Spese per la commercializzazione e la distribuzione del prodotto (ad es. brochure, quotazione in borsa).
|Non fanno parte del rapporto spese totali (TER)
|Costi di transazione
|Costi che possono essere sostenuti durante il ribilanciamento del portafoglio dell'ETF (ad es. spread).
|Commissioni di swap
|Costi da pagare per lo swap nel caso di ETF a replica sintetica.
|Reddito da prestito titoli
|Reddito generato dal prestito di titoli
|Imposte sulle plusvalenze
|Imposta alla fonte finale del 26%
Rapporto spese totali: che cos'è il Total Expense Ratio (TER)?
Il Total Expense Ratio (TER) fornisce informazioni sui costi annuali di un ETF come rapporto di spesa totale. Il TER include i seguenti costi:
- Commissioni di gestione
- Commissioni di custodia
- Commissioni di licenza
- Commissioni di distribuzione
Il Total Expense Ratio (TER) si trova nella scheda informativa del rispettivo ETF, che contiene anche molte altre informazioni importanti sull'ETF.
La scheda informativa di un ETF è disponibile anche nella corrispondente pagina di profilo dell'ETF, presto disponibile su extraETF.com. Gli investitori possono accedere a queste pagine tramite la ricerca degli ETF, dove è possibile confrontare anche i costi dei diversi prodotti ETF, come ad esempio i rapporti di spesa totali dei vari ETF.
Attenzione: un TER più basso degli ETF non implica necessariamente un rendimento più elevato.
Quali costi non sono inclusi nel TER?
Il Total Expense Ratio (TER) non rappresenta tutte le componenti di costo di un ETF. Anche se questi costi non sono inclusi nel TER, influenzano comunque il rendimento dell'ETF.
Tra i costi non inclusi nel TER troviamo:
- Costi di transazione / ribilanciamento
- Commissioni di swap
- Reddito da prestito titoli
- Ottimizzazione fiscale
- Spread (spread bid-ask)
- Commissioni d'ordine
- Tasse
È importante considerare anche questi fattori quando si valuta l'impatto complessivo dei costi sull'investimento in un determinato ETF.
Costo totale di proprietà (TCO): Tutti i costi dell'ETF in un'unica cifra?
Il costo totale di proprietà (TCO) rappresenta l'insieme dei costi complessivi relativi all'acquisto e al possesso di azioni di ETF. Oltre ai costi interni dell'ETF, che includono il Total Expense Ratio (TER), vengono presi in considerazione anche i costi esterni che si verificano durante le operazioni di negoziazione degli ETF. Pertanto, il costo totale di proprietà rappresenta la somma di questi costi interni ed esterni di un ETF.
Tuttavia, è importante notare che il calcolo del costo totale di proprietà non è regolamentato dalla legge e pertanto non viene specificato nelle schede informative degli ETF. Prima di procedere all'acquisto di un ETF, è consigliabile che gli investitori si informino adeguatamente sui costi totali associati all'ETF. Inoltre, un dato utile da considerare è la tracking difference, di cui forniremo una breve spiegazione di seguito, che può offrire una buona indicazione in tal senso.
ETF e costi: un binomio vincente
La tracking difference
Chi opta per gli ETF si aspetta due elementi fondamentali: convenienza dei costi e un'accurata replica dell'indice.
Il Total Expense Ratio (TER), comunemente abbreviato come rapporto di spesa totale, è facilmente consultabile per ogni ETF. Tuttavia, questa è solo metà della storia. Raramente un ETF riesce a replicare l'indice in modo esatto. Solitamente, si verifica una leggera differenza, chiamata tracking difference, tra l'ETF e l'indice di riferimento. Le principali cause di questa discrepanza sono il reddito da prestito titoli e i vantaggi fiscali.
Contrariamente alla definizione convenzionale, extraETF.com calcola la tracking difference utilizzando la seguente formula:
Tracking Difference = Performance Indice - Performance ETF.
Il vantaggio di questa formula risiede nella possibilità di correlare la tracking difference con il rapporto spese totali.
Ad esempio, un ETF con un rapporto spese totali (TER) dello 0,30% e una tracking difference dello 0,10% in realtà ha comportato un costo effettivo per l'investitore dello 0,10%, inferiore al TER dichiarato. La differenza dello 0,20% è stata guadagnata dal fornitore dell'ETF attraverso le procedure di ottimizzazione menzionate in precedenza, favorendo così la performance complessiva dell'ETF.
Quando si seleziona un ETF, è importante prendere in considerazione la tracking difference su un periodo di tempo più ampio. Questo perché tale dato fondamentale può subire fluttuazioni significative nel corso del tempo.
Esempio: Come si calcolano i costi dell'ETF?
Calcolare i costi di un investimento con un ETF può essere un compito difficile. I parametri di calcolo possono variare notevolmente tra gli investitori individuali. Mentre il Total Expense Ratio (TER) è uguale per tutti, le spese legate agli ordini, alla gestione del deposito o alle commissioni di negoziazione possono differire in modo significativo.
Il seguente esempio vuole illustrare i diversi costi. 10.000 euro vengono investiti in un ETF. Le commissioni per l'acquisto ammontano a 29,90 euro. L'investimento in ETF aumenta di valore del 5% all'anno. Al termine dei 5 anni, il portafoglio ETF di 12.155 euro viene venduto. Questo comporta ulteriori 35,29 euro di spese di vendita. I costi totali di questo esempio, compreso il rapporto di spesa totale dell'ETF, ammontano a 230,96 euro.
|Importo
|TER
|Costi
|Spese di acquisto
|0,25 % + 4,90 €
|29,90 €
|Anno 1
|10.000 €
|0,30 %
|30,00 €
|Anno 2
|10.500 €
|0,30 %
|31,50 €
|Anno 3
|11.025 €
|0,30 %
|33,08 €
|Anno 4
|11.576 €
|0,30 %
|34,73 €
|Anno 5
|12.155 €
|0,30 %
|36,47 €
|Spese di vendita
|0,25 % + 4,90 €
|35,29 €
|Costi totali
|230,96 €
Costi diversi a seconda del metodo di replica degli ETF
I costi totali di un ETF possono variare notevolmente a seconda del metodo di replica utilizzato. Ad esempio, la replica completa comporta costi aggiuntivi legati al ribilanciamento dell'indice. Gli ETF a replica sintetica, d'altra parte, devono sostenere costi aggiuntivi relativi al partner di swap.
Nella tabella seguente sono riportati i costi medi, espressi in percentuale, per metodo di replica e classe di attività:
|Replica
|Tutti gli ETF
|Azioni
|Obbligazioni
|Materie prime
|Immobili
|Fisica
|0,32 %
|0,31 %
|0,21 %
|0,35 %
|0,38 %
|Completa
|0,37 %
|0,31 %
|0,19 %
|0,35 %
|0,38 %
|A campionamneto
|0,25 %
|0,30 %
|0,22 %
|-
|0,42 %
|Sintetica
|0,41 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,58 %
|0,37 %
|Funded
|0,43 %
|0,27 %
|-
|0,46 %
|-
|Unfunded
|0,32 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,32 %
|0,37 %
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Lo sapevi giàCosti (nascosti) con gli ETF sulle materie prime
Molti ETC ed ETN applicano una serie di commissioni aggiuntive oltre alle spese correnti. Queste includono le commissioni di custodia e stoccaggio per i fondi di metalli preziosi con deposito fisico, i costi di deposito del collaterale e le commissioni di licenza degli indici. I costi di deposito del collaterale riflettono le spese sostenute per mitigare il rischio di controparte negli ETC ed ETN sintetici. Secondo una ricerca condotta da Deutsche Bank, questi costi ammontano in media allo 0,40% per gli ETC e allo 0,23% per gli ETN.
Inoltre, Deutsche Bank stima che le commissioni di indice per i fornitori di ETC siano in media dello 0,38% all'anno. Queste commissioni di solito non sono incluse nel rapporto di spesa totale e talvolta non vengono menzionate nei documenti del fondo. Gli investitori dovrebbero quindi essere consapevoli dei possibili costi nascosti degli ETF.
Le commissioni degli ETF differiscono in base a questi criteri
I costi degli ETF non dipendono solo dal tipo di replica dell'indice, ma anche dalla classe di attività e dal mercato che viene replicato. Maggiore è l'esoticità del mercato, maggiore è la difficoltà di accesso, il che comporta un aumento dei costi di negoziazione dei titoli e di gestione dell'ETF, tra le altre cose.
Di seguito analizziamo più dettagliatamente come i costi degli ETF possono variare in base alla tipologia di attività e classe di attività:
ConclusioneA cosa devono prestare attenzione gli investitori per quanto riguarda i costi degli ETF
I costi degli ETF, come per qualsiasi altro investimento, hanno un impatto significativo sul rendimento. Nonostante gli ETF siano generalmente più economici dei fondi attivi, è fondamentale valutare attentamente i costi prima di ogni investimento.
A tal fine, è consigliabile confrontare diversi ETF, ad esempio quelli che replicano lo stesso indice, come l'MSCI World. Tuttavia, non si dovrebbe limitare a guardare solo al rapporto di spesa totale (TER). Poiché questo indicatore non include tutti i costi degli ETF, è consigliabile prestare maggiore attenzione al costo totale di proprietà (TCO) e alle commissioni delle rispettive borse valori.
Nelle pagine di profilo degli ETF su extraETF, gli investitori possono trovare anche molte informazioni utili che possono influire sui costi, come ad esempio la tracking difference. Una volta acquistato l'ETF, il portafoglio dell'investitore può essere gestito, analizzato e monitorato tramite un gestore finanziario.
Ecco le domande che gli investitori si pongono sui costi degli ETF
- I costi degli ETF in sintesi
- Tariffe: quanto costano gli ETF?
- In dettaglio: quali costi devo sostenere con gli ETF?
- Rapporto spese totali: che cos'è il Total Expense Ratio (TER)?
- Quali costi non sono inclusi nel TER?
- Costo totale di proprietà (TCO): Tutti i costi dell'ETF in un'unica cifra?
- La tracking difference
- Esempio: Come si calcolano i costi dell'ETF?
- Costi diversi a seconda del metodo di replica degli ETF
- Costi (nascosti) con gli ETF sulle materie prime
- Le commissioni degli ETF differiscono in base a questi criteri
- A cosa devono prestare attenzione gli investitori per quanto riguarda i costi degli ETF
- Ecco le domande che gli investitori si pongono sui costi degli ETF