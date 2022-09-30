Azioni ed ETF
Investire in ETF o piuttosto in singole azioni?
Molti investitori si chiedono se sia meglio investire in ETF o in singole azioni. Entrambe le forme di investimento presentano vantaggi e svantaggi. Per questo è importante capire le differenze tra azioni ed ETF prima di prendere una decisione.
Ti spieghiamo perché l'investimento in singole azioni e in ETF non si escludono a vicenda e qual è la differenza esatta.
Essenziale in breveCapire meglio la differenza tra azioni ed ETF
ETF: gli Exchange Traded Funds sono fondi indicizzati che vengono negoziati in borsa. Gli ETF replicano passivamente la performance di un indice sottostante, con costi ridotti. Un'altra differenza tra i fondi attivi e gli ETF è che gli ETF mirano al rendimento di un mercato.
Azioni: un'azione certifica la partecipazione in una società. Quando acquisti delle azioni, diventi comproprietario della società. Questo ti dà spesso diritto alla distribuzione degli utili (dividendi) e al diritto di voto.
Fondi azionari: i fondi a gestione attiva sono un insieme di titoli, in questo caso azioni. Il gestore del fondo cerca di sovraperformare il mercato selezionando attivamente i titoli, ma questo comporta commissioni più elevate.
Qual è la differenza tra ETF e azioni?
La differenza tra ETF e azioni è che le azioni sono titoli che rappresentano una partecipazione in una società. Gli ETF, invece, sono panieri di varie attività, come le azioni, e possono seguire passivamente interi indici o mercati. Gli indici più noti sono, ad esempio, l'indice azionario tedesco (DAX) o l'MSCI World.
Ecco una panoramica delle principali differenze tra ETF e singole azioni:
A differenza dell'acquisto di una singola azione, gli ETF offrono agli investitori l'opportunità di investire in centinaia o addirittura migliaia di società contemporaneamente. Investendo in numerose azioni, il rischio degli ETF è diversificato e quindi solitamente inferiore.
Le singole azioni, invece, dipendono dalla performance di una società. Ciò significa che il rischio di una perdita totale è significativamente più alto se la società fallisce.
|ETF
|Azioni
|L'abbreviazione ETF sta per "Exchange Traded Fund", ovvero fondo indicizzato negoziato in borsa. Gli ETF possono contenere azioni, obbligazioni, materie prime o anche una combinazione di tutti e tre. I loro prezzi sono determinati dal valore sottostante delle loro attività.
|Le azioni sono quote di proprietà di una società che vengono scambiate in borsa. Quindi, quando acquisti un'azione di un'azienda come Apple, ne diventi comproprietario. Agli azionisti vengono solitamente riconosciuti alcuni diritti, come il diritto di voto.
Quando conviene fare azioni singole?
Le singole azioni possono essere utili per gli investitori che vogliono investire in modo specifico in determinati settori o aziende e che hanno un'elevata capacità di rischio. Tuttavia, è particolarmente importante dedicare una grande quantità di tempo alla valutazione delle aziende, osservando più da vicino il modello di business, il management e i dati principali.
Tuttavia, gli investitori in azioni individuali devono fare attenzione all'ampia diversificazione che un ETF fornisce intrinsecamente. Altrimenti corrono il rischio di mettere tutte le loro uova in un unico paniere o di correre inutili rischi di cluster. Quest'ultimo, in particolare, può verificarsi rapidamente se si selezionano azioni correlate tra loro.
Il rischio che gli ETF siano troppo poco o troppo sbilanciati nella diversificazione è molto più basso se seguono passivamente un indice esistente. Tuttavia, oltre agli ETF azionari mondiali, è possibile investire in ETF specifici che seguono singoli settori, temi o strategie di investimento. Tuttavia, nonostante una diversificazione più ampia rispetto a quella di una singola azione, si tratta di una scommessa settoriale, che di solito è associata a un rischio più elevato, a una minore diversificazione, a commissioni un po' più alte e a rischi legati al cluster. Con il gestore finanziario extraETF (presto disponibile), tuttavia, molti dei rischi possono essere identificati in anticipo, evitati o ridotti al minimo.
Preferisci le azioni o gli ETF? Non deve essere sempre tutto bianco o nero!
Gli investitori non devono necessariamente scegliere tra azioni ed ETF. Dopo tutto, il rispettivo obiettivo di risparmio, la capacità di sopportare il rischio o l'orizzonte di investimento possono essere molto diversi per ogni individuo. Per quanto diverse siano le singole forme di investimento e le loro caratteristiche, in molti casi possono completarsi a vicenda.
Osservando la differenza tra i fondi attivi e gli ETF , risulta chiaro che anche i gestori di fondi professionali che acquistano e vendono attivamente azioni per ottenere un rendimento migliore del mercato di solito non riescono a battere gli ETF di riferimento nel lungo periodo. Tuttavia, con una strategia core-satellite, un ETF azionario mondiale può essere combinato come nucleo dell'investimento con uno o più satelliti di ETF tematici o di singoli titoli. In questo modo, è possibile sfruttare i vantaggi di entrambi i mondi, anche se le maggiori opportunità sono accompagnate da maggiori rischi. La regolazione della ponderazione dei singoli componenti deve quindi corrispondere alla capacità personale di sopportare il rischio. In ogni caso, è importante che gli investitori studino nel dettaglio ogni forma di investimento e investano solo in ciò che conoscono.
ETF vs Azioni
Prima di acquistare azioni o ETF, gli investitori dovrebbero porsi le seguenti domande:
- Voglio correre un rischio maggiore o investire in modo diversificato?
- Per quanto tempo voglio investire il mio denaro e quanto tempo voglio investire?
- Quanta esperienza ho già maturato in borsa?
Se gli ETF o le singole azioni sono adatti a un investimento dipende quindi fortemente dagli obiettivi individuali e dalla tolleranza al rischio dell'investitore. Nella seguente panoramica abbiamo riassunto le differenze tra ETF e singole azioni:
|ETF
|Azioni
|Orizzonte di investimento
|Almeno 15 anni
|Indefinito
|Diversificazione
|Già diversificato
|Investimento in singole società
|Opportunità di rendimento
|Gli ETF seguono la performance degli indici e quindi hanno un rendimento simile a quello del mercato.
|Gli investitori cercano di battere il mercato
|Rischio
|Il rischio è notevolmente ridotto grazie alla diversificazione
|Rischio di perdita totale più elevato a causa della concentrazione su singoli titoli.
|Tempo richiesto e conoscenze pregresse
|Gli ETF sono adatti anche ai principianti
|Costruire un patrimonio con singoli titoli è più complicato e richiede conoscenze pregresse.
|I costi
|I costi degli ETF sono molto bassi. Pertanto, sono adatti anche per l'accumulo di asset a lungo termine.
|A causa delle continue compravendite, l'investimento in singole azioni può diventare molto costoso.
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ConclusioneConclusione: sono meglio gli ETF o le singole azioni?
Non si può dire se sia meglio investire in ETF o in singole azioni in termini generali, poiché entrambe le forme di investimento hanno caratteristiche specifiche, nonché vantaggi e svantaggi. Inoltre, gli obiettivi di investimento, l'orizzonte temporale e la capacità di sopportare il rischio dell'investitore possono variare notevolmente da persona a persona.
Un'argomentazione a favore dell'acquisto di singole azioni è che gli investitori possono investire in modo specifico in società selezionate. Il vantaggio degli ETF è esattamente l'opposto: la diversificazione. Sebbene la diversificazione sia possibile anche con le singole azioni, un posizionamento altrettanto ampio come quello degli ETF è associato a uno sforzo maggiore e a costi più elevati.
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