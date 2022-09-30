Azioni ed ETF

Anche se la maggior parte dei broker online non addebita più la gestione del conto titoli, le commissioni d'ordine sono solitamente dovute per ogni acquisto o vendita di azioni o ETF. Inoltre, lo spread, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, può causare ulteriori costi. Per questo motivo, quando si fa trading sugli ETF, è consigliabile prestare attenzione anche agli orari di negoziazione di questi fondi indicizzati negoziati in borsa, oltre che alla liquidità.

Nel caso degli ETF, ci sono anche dei costi di gestione per il fornitore dell'ETF. Tuttavia, questi sono significativamente più bassi, soprattutto rispetto ai fondi attivi. Acquistando un ETF, spesso è possibile investire in diverse centinaia, se non migliaia, di singoli titoli con una sola transazione. Gli investitori che comprerebbero tutte queste azioni singolarmente, quindi, non solo farebbero molta più fatica, ma avrebbero anche costi molto più elevati.

In generale, tuttavia, con le azioni e gli ETF dipende dall'orizzonte di investimento e dalla frequenza di negoziazione. Se le azioni vengono spesso acquistate o vendute in tempi molto brevi, i costi possono aumentare notevolmente. Infine, le commissioni d'ordine e lo spread diventano più importanti.

Infine, ma non per questo meno importante, un vecchio detto del mercato azionario recita:

"Comprare e vendere rende le tasche vuote".