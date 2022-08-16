I rischi degli ETF
Tutto sulla sicurezza degli ETF
Gli ETF sono un prodotto finanziario sempre più popolare, e non senza motivo. I fondi indicizzati negoziati in borsa sono economici, trasparenti e offrono la possibilità di ottenere rendimenti elevati.
Tuttavia, gli investitori devono tenere presente che investire nel mercato azionario comporta sempre una certa dose di rischio. Prima di investire il tuo denaro, quindi, dovresti considerare in anticipo il rischio degli ETF e confrontarlo con la tua strategia di investimento individuale e la tua tolleranza al rischio.
Ti mostriamo quanto sono sicuri gli ETF, come valutare i rischi e come prevenire eventuali perdite.
Essenziale in breveI rischi dell'ETF in sintesi
Definizione: gli ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, sono fondi negoziati in borsa che replicano un indice il più fedelmente possibile, con l'obiettivo di ottenere un rendimento simile a quello dell'indice di riferimento.
Rischio: come qualsiasi investimento nel mercato azionario, gli ETF sono soggetti a diversi rischi. Uno di questi è il rischio di mercato generale, che deriva dalla volatilità e dalle fluttuazioni dei prezzi nel mercato azionario nel suo complesso. Inoltre, gli ETF possono essere esposti al rischio di cambio valutario o al rischio di controparte nel caso di ETF che utilizzano swap o strumenti derivati.
Comportamento dell'investitore: Il comportamento dell'investitore può influenzare il rischio associato agli ETF. Ad esempio, vendere gli ETF in modo impulsivo in risposta a cali di prezzo a breve termine può aumentare il rischio di subire perdite. Una strategia di investimento a lungo termine e una visione equilibrata possono contribuire a ridurre il rischio e a ottimizzare i rendimenti.
Sicurezza: gli ETF offrono una maggiore diversificazione rispetto alle singole azioni, il che contribuisce a ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Tuttavia, è importante sottolineare che non esistono investimenti privi di rischio e che la diversificazione non elimina completamente il rischio. Pertanto, una strategia di investimento ben ponderata, basata su una diversificazione ampia e a lungo termine, può aiutare a ridurre il rischio associato agli ETF.
Rischio: Quanto sono sicuri gli ETF?
I prezzi nel mercato azionario sono soggetti a fluttuazioni continue. Gli ETF, come tutti gli altri investimenti in borsa, non sono esenti da rischi. Tuttavia, rispetto ad altre forme di investimento come le singole azioni, gli ETF presentano un rischio minore. Questo è dovuto al fatto che gli ETF sono fondi indicizzati negoziati in borsa che replicano un indice, quindi contengono una varietà di titoli diversi. Grazie a questa diversificazione automatica, il rischio di investimento viene distribuito su più asset, contribuendo a ridurre il rischio complessivo del portafoglio.
Se un titolo incluso perde valore, gli altri valori possono spesso compensarlo nel tempo.
Il denaro investito negli ETF viene inoltre trattato come patrimonio speciale. Ciò significa che il denaro investito viene tenuto separato dalle attività della società del fondo. Se la società del fondo deve dichiarare la propria insolvenza, il tuo investimento è protetto. Lo stesso vale se la banca depositaria diventa insolvente.
Gli ETF non sono esenti da rischi, tuttavia, a differenza di altre forme di investimento, offrono una copertura diversificata in vari scenari.
Gli investitori in ETF devono essere consapevoli di questi rischi
I rischi associati agli ETF possono includere:
Rischio di mercato: I prezzi degli ETF possono essere influenzati dalla volatilità e dalle fluttuazioni del mercato azionario in generale.
Rischio di cambio: Gli ETF che investono in mercati esteri possono essere soggetti al rischio di cambio valutario, che può influenzare i rendimenti degli investitori.
Rischio di liquidità: In alcune circostanze, gli ETF possono sperimentare una mancanza di liquidità, rendendo difficile l'acquisto o la vendita delle quote agli investitori.
Rischio di controparte con gli ETF swap: Gli ETF swap utilizzano contratti di swap per ottenere esposizione a un indice di riferimento. Ciò può comportare un rischio di controparte, nel caso in cui la controparte del contratto di swap non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari.
Rischio dovuto all'elevato potere di mercato: Gli ETF che seguono indici di mercati molto concentrati possono essere più suscettibili agli eventi che colpiscono specifiche società o settori, aumentando il rischio complessivo dell'ETF.
Rischio dovuto al comportamento degli investitori: Il comportamento degli investitori, come vendite di panico o investimenti impulsivi, può influenzare i prezzi degli ETF, creando fluttuazioni indesiderate e potenziali perdite per gli investitori.
È importante valutare attentamente questi rischi e diversificare il proprio portafoglio di investimento in modo adeguato, tenendo conto degli obiettivi finanziari personali e cercando consulenza da professionisti del settore, se necessario.
Gli ETF distribuiscono il tuo denaro su centinaia, spesso migliaia di titoli. In questo modo, le perdite di un singolo titolo possono essere compensate dai guadagni di molti altri. Un fondo diversificato può quindi aiutarti a investire con meno rischi. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi di un investimento in ETF.
L'importanza della gestione del rischio negli investimenti
Rischio generale di mercato
Il rischio di mercato generale riassume tutti i fattori economici che possono avere un impatto negativo sui mercati. Tra questi rientrano i disastri naturali, i cambiamenti politici o le crisi come la pandemia di Corona. Poiché il valore di un ETF dipende direttamente dalla performance dell'indice sottostante, le fluttuazioni del mercato azionario influiscono direttamente anche sui fondi indicizzati.
Il rischio di mercato colpisce tutti gli investitori allo stesso modo e non può essere evitato. Solo con l'aiuto di una strategia di investimento a lungo termine è possibile cercare di bilanciare e ridurre il rischio di mercato.
Rischio di cambio
Gli ETF che non sono negoziati nella valuta del paese di riferimento presentano un rischio di cambio. Ad esempio, i titoli dell'MSCI World sono quotati in dollari USA. Tassi di cambio sfavorevoli possono annullare i guadagni dell'ETF. Tuttavia, i tassi di cambio possono anche rappresentare un'opportunità.
Per esempio, supponiamo che il dollaro USA sia debole rispetto all'euro. Le tue azioni statunitensi perdono valore quando misurato in euro, anche se i prezzi delle azioni in dollari stanno aumentando positivamente.
Al fine di minimizzare il rischio di cambio, alcuni ETF utilizzano una strategia di copertura valutaria. Questo significa che il valore del portafoglio viene automaticamente protetto dalle fluttuazioni valutarie. Tuttavia, i fornitori di questi ETF applicano un costo aggiuntivo dello 0,1-0,3% all'anno per la copertura. Se il tuo obiettivo è un investimento a lungo termine, di almeno 10 anni, con il tuo ETF, di solito puoi fare a meno di questa protezione. Le fluttuazioni valutarie di solito si compensano nel corso di questo lungo periodo.
Rischio di controparte con gli ETF swap
Mentre gli ETF fisici acquistano esattamente i titoli che sono inclusi nel rispettivo indice, gli ETF sintetici, noti anche come ETF swap, possono contenere anche altri titoli. L'indice di riferimento sottostante viene replicato tramite una transazione swap con un istituto finanziario. Il partner dello swap garantisce i possibili rendimenti, il che fa sì che l'ETF dipenda dal rispetto degli obblighi da parte del partner dello swap.
A causa di questa procedura, gli ETF a replica sintetica sono soggetti al cosiddetto rischio di controparte. Se il partner di scambio non è più in grado di adempiere ai propri obblighi, gli investitori possono subire delle perdite. Se il partner di scambio presenta istanza di insolvenza, circa il 90% del denaro investito è protetto dalla legge, ma il restante 10% non lo è. Gli investitori rischiano quindi di perdere parte del capitale investito.
Rischio di liquidità
In caso di forte ribasso del mercato azionario, molti investitori tendono a reagire in fretta e a vendere le loro quote di ETF il più rapidamente possibile. Se in questo caso non ci sono abbastanza acquirenti, si crea una scarsa liquidità nel mercato. Nel peggiore dei casi, i critici vedono il pericolo che gli investitori vogliano vendere anche altri asset il più velocemente possibile.
Tuttavia, gli ultimi decenni hanno ripetutamente dimostrato che i prezzi del mercato azionario si riprendono nel tempo. Una vendita affrettata delle azioni dell'ETF non porta alcun vantaggio. È quindi importante pianificare un periodo di investimento di almeno 15 anni con gli ETF. In questo modo, le eventuali perdite degli ETF potranno essere recuperate nel lungo termine.
Esiste un rischio dovuto ai gestori degli ETF?
Confrontando i gestori degli ETF, avrai notato che il mercato è dominato da pochi grandi fornitori. I maggiori fornitori di ETF in Europa sono iShares, un marchio del gestore patrimoniale statunitense BlackRock, Amundi e Xtrackers di DWS Investment. Seguono UBS, Vanguard, Invesco, State Street e WisdomTree. In alcune nicchie, come la smart beta, ci sono altri fornitori più piccoli.
I critici esprimono più spesso la preoccupazione di una posizione di monopolio e di un conseguente aumento dei costi degli ETF. Finora, però, non ci sono prove che la concentrazione su pochi fornitori abbia avuto un impatto negativo sugli investimenti.
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Attenzione alle false promesse del marketing
I nuovi operatori hanno difficoltà ad affermarsi nel mercato degli ETF perché è dominato da pochi operatori. Per distinguersi, alcuni fornitori cercano di attirare gli investitori con rendimenti eccezionalmente elevati. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, alti rendimenti sono associati a un elevato rischio di perdite. Soprattutto i neofiti degli ETF dovrebbero quindi concentrarsi inizialmente sui fondi consolidati.
Come regola generale, si presume che un fondo possa essere economicamente redditizio solo a partire da un volume di fondi di circa 50 milioni di euro. Pertanto, gli investitori dovrebbero assolutamente prestare attenzione al volume di fondi dell'ETF prima di investire.
Se vuoi sapere qual è l'ETF più adatto a te e alla tua strategia di investimento, puoi dare un'occhiata ai nostri consigli sugli ETF.
Rischio degli ETF dovuto al comportamento degli investitori
I rischi degli ETF non derivano solo dalla performance e dai movimenti di prezzo del mercato azionario. Anche il comportamento degli investitori può avere un impatto negativo sull'investimento. In linea di principio, gli ETF sono adatti solo per investimenti a lungo termine. Non hanno senso come investimento a breve termine.
Se un gran numero di investitori vende le proprie azioni quando i prezzi scendono, ciò può contribuire a creare una tendenza al ribasso nel mercato azionario. Questo "comportamento da gregge" aumenta il rischio di perdite per tutti gli investitori in ETF.
Pertanto, adottare una strategia di investimento a lungo termine è opportuno per compensare eventuali perdite a breve termine.
ConclusioneÈ possibile ridurre il rischio degli ETF?
Come ogni forma di investimento, anche gli ETF comportano alcuni rischi per gli investitori. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere un motivo per rinunciare a questa modalità di investimento, anzi. I potenziali rendimenti sono generalmente più elevati rispetto alle forme di investimento conservative.
L'elemento chiave è concentrarsi su una strategia di investimento a lungo termine. Con un orizzonte di investimento di almeno 15 anni, gli ETF possono essere considerati un investimento a basso rischio, a condizione che gli investitori non vendano immediatamente in caso di calo dei prezzi. Se si segue con costanza la propria strategia di investimento, eventuali perdite possono essere compensate nel tempo.
Per mitigare il rischio con gli ETF, è consigliabile:
- Diversificare i propri investimenti, distribuendo l'investimento su diversi ETF o asset classi.
- Adottare una strategia di investimento a lungo termine, evitando movimenti di mercato impulsivi.
- Fare attenzione alle trappole del marketing e prestare attenzione alle caratteristiche e al track record dei fondi ETF.
- Scegliere ETF con un volume di fondi sufficientemente elevato, poiché ciò indica una maggiore liquidità e un più ampio interesse degli investitori.
- Informarsi preventivamente sui possibili rischi degli ETF e comprendere appieno il funzionamento di questi strumenti finanziari.
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