I rischi degli ETF

Esiste un rischio dovuto ai gestori degli ETF?

Confrontando i gestori degli ETF, avrai notato che il mercato è dominato da pochi grandi fornitori. I maggiori fornitori di ETF in Europa sono iShares, un marchio del gestore patrimoniale statunitense BlackRock, Amundi e Xtrackers di DWS Investment. Seguono UBS, Vanguard, Invesco, State Street e WisdomTree. In alcune nicchie, come la smart beta, ci sono altri fornitori più piccoli.

I critici esprimono più spesso la preoccupazione di una posizione di monopolio e di un conseguente aumento dei costi degli ETF. Finora, però, non ci sono prove che la concentrazione su pochi fornitori abbia avuto un impatto negativo sugli investimenti.