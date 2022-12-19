Come scegliere un ETF

L'età degli ETF: una considerazione importante nella scelta

L'età di un ETF è un fattore da tenere in considerazione nella selezione, poiché offre indicazioni sulla sua affermazione sul mercato. In generale, un ETF più anziano ha spesso un volume e una liquidità più elevati, grazie alla sua presenza consolidata. Inoltre, gli ETF più vecchi forniscono un'ampia base di dati storici che consente agli investitori di confrontare le performance passate con quelle di altri fondi simili. È consigliabile che un ETF abbia almeno 5 anni di esistenza, in modo da valutare come il fondo abbia seguito l'andamento dell'indice nel corso del tempo.

Tuttavia, non è sempre vero che un ETF più vecchio sia sempre migliore. Un ETF più anziano potrebbe sottoperformare se ha un basso volume di fondi, indicando una scarsa domanda da parte degli investitori e potenzialmente rischiando la chiusura nel prossimo futuro. È importante valutare la trasparenza dell'ETF, analizzando da vicino le sue performance storiche e verificando se soddisfa tutti i criteri di selezione. La ricerca attenta e l'analisi sono fondamentali per individuare gli ETF più adatti alle proprie esigenze di investimento.