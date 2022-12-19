Come scegliere un ETF
Come scegliere il miglior ETF: i criteri da considerare
Il settore degli ETF sta crescendo costantemente grazie alla loro grande popolarità come forma di investimento. Gli ETF, o Fondi Negociati in Borsa, sono fondi indicizzati che replicano l'andamento di un indice già esistente. Sul mercato sono presenti numerosi fornitori di ETF che offrono una vasta gamma di opzioni su diversi indici, consentendo agli investitori di perseguire la propria strategia di investimento personale. Tuttavia, questa vasta scelta può anche generare una certa ansia nella selezione dell'ETF più adatto.
In questo contesto, elenchiamo e spieghiamo i criteri più rilevanti che vanno considerati nella selezione degli ETF.
Essenziale in breveI criteri più importanti per la scelta dell'ETF
Scelta del Metodo di Replica negli ETF: nella selezione degli ETF, la scelta del metodo di replica è fondamentale. Gli ETF possono replicare un indice fisicamente, investendo nei suoi titoli, o sinteticamente, attraverso swap finanziari. Entrambi i metodi possono offrire una replica di qualità dell'indice senza comprometterne la qualità.
Utilizzo del reddito negli ETF: quando si sceglie un ETF, è importante prestare attenzione al tipo di utilizzo del reddito: accumulazione o distribuzione. Negli ETF ad accumulazione, il reddito generato dagli investimenti rimane nel fondo e viene reinvestito automaticamente. Ciò contribuisce ad aumentare il valore dell'ETF nel tempo, consentendo agli investitori di beneficiare dell'effetto dell'interesse composto. Al contrario, negli ETF a distribuzione, il reddito viene distribuito direttamente agli investitori.
I costi degli ETF e la loro importanza nella selezione: i costi sono un fattore determinante nella scelta degli ETF e includono i costi di negoziazione e i costi correnti. Il Total Expense Ratio (TER) è un indicatore che consente un confronto approssimativo dei costi correnti tra gli ETF. Tuttavia, è fondamentale considerare anche altri fattori come i costi di transazione associati all'acquisto e alla vendita delle azioni dell'ETF, la tracking difference e il rapporto costo/rendimento. Valutare l'intero quadro dei costi è essenziale per prendere decisioni informate nella selezione degli ETF.
Volume del fondo: il volume del fondo è un fattore cruciale per gli investitori nella valutazione di un ETF, poiché indica la sua affermazione sul mercato. In generale, un ETF con un volume elevato è preferibile. A partire da un volume di fondi di 100 milioni di euro, un fondo indicizzato negoziato in borsa è considerato stabile e affidabile. Un volume più elevato offre una maggiore liquidità e una migliore negoziabilità dell'ETF, favorendo la partecipazione degli investitori sul mercato. Pertanto, il volume del fondo è un fattore importante da considerare nella selezione degli ETF.
Selezione dell'ETF: Quali sono i criteri da seguire?
Per prendere la decisione giusta nella scelta di un ETF, ci sono diversi criteri da considerare. Questi includono, tra gli altri:
- Costi
- Volume del fondo
- Età del fondo
- Performance e qualità del monitoraggio
- Imposte
- Appropriazione del reddito
- Metodo di replica
- Strategia di investimento
Tuttavia, questi non sono assolutamente tutti i criteri di selezione degli ETF. Distinguiamo anche tra i criteri che devono essere valutati allo stesso modo da ogni investitore (criteri oggettivi) e quelli per i quali puoi decidere in base alle tue preferenze personali (criteri soggettivi). Prima di approfondire i criteri di selezione degli ETF, puoi vederli riassunti nel seguente grafico:
Criteri di selezione oggettivi per gli ETF
In linea di massima, i criteri oggettivi di selezione degli ETF riguardano numeri, dati e fatti. Sono facili da confrontare, definiti con precisione e hanno lo stesso significato per ogni investitore. Te li presentiamo.
L'età degli ETF: una considerazione importante nella scelta
L'età di un ETF è un fattore da tenere in considerazione nella selezione, poiché offre indicazioni sulla sua affermazione sul mercato. In generale, un ETF più anziano ha spesso un volume e una liquidità più elevati, grazie alla sua presenza consolidata. Inoltre, gli ETF più vecchi forniscono un'ampia base di dati storici che consente agli investitori di confrontare le performance passate con quelle di altri fondi simili. È consigliabile che un ETF abbia almeno 5 anni di esistenza, in modo da valutare come il fondo abbia seguito l'andamento dell'indice nel corso del tempo.
Tuttavia, non è sempre vero che un ETF più vecchio sia sempre migliore. Un ETF più anziano potrebbe sottoperformare se ha un basso volume di fondi, indicando una scarsa domanda da parte degli investitori e potenzialmente rischiando la chiusura nel prossimo futuro. È importante valutare la trasparenza dell'ETF, analizzando da vicino le sue performance storiche e verificando se soddisfa tutti i criteri di selezione. La ricerca attenta e l'analisi sono fondamentali per individuare gli ETF più adatti alle proprie esigenze di investimento.
Volume e liquidità dei fondi
Un fattore importante nella scelta dell'ETF è il volume del fondo. Gli esperti ritengono che un ETF possa essere gestito in modo economico solo con un volume di fondi di almeno 50 milioni di euro. Con un volume di fondi superiore a 100 milioni di euro, la redditività è considerata assicurata. Allo stesso tempo, un ETF ad alto volume è solitamente più economico e più liquido.
Un grande volume di fondi aumenta anche il numero di partecipanti al mercato che forniscono prezzi di acquisto e di vendita vincolanti sul mercato dei capitali o in borsa. Questo aumenta automaticamente la liquidità dell'ETF, che è anche un'importante caratteristica qualitativa. È fondamentale per le aziende raccogliere capitali nel modo più conveniente possibile e allo stesso tempo garantire che il mercato possa coprire sufficientemente gli interessi di negoziazione degli investitori.
Performance e qualità di tracciamento
L'obiettivo di un ETF è quello di seguire il più possibile l'indice sottostante. In base all'errore di tracciamento o alla differenza di tracciamento, gli investitori possono capire quanto questa intenzione abbia effettivamente funzionato. Questo perché ci sono diversi fattori a causa dei quali non è sempre possibile replicare esattamente l'indice. Tra questi ci sono i costi, le tasse e i dividendi.
Con l'aiuto della tracking difference, è facile vedere in che misura la performance dell'ETF corrisponde a quella dell'indice, il che a sua volta facilita il confronto tra gli ETF. Assicurati di confrontare le performance degli ETF in diversi periodi di tempo prima di effettuare la tua scelta per poter prendere una decisione solida.
Importante: le performance passate possono essere un'indicazione per il futuro, ma non c'è alcuna garanzia che le performance positive continuino e che la differenza di tracking sia ottimale.
I costi
Nella selezione di un ETF, i costi svolgono un ruolo di primaria importanza. Sebbene gli ETF siano generalmente più economici dei fondi gestiti attivamente, è comunque consigliabile confrontare attentamente i costi tra diversi ETF. Il Total Expense Ratio (TER) rappresenta i costi annuali addebitati dal fornitore dell'ETF. Questi includono le commissioni di custodia, i costi di licenza, il budget di marketing e altre spese di gestione correlate alla replica dell'indice. È importante considerare anche eventuali costi straordinari che possono sorgere in caso di cambiamenti nell'indice sottostante, come fusioni, fallimenti o acquisizioni. Soprattutto per gli ETF a replica fisica, che replicano esattamente i titoli dell'indice, tali costi possono influire sulla conformità dell'ETF all'andamento dell'indice.
I costi di transazione, sebbene non inclusi nel TER, sono altrettanto rilevanti. Gli investitori possono incorrere in spese per ogni acquisto e vendita di azioni dell'ETF, che variano da fornitore a fornitore. Inoltre, lo "spread" tra il prezzo di acquisto e quello di vendita deve essere preso in considerazione. L'ampiezza dello spread è correlata alla liquidità dell'ETF. Come evidenziato, i diversi criteri di selezione degli ETF sono strettamente interconnessi. Pertanto, una valutazione oculata di tutti questi aspetti è fondamentale per effettuare una scelta informata.
Nel mondo finanziario, lo spread è la differenza tra il prezzo di domanda e di offerta dei titoli. Al prezzo bid, che si forma dal lato della domanda, gli acquirenti sono disposti ad acquistare titoli, mentre i venditori sono disposti a vendere titoli al prezzo ask, che si forma dal lato dell'offerta.
Le tasse
Le tasse rappresentano un fattore importante nella scelta degli ETF. Prima di investire in un fondo indicizzato negoziato in borsa, è fondamentale considerare l'impatto fiscale. Gli ETF sintetici, ad esempio, possono offrire vantaggi fiscali ottimizzando la ritenuta fiscale. D'altra parte, gli ETF a replica fisica possono generare obblighi fiscali per gli investitori a causa delle compravendite all'interno del fondo. Inoltre, le differenze nei regimi fiscali tra diversi paesi possono influire sulla convenienza degli ETF. Pertanto, è essenziale valutare attentamente gli aspetti fiscali prima di prendere una decisione di investimento, in modo da massimizzare i rendimenti netti e minimizzare l'impatto fiscale. Approfondisci il tema nel nostro articolo gli ETF e le tasse,
Criteri di selezione soggettivi per gli ETF
Oltre ai criteri oggettivi che giocano un ruolo nella selezione degli ETF, esistono anche una serie di criteri di selezione soggettivi. Questi non sono meno importanti, ma sono legati alle tue preferenze personali e alla tua strategia di investimento per l'accumulo di ricchezza. I seguenti criteri di selezione degli ETF si basano sulla tua situazione personale.
Strategia di investimento
La prima domanda da porsi è quali strategie di investimento vuoi perseguire con gli ETF. Vuoi investire in settori, paesi, regioni o temi specifici? Con gli ETF hai a disposizione un'ampia gamma di opzioni con cui puoi investire nei tuoi interessi personali, nei mercati promettenti o in quelli emergenti.
Mentre navighi tra le diverse opportunità di investimento, devi fare attenzione a non concentrarti troppo su un solo paese, un solo settore o un solo tema. Questo crea il cosiddetto rischio di cluster. Più gli ETF da te selezionati si concentrano su un unico tema, settore o regione, maggiore è il rischio di un cattivo investimento.
Un esempio: investi nel settore industriale attraverso diversi ETF. Se il settore subisce un danno economico a causa di una crisi, questo si ripercuoterà su tutti i tuoi ETF e molto probabilmente registrerai delle perdite. Se avessi scelto settori diversi nella tua selezione di ETF e avessi garantito una migliore diversificazione complessiva, il rischio che questo accada sarebbe molto più basso.
Un altro aspetto da tenere in considerazione nella selezione degli ETF, oltre al rischio di cluster, è l'ampiezza dell'indice. Più un indice è strutturato in modo ampio, ossia maggiore è il numero di titoli che contiene, più uniforme è la loro ponderazione e minore è la loro correlazione reciproca, migliore è la ripartizione del rischio. Un'ampia diversificazione è offerta, ad esempio, dall'indice MSCI World con quasi 1.700 titoli. Tuttavia, questo indice è fortemente focalizzato su un paese, gli Stati Uniti, e segue solo alcuni paesi industrializzati. Pertanto, gli ETF mondiali diversificati a livello globale che coprono anche i mercati emergenti con il loro indice sono più adatti.
Destinazione del reddito
Il prossimo criterio importante è la decisione sull'utilizzo del reddito. Esistono ETF ad accumulazione e ETF a distribuzione. Negli ETF ad accumulazione, il reddito da investimento rimane nel fondo e viene reinvestito automaticamente. In questo modo il valore dell'ETF aumenta e gli investitori possono beneficiare dell'effetto di interesse composto. Gli ETF a distribuzione, invece, versano il loro reddito agli investitori a intervalli regolari.
Puoi decidere tu stesso quale tipo di ETF è più adatto a te e alla tua strategia di investimento. Naturalmente, hai anche la possibilità di coprire entrambi i tipi di reddito con ETF diversi e quindi di beneficiare dei vantaggi di ciascuno.
Capacità del PAC
Quando si parla di accumulo di ricchezza, il piano di risparmio in ETF è spesso in cima alla lista dei sostenitori dei consumatori. Con pochi ETF, gli investitori possono creare un portafoglio ampiamente diversificato in cui investire mensilmente, accumulare ricchezza e quindi progredire nella pianificazione della pensione. Se anche tu dai importanza a un piano di risparmio quando costruisci un patrimonio, devi prestare attenzione a questo punto quando scegli un ETF, perché non tutti gli ETF sono idonei per un piano di risparmio. La banca o il fornitore decide quali ETF possono essere risparmiati con un piano di risparmio. La scelta di un piano di risparmio in ETF o di un investimento unico dipende da molti fattori individuali, come la tua situazione finanziaria.
Nel frattempo, quasi tutte le banche online offrono un piano di risparmio in ETF e la maggior parte di esse è addirittura gratuita. Esaminiamo regolarmente le offerte delle banche dirette, le confrontiamo e le valutiamo. Puoi leggere i risultati nel nostro confronto dei piani di risparmio in ETF. Se preferisci investire in ETF tramite un provider online, puoi consultare il nostro confronto tra broker di ETF per vedere quale provider offre le condizioni migliori per te.
Metodo di replica
Non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei rendimenti, ma anche per quanto riguarda i tipi di replica dell'indice, esistono due diverse opzioni: ETF a replica fisica e ETF a replica sintetica.
Con la replica fisica, l'ETF investe nelle azioni contenute nell'indice. Tuttavia, questa opzione si divide ulteriormente in due metodi diversi. Nel caso degli ETF a replica fisica completa, il fondo investe effettivamente in tutti i titoli contenuti nell'indice con la ponderazione corrispondente. Nel metodo di campionamento, il fornitore dell'ETF acquista solo titoli selezionati contenuti nell'indice che si avvicinano il più possibile al profilo rischio-rendimento dell'indice di riferimento. Questo metodo viene utilizzato soprattutto per gli ETF o gli indici con un gran numero di titoli diversi.
Il metodo della replica sintetica è un po' più astratto. In questo caso, la performance dell'indice di riferimento viene replicata attraverso una transazione di scambio, il cosiddetto swap. Questo metodo di replica è utilizzato principalmente per i mercati di nicchia e per gli ETF sulle materie prime.
I criteri più importanti nella scelta di un ETF
Il gestore dell'ETF
Quando si parla dei criteri di selezione degli ETF, si parla sempre del fornitore. Si tratta di un operatore di mercato rilevante che svolge un ruolo importante nella selezione degli ETF. Questo perché ci sono sempre più fornitori di ETF sul mercato. Ciò significa che ci sono sempre diversi ETF che tracciano lo stesso indice, ma sono emessi da un fornitore diverso. Pertanto, informati in anticipo su un fornitore. Con quanta trasparenza il fornitore divulga tutti i fatti relativi a un ETF e ai suoi costi? Con quale frequenza vieni informato sugli aggiornamenti? Se questo aspetto non riveste un ruolo importante per te nella scelta dell'ETF, puoi trascurare questo punto.
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Importante: non confondere il fornitore di ETF con il fornitore di indici. MSCI, FTSE, ecc. sono fornitori che sviluppano un indice e lo mantengono costantemente. A tal fine, richiedono il pagamento di commissioni di licenza che devono essere pagate dai fornitori di ETF per poter seguire uno di questi indici con un ETF.
I maggiori fornitori di ETF in Europa sono iShares e Amundi. Seguono DWS (Xtrackers), UBS, Vanguard e Invesco. Presto potrai utilizzare la nostra ricerca di ETF per confrontare le offerte dei diversi fornitori e scegliere l'ETF giusto per te.
Domicilio del fondo
Anche il domicilio del fondo, ossia il luogo in cui è stato lanciato un fondo o un ETF, è importante per la selezione. Questo perché non tutti gli ETF esistenti al mondo sono anche autorizzati alla distribuzione in Italia e negoziabili su Borsa Italiana. Gli investitori europei sono interessati soprattutto ai cosiddetti ETF UCITS lanciati in Europa, come il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist). La maggior parte di questi ETF ha sede in Lussemburgo o in Irlanda, soprattutto perché le condizioni legali e i vantaggi fiscali per i fondi di investimento sono favorevoli. Tuttavia, esistono anche ETF europei con sede in Francia o in Germania.
Gli ETF non europei, ad esempio quelli provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti, non vengono negoziati da molti broker europei per motivi legali e per ulteriori svantaggi fiscali. Tuttavia, puoi identificare facilmente gli ETF che non sono emessi in Europa, perché non hanno il suffisso "UCITS" nel loro nome e il loro numero di identificazione dei titoli (ISIN) inizia con "US" per gli USA o "CA" per il Canada, ad esempio.
UCITS è l'abbreviazione di Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. In tedesco si parla di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM). Alla base ci sono direttive che riguardano il mercato europeo dei capitali e che mirano a proteggere meglio gli investitori. Prima che gli ETF possano essere negoziati in borsa, viene verificata la loro conformità alle linee guida dell'UCITS.
Ecco come procedere: Seleziona l'ETF giusto in soli 3 passi
Ora conosci tutti i criteri importanti per la selezione dell'ETF. Ma come devi procedere esattamente? La scelta degli ETF è vastissima. Quali criteri sono rilevanti in quale momento del processo decisionale? In questo modo puoi selezionare l'ETF giusto in soli tre passaggi:
Per prima cosa pensa a quale strategia di investimento vuoi perseguire. Qual è la tua tolleranza al rischio? In quali settori, paesi o argomenti vuoi investire? Quali sono i tuoi obiettivi di risparmio? E quanto è lungo il tuo orizzonte di investimento? Assicurati sempre un'ampia ripartizione del rischio o diversificazione.
Il secondo passo è la selezione dell'indice. Quale indice rappresenta la tua strategia di investimento? La scelta può ricadere anche su più indici. Di norma, gli indici globali e ampiamente diversificati sono particolarmente adatti, perché in questo caso il rischio è distribuito su molti titoli diversi contenuti nell'indice, il che può ridurre il rischio degli ETF.
Ora manca solo una cosa: devi scegliere l'ETF giusto per te tra centinaia. Per farlo, consulta i criteri soggettivi e oggettivi di selezione degli ETF, confronta i costi e i fornitori e inizia a costruire il tuo patrimonio a lungo termine con la tua selezione di ETF.