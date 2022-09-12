ETF e tasse

Regime amministrato e dichiarativo: gli investitori residenti in Italia hanno la possibilità di scegliere tra il regime amministrato e il regime dichiarativo quando aprono un nuovo conto titoli. Nel regime amministrato, l'intermediario agisce come sostituto d'imposta e si occupa di calcolare e pagare le plusvalenze dovute per conto del cliente. L'imposta viene pagata alla data di realizzo della plusvalenza. Nel regime dichiarativo, invece, l'investitore dovrà dichiarare i profitti e le perdite maturate durante l'anno nella dichiarazione dei redditi, con l'assistenza di un commercialista.

Riforma fiscale: il legislatore ha stabilito una distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi. Le plusvalenze, i dividendi e gli interessi derivanti dagli ETF sono considerati redditi di capitale. Le minusvalenze da ETF e le plusvalenze e minusvalenze provenienti dagli ETC sono considerate redditi diversi. Di conseguenza, non è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da ETF con altri tipi di reddito, come ad esempio le minusvalenze derivanti da ETC.