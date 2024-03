Calcolatore di ribilanciamento

Durante il ribilanciamento, le posizioni del portafoglio che hanno subito un forte aumento vengono vendute su base proporzionale. Allo stesso tempo, i fondi liberati vengono investiti in posizioni sottopesate. Se i guadagni realizzati sono inferiori all'importo forfettario del risparmiatore, in questo modo è possibile prelevare regolarmente i guadagni esenti da imposte. In questo modo si riduce l'onere fiscale in futuro.

Tuttavia, puoi anche utilizzare il nuovo capitale, come i bonus delle vacanze o di Natale, per fare acquisti aggiuntivi mirati. Si tratta del cosiddetto ribilanciamento dei flussi di cassa. Questa variante ha il vantaggio di non generare inizialmente plusvalenze tassabili.

Anche le rate regolari dei piani di risparmio in ETF possono essere utilizzate per un ribilanciamento graduale, modificando le rate di risparmio.