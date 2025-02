Le più grandi criptovalute

Cos'è una criptovaluta?

Le criptovalute sono delle valute digitali. Si basano sul principio della crittografia, ovvero la cifratura delle informazioni. Questo è come funzionano le criptovalute - tutti i dati degli acquirenti vengono cifrati e memorizzati in modo decentralizzato. Questo processo è chiamato blockchain.

Pieno controllo, ma anche alto rischio

Le criptovalute fungono sia da mezzo di scambio che consentono transazioni senza contanti senza supervisione bancaria o governativa. Questo significa che i singoli investitori hanno il pieno controllo sui loro asset crittografici, ma portano anche l'intero rischio da soli. D'altra parte, criptovalute come Bitcoin e altre fungono anche come una classe di asset aggiuntiva sia per investitori privati che istituzionali.

Le criptovalute vengono scambiate su borse crittografiche e questo può avvenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, poiché le borse crittografiche non sono vincolate agli orari di apertura. Le fluttuazioni dei prezzi sono spesso molto volatili e gli investimenti comportano sempre un certo rischio.

Quali criptovalute esistono? Le principali criptovalute in sintesi

Attualmente esistono oltre 10.000 diverse criptovalute. Ecco le cinque più grandi attualmente sul mercato:

Bitcoin

Bitcoin è la criptovaluta più antica e famosa. È sul mercato dal 2009, ma l'identità del suo creatore è nota solo tramite lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Da allora, la sua crescita nel mondo delle valute digitali è stata inarrestabile. Nel giugno 2021, Bitcoin è diventato addirittura la valuta ufficiale di El Salvador.

Ethereum

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande. Rispetto a Bitcoin, consente la creazione, la gestione e l'esecuzione di applicazioni decentralizzate (abbreviate in dApps) sulla sua propria blockchain.

Tether

Tether è una cosiddetta stablecoin (una criptovaluta a bassa volatilità) scambiata in rapporto 1:1 con il dollaro USA. Viene emessa da Tether Limited, che è stata criticata in passato per non essere sufficientemente trasparente.

Binance Coin

Le Binance Coin (BNB) possono essere utilizzate come mezzo di pagamento, utility token (per pagare le commissioni sulla piattaforma di scambio Binance) o come partecipazione alle vendite di token su Binance Launchpad. La Binance DEX decentralizzata è anche alimentata da BNB.

Cardano

Cardano è stato lanciato nel 2015 da Charles Hoskinson, uno dei co-fondatori di Ethereum. L'obiettivo era la 'ridistribuzione del potere da strutture non responsabili a margini e individui' - il principio alla base della valuta dovrebbe quindi essere semplice, comprensibile e trasparente per tutti gli utenti.