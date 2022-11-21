PAC ETF: come funzionano
Tutto sui costi, i tassi di investimento e gli ETF adatti per un PAC
I Piani di Accumulo in Capitale (PAC), o piani di risparmio in ETF, svolgono un ruolo speciale nell'accumulo di patrimonio attraverso gli ETF. Anche con una piccola quantità di denaro, l'investimento regolare in ETF tramite un piano di risparmio in ETF è considerato una strategia chiave. Grazie alla loro elevata flessibilità, costi contenuti e ampia gamma di prodotti, i piani di risparmio in ETF stanno diventando sempre più popolari tra gli investitori.
In questo articolo, ti spieghiamo cos'è un piano di risparmio in ETF e come puoi utilizzarlo per accumulare il tuo patrimonio.
Essenziale in breveTutto sui PAC con gli ETF in sintesi
Definizione: investire regolarmente un importo specifico in ETF è possibile tramite i Piani di Accumulo in Capitale (PAC) in ETF. Questi piani consentono di iniziare con soli 1 euro al mese.
Confronto: le offerte di piani di risparmio in ETF possono variare notevolmente. Utilizzando il nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, è possibile confrontare le offerte dei diversi fornitori.
Previdenza: i piani di risparmio in ETF sono ideali per l'accumulo di patrimonio a lungo termine. Permettono di investire in azioni in modo conveniente e ampiamente diversificato.
Spiegazione: Cos'è un PAC con gli ETF?
Un piano di risparmio in ETF è un ordine permanente per l'acquisto regolare di ETF, in cui si investe periodicamente un importo specifico in fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF). Con questo piano, fornisci istruzioni alla tua banca per l'acquisto di azioni ETF sul tuo conto titoli, per un importo fisso ogni mese. L'importo necessario per l'acquisto degli ETF viene addebitato dalla banca sul tuo conto di compensazione o, alternativamente, sul tuo conto corrente.
Il piano di risparmio in ETF consente agli investitori di risparmiare regolarmente e gradualmente, invece di investire una grande somma in un ETF in un'unica soluzione. Questi piani sono un ottimo modo per accumulare ricchezza nel lungo termine, in quanto consentono di investire periodicamente in titoli e di beneficiare dell'effetto del costo medio.
Quando ha senso un PAC con gli ETF?
Un piano di risparmio in ETF è adatto a tutti gli investitori che desiderano accumulare patrimonio nel lungo termine, anche se possono o vogliono investire solo una piccola somma ogni mese. I piani di risparmio in ETF possono essere avviati con un importo minimo di 1 euro al mese. Pertanto, non ci sono motivi per non iniziare un piano di risparmio in ETF.
Con un piano di risparmio in ETF puoi iniziare a risparmiare con gli ETF in modo semplice ed economico. I piani di risparmio in ETF ti permettono di accumulare un patrimonio in titoli per un lungo periodo di risparmio, ad esempio per la pensione o per un altro obiettivo di risparmio. In questo modo puoi sfruttare al meglio l'effetto dell'interesse composto.
I vantaggi di un piano di risparmio in ETF in sintesi
Con un piano di risparmio in ETF, puoi investire in modo regolare e automatico nei fondi ETF. Questo piano di risparmio è adattabile in base alle tue esigenze individuali e può funzionare con importi di risparmio bassi. I costi associati ai piani di risparmio in ETF sono generalmente bassi, e alcuni fornitori offrono addirittura piani di risparmio in ETF gratuiti. Inoltre, gli ETF beneficiano dei vantaggi intrinseci, come le commissioni ridotte rispetto ai fondi attivi, che si applicano anche agli ETF acquistati tramite un piano di risparmio in ETF.
Confronto tra i PAC con gli ETF di tutti i fornitori
Leggi il nostro confronto dei piani di risparmio in ETF. Scopri quali fornitori di piani di risparmio in ETF raccomandiamo.
Quanto rendimento posso ottenere con un PAC con gli ETF?
Un portafoglio di ETF ampiamente diversificato ti garantisce un rendimento medio del 4-6% all'anno nel lungo periodo. In combinazione con l'effetto dell'interesse composto e un orizzonte di investimento a lungo termine, puoi aspettarti un enorme aumento delle attività nel tuo portafoglio.
Il sito web DividendenAdel calcola un triangolo di rendimento annuale per l'indice MSCI World. Mostra il rendimento dell'MSCI World per diversi periodi di investimento. Questo triangolo di rendimento viene calcolato anche per un piano di risparmio sull'indice MSCI World. I risultati mostrano il rendimento che gli investitori possono aspettarsi nel lungo periodo con un piano di risparmio in ETF. Riassumiamo qui i risultati per i periodi di 5 anni, 10 anni, 30 anni e 50 anni.
L'importanza dei PAC con gli ETF
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Tariffe: Quanto costa un PAC con gli ETF?
I costi regolari di un piano di risparmio in ETF sono compresi tra lo 0,2% e il 2,5% del tasso di risparmio. Ciò significa che un piano di risparmio con un tasso di investimento di 100 euro costa tra 0,20 euro e 2,5 euro per esecuzione. Il costo è notevolmente inferiore con i neobroker.
I costi di un piano di risparmio in ETF variano da banca a banca. Con un Neobroker, di solito puoi concludere un piano di risparmio in ETF gratuitamente. Anche molte altre banche offrono gratuitamente una gamma limitata di ETF. Questi ETF promozionali sono offerti in collaborazione con i fornitori di ETF, ma di solito sono limitati nel tempo. Oltre a non avere commissioni, o ad averle basse, per i piani di risparmio in ETF, devi anche assicurarti di optare per un conto deposito gratuito.
Scopri quali banche offrono un piano di risparmio in ETF permanentemente gratuito nel nostro confronto dei piani di risparmio in ETF.
Come faccio a impostare un piano di risparmio in ETF?
Ecco come impostare un piano di risparmio ETF in quattro passi.
Il primo passo è aprire un conto deposito. Puoi aprirne uno gratuitamente in molte banche. Utilizza il nostro confronto dei piani di risparmio ETF per trovare i migliori fornitori.
Nella seconda fase, scegli un ETF per il tuo piano di risparmio in ETF. Ti consigliamo gli ETF su indici ampiamente diversificati come l'indice MSCI ACWI o l'indice FTSE All-World. Con le azioni di questi ETF, investi in diverse migliaia di azioni di tutto il mondo.
Nella terza fase, devi impostare il piano di risparmio dell'ETF presso la tua banca. Devi specificare il tasso di risparmio, la frequenza di esecuzione e la data di esecuzione desiderata. Spesso puoi anche scegliere se il tasso di risparmio deve aumentare annualmente tramite una dinamica.
Nella quarta fase, decidi su quale conto addebitare la rata di risparmio per il tuo piano di risparmio ETF. Il giorno di esecuzione successivo, la tua banca esegue il tuo piano di risparmio ETF alle condizioni specificate.
Raccomandazione: Gli ETF più popolari per un piano di risparmio in ETF
I piani di risparmio in ETF sono utilizzati per l'accumulo di ricchezza a lungo termine. Non sorprende quindi che gli ETF più popolari siano quelli più adatti a questo scopo di risparmio. Per questo motivo consigliamo gli ETF su indici ampiamente diversificati.
Gli ETF ampiamente diversificati sono quelli che seguono l'indice MSCI World o l'indice MSCI Emerging Markets, o una combinazione come l'indice MSCI ACWI o l'indice FTSE All-World. Con questi ETF investi in diverse migliaia di azioni e puoi così ripartire il rischio in modo ottimale.
ConclusioneCosa devi tenere a mente
Un piano di risparmio in ETF rappresenta un ottimo metodo per accumulare ricchezza a lungo termine. È importante assicurarsi che i costi del piano di risparmio in ETF siano bassi. Utilizza il nostro strumento di confronto dei piani di risparmio in ETF per individuare le migliori offerte disponibili.
Al fine di ridurre al minimo il rischio del tuo piano di risparmio in ETF, è consigliabile investire in una vasta gamma di titoli diversificati. Gli ETF che replicano gli indici azionari globali come l'MSCI World, l'MSCI ACWI o il FTSE All-World sono particolarmente adatti a questo scopo.
Coloro che investono a lungo termine in fondi indicizzati negoziati in borsa possono beneficiare dell'effetto dell'interesse composto e accumulare nel tempo un patrimonio significativo.
Utilizzando il gestore finanziario extraETF, presto disponibile, sarai in grado di monitorare le prestazioni del tuo portafoglio e di individuare tempestivamente se stai raggiungendo i tuoi obiettivi di risparmio.
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