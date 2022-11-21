PAC ETF: come funzionano

Con un piano di risparmio in ETF, puoi investire in modo regolare e automatico nei fondi ETF. Questo piano di risparmio è adattabile in base alle tue esigenze individuali e può funzionare con importi di risparmio bassi. I costi associati ai piani di risparmio in ETF sono generalmente bassi, e alcuni fornitori offrono addirittura piani di risparmio in ETF gratuiti. Inoltre, gli ETF beneficiano dei vantaggi intrinseci, come le commissioni ridotte rispetto ai fondi attivi, che si applicano anche agli ETF acquistati tramite un piano di risparmio in ETF.