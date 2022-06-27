I vantaggi degli ETF

Con gli ETF puoi investire denaro e costruire un patrimonio in modo semplice ed economico. ETF è l'abbreviazione di "Exchange Traded Fund". Tradotto, il termine significa "fondo indicizzato negoziato in borsa". Un ETF è un fondo d'investimento che segue uno specifico indice di titoli. Con gli ETF puoi investire in azioni, obbligazioni, materie prime e persino criptovalute.



Come già detto, un ETF segue la performance di un indice del mercato azionario. Un indice è un paniere che contiene un gran numero di titoli. Spesso un indice contiene centinaia, se non migliaia di titoli. L'indice azionario MSCI World elenca circa 1.600 titoli di circa 23 paesi industrializzati di tutto il mondo. Un ETF sull'indice MSCI World segue la performance di tutti questi singoli titoli. Quindi, con un ETF sull'MSCI World avrai automaticamente circa 1.600 titoli in portafoglio e riceverai il rendimento di questi titoli attraverso il monitoraggio dell'indice corrispondente. La performance è misurata in percentuale (ad esempio +7%).



Un altro esempio molto noto di indice azionario è l'indice FTSE MIB (indice azionario italiano). Le 40 azioni più importanti in Italia sono raggruppate nel FTSE MIB. Anche l'indice FTSE All World è molto conosciuto. Si tratta di un indice azionario internazionale che tiene traccia delle performance delle aziende dei paesi industrializzati e dei mercati emergenti.



Ma qual è la differenza tra i fondi d'investimento a gestione attiva e gli ETF? Con i fondi a gestione attiva, i gestori cercano di generare il miglior rendimento possibile. A tal fine, la gestione decide in quali titoli investire il denaro e apporta costantemente modifiche. Ciò che in teoria sembra molto buono ha due grandi svantaggi.

I fondi attivi hanno commissioni molto elevate rispetto agli ETF. I fondi attivi di solito non riescono a generare rendimenti superiori a quelli di un ETF nel lungo periodo. Commissioni basse e rendimenti interessanti: questi sono i due grandi vantaggi degli ETF.