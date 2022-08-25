ETF vs fondi: il confronto

Gestione attiva e passiva: cosa significa esattamente?

I fondi attivi sono gestiti da professionisti che analizzano il mercato, prendono decisioni strategiche di investimento e operano in modo attivo. Questo impegno richiede costi più elevati, ma mira a ridurre i rischi e a ottenere un rendimento superiore rispetto al mercato. Gli investitori privati possono acquistare quote di fondi attivi tramite broker, banche e società di gestione patrimoniale.

Gli ETF, al contrario, replicano passivamente un indice esistente in modo automatizzato per ottenere il rendimento del mercato. Ciò si traduce in costi significativamente inferiori, poiché non richiedono la presenza di costosi gestori di fondi.

Gli ETF investono il tuo denaro in modo trasparente, seguendo criteri puramente oggettivi e sono negoziabili ogni giorno di negoziazione. L'obiettivo principale è replicare l'andamento dell'indice nel modo più fedele possibile. L'indice può essere replicato in modo fisico, acquistando o vendendo i titoli che lo compongono in base alla loro ponderazione. Oppure può essere replicato in modo sintetico, attraverso una transazione swap tra un fornitore di ETF e una controparte, di solito una banca d'investimento.