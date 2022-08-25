ETF vs fondi: il confronto
Confronto diretto tra ETF e fondi a gestione attiva
I fondi attivi e i fondi indicizzati a gestione passiva, ovvero gli ETF, combinano i vantaggi di un investimento ampiamente diversificato per gli investitori. In questo modo è possibile investire contemporaneamente in numerosi titoli di diversi paesi, settori o classi di attività, riducendo in modo significativo il rischio sul mercato azionario. Entrambi i tipi di fondi d'investimento sono inoltre considerati asset speciali.
Oltre a queste somiglianze, gli ETF e i fondi attivi presentano anche differenze significative. Gli ETF, ad esempio, offrono vantaggi decisivi nel lungo periodo, soprattutto grazie ai loro costi ridotti, uniti a un 'elevata trasparenza e flessibilità.
In questa panoramica vogliamo spiegarti quale dei due concetti è più adatto a te.
Essenziale in breveDifferenze tra fondi ed ETF in sintesi
Gli ETF: Exchange Traded Funds sono fondi indicizzati negoziati in borsa. Sono gestiti passivamente e seguono la performance di un indice sottostante per ottenere il rendimento di un mercato.
Fondi attivi: i fondi a gestione attiva, invece, cercano di sovraperformare il mercato in quanto i gestori mirano ad aumentare i rendimenti selezionando attivamente i titoli.
Costi: i costi degli ETF sono solitamente compresi tra lo 0,05 e lo 0,8% all'anno. Questo li rende significativamente più economici rispetto ai fondi attivi, che spesso richiedono tra l'1,5 e l'1,8% all'anno. Inoltre, i fondi attivi possono applicare commissioni una tantum.
Rendimento: nella maggior parte dei casi, il rendimento a lungo termine è a favore degli ETF, in quanto solo pochissimi fondi attivi riescono a battere gli ETF di riferimento nel lungo periodo.
Spiegato in modo semplice: Quali sono le differenze tra ETF e fondi?
Anche se entrambi sono fondi di investimento, le differenze tra ETF e fondi attivi risiedono principalmente nella strategia di investimento e nella struttura dei costi. Ad esempio, gli ETF seguono passivamente un indice di riferimento, mentre nei fondi a gestione attiva i gestori cercano di ottenere un rendimento superiore a quello del mercato. Quest'ultima soluzione comporta commissioni più elevate.
Gli ETF non richiedono una gestione del fondo, il che ha un effetto positivo sui rendimenti. Inoltre, questi fondi indicizzati possono essere negoziati in borsa in modo flessibile, sono molto trasparenti e di solito seguono criteri chiari nelle loro strategie di investimento.
In sostanza, entrambi i tipi di fondi d'investimento hanno lo stesso obiettivo: generare il massimo rendimento possibile per i loro investitori.
Ma questi obiettivi vengono raggiunti anche nel lungo periodo, al netto dei costi? Gli ETF fanno la differenza tra i fondi d'investimento con un rendimento in eccesso? E dove sono i rischi? - Di seguito daremo un'occhiata più approfondita a questo aspetto.
Gestione attiva e passiva: cosa significa esattamente?
I fondi attivi sono gestiti da professionisti che analizzano il mercato, prendono decisioni strategiche di investimento e operano in modo attivo. Questo impegno richiede costi più elevati, ma mira a ridurre i rischi e a ottenere un rendimento superiore rispetto al mercato. Gli investitori privati possono acquistare quote di fondi attivi tramite broker, banche e società di gestione patrimoniale.
Gli ETF, al contrario, replicano passivamente un indice esistente in modo automatizzato per ottenere il rendimento del mercato. Ciò si traduce in costi significativamente inferiori, poiché non richiedono la presenza di costosi gestori di fondi.
Gli ETF investono il tuo denaro in modo trasparente, seguendo criteri puramente oggettivi e sono negoziabili ogni giorno di negoziazione. L'obiettivo principale è replicare l'andamento dell'indice nel modo più fedele possibile. L'indice può essere replicato in modo fisico, acquistando o vendendo i titoli che lo compongono in base alla loro ponderazione. Oppure può essere replicato in modo sintetico, attraverso una transazione swap tra un fornitore di ETF e una controparte, di solito una banca d'investimento.
Chi non vorrebbe superare il mercato? I fondi attivi cercano di raggiungere questo obiettivo, ma spesso falliscono. Infatti, un rendimento più elevato di solito comporta un rischio maggiore. È importante essere consapevoli di ciò.
D'altra parte, l'investimento passivo e a basso costo con gli ETF garantisce sempre il rendimento dell'indice. Né più né meno. Nel lungo termine, a partire da un periodo di 15 anni, è realistico ottenere un rendimento annuo del 7% con un ETF su un ampio indice azionario globale. Questo è molto più di quanto ci si possa aspettare da un conto di risparmio, un conto corrente o un conto con tassi di interesse negativi. Questo è particolarmente rilevante in periodi di alta inflazione e in un contesto di bassi tassi di interesse.
Inoltre, molti gestori di fondi adottano una strategia di investimento che segue strettamente l'indice di riferimento, al fine di non rimanere troppo indietro in caso di andamento negativo. Questi sono conosciuti come "contrabbandieri di indici". In tali circostanze, è consigliabile considerare il passaggio agli ETF.
Fondi a gestione attiva vs. ETF: confronto dei costi
ETF, fondi attivi, fondi misti o altri tipi di fondi. L'effetto dell'interesse composto con la sua crescita esponenziale può funzionare in entrambe le direzioni, soprattutto nel lungo periodo. Può avere un impatto positivo sui tuoi rendimenti, ma può anche avere un impatto negativo a causa degli elevati costi totali.
Ecco perché vogliamo darti un'idea dei costi che potresti dover affrontare in ogni caso con il nostro confronto tra ETF e fondi attivi:
|ETF passivi
|Fondi attivi
|Commissioni di custodia
|da 0 euro
|da 0 Euro
|Costi correnti
|circa 0,05-0,8% all'anno
|circa 1,5-1,8% all'anno
|Supplemento una tantum per l'emissione
|no
|fino al 5%
|Commissione di rimborso una tantum
|no
|fino a 1%
|Commissione di performance
|no
|possibile
Oltre alla panoramica esemplare riportata nella tabella, dovresti prestare attenzione anche alle tasse degli ETF e dei fondi attivi, poiché anche queste influiscono sul tuo rendimento.
Tuttavia, il confronto tabellare tra ETF e fondi ci mostra che i costi totali possono fare una notevole differenza. Un confronto tra un piano di risparmio mensile di 150 euro per una durata di 30 anni, basato su un ETF con costi annui dello 0,2% e un fondo attivo con costi annui dell'1,8%, mostra quanto questa differenza sia notevole.
Se entrambi i fondi d'investimento avessero ottenuto lo stesso rendimento medio del 7% all'anno, con l'ETF avresti guadagnato 170.013 euro. Con il fondo, invece, avresti guadagnato 127.239 euro, ben 42.774 euro in meno. Semplicemente a causa dei costi più elevati.
I costi degli ETF possono essere costituiti da diverse componenti. Ma a prescindere dal fatto che si utilizzino ETF o fondi, la regola generale per i fondi di investimento è che i costi di negoziazione, la scelta del depositario, le commissioni di gestione e il periodo di investimento, tra le altre cose, possono avere un impatto sul tuo rendimento.
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Rischi: Quanto sono sicuri gli ETF e i fondi?
Gli ETF e i fondi attivi sono strumenti finanziari speciali che offrono la protezione del tuo capitale nel caso di fallimento del fornitore del fondo, evitando che i tuoi fondi finiscano nella massa fallimentare. Grazie alla loro ampia diversificazione, gli ETF riducono la dipendenza dalla performance dei singoli titoli e delle valute, contribuendo a mitigare il rischio.
Anche se gli ETF presentano dei rischi, un singolo fondo o ETF che investe in azioni non può fallire. È importante considerare che i mercati azionari possono sperimentare crolli, crisi o periodi di stagnazione. In questo senso, nonostante la diversificazione su scala globale, si è comunque soggetti al rischio generale di mercato e alle relative fluttuazioni. Tuttavia, nel lungo termine, su un periodo di 15-20 anni, il rischio di perdita con un ETF che segue un ampio indice azionario globale diversificato risulta relativamente basso.
È altresì rilevante prestare attenzione all'importo del patrimonio del fondo, che dovrebbe essere il più elevato possibile per garantire una gestione finanziariamente efficiente del fondo di investimento. Ad esempio, se l'ETF in cui investi ha un patrimonio inferiore a 100 milioni di euro, esiste la possibilità che l'ETF venga chiuso.
Il comportamento degli investitori, sia privati che gestori di fondi, può rappresentare un ulteriore rischio. Nel caso degli ETF sintetici, potrebbe esserci un rischio di controparte se la controparte stessa dovesse fallire.
Le differenze tra ETF e fondi d'investimento
Il confronto delle performance tra ETF e fondi attivi
I fondi attivi hanno costi molto più elevati. Questo non sarebbe un problema se i rendimenti delle loro decisioni di investimento fossero di conseguenza più ricchi.
Uno studio a lungo termine di S&P Dow Jones, ad esempio, ha rilevato che il 99% di tutti i gestori di fondi attivi ha sottoperformato l'MSCI World in un periodo di dieci anni.
Secondo lo SPIVA Scorecard 2021, nel segmento degli investimenti azionari globali, solo il 36% dei fondi attivi riesce a sovraperformare un ETF comparabile in un anno. Dopo cinque anni, la percentuale è solo del 24% e dopo 20 anni rimane il 9%. E anche i fondi attivi di successo cambiano continuamente. Quindi chi acquista un fondo attivo ben performante non ha assolutamente la garanzia di rimanere sulla strada vincente.
Ecco come si presenta la differenza di performance tra ETF e fondi attivi in un esempio:
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- quali strategie promettono il maggior successo a lungo termine
ETF o fondi? Vantaggi e svantaggi riassunti in modo chiaro
Ora vorremmo confrontare le differenze tra i fondi attivi e gli ETF, nonché i loro vantaggi e svantaggi:
|Fondi a gestione attiva
|ETF passivi
|Vantaggi
|Svantaggi
ConclusioneETF vs. fondi attivi: cosa mi conviene di più?
Gli ETF e i fondi a gestione attiva possono ridurre il rischio di investimento perché investono il tuo denaro in modo ampiamente diversificato. In quanto fondi d'investimento, sono anche considerati beni speciali.
I fondi a gestione attiva hanno una gestione che cerca di ottenere un rendimento superiore a quello del mercato. Tuttavia, di solito non riescono a battere gli ETF di riferimento nel lungo periodo. Al contrario, gli ETF seguono passivamente un indice per ottenere il rendimento del mercato.
Poiché non richiedono una gestione del fondo, non solo sono molto più economici, ma sono anche molto trasparenti e possono essere negoziati in modo flessibile tramite la borsa. Pertanto, gli ETF sono solitamente la scelta migliore per gli investitori a lungo termine.
L'elevata trasparenza degli ETF può fornirti informazioni preziose per la tua strategia di investimento. Insieme al gestore finanziario, questo può aiutarti a gestire, analizzare e monitorare il tuo portafoglio.